(P) Masha și Ursul se întorc în România

Masha, Ursul și prietenii lor au început pregătirile pentru Crăciun. Dintr-odată, toate decorațiunile, dulciurile, chiar și bradul, plin cu tot felul de jucării, dispar într-un mod misterios. Oare cine este vinovatul? Doar detectivul Masha poate dezleaga misterul, bineînțeles, ajutată de prietenii ei animale, dar, mai ales alături de toți copiii isteți care vor descoperii misterul maleficei magii.

Se zice că de Crăciun poveștile devin realitate. Ei bine, da! Cel mai urmărit serial de desene animate rusesc, „Masha și Ursul”, un adevărat fenomen al Internetului, prinde viaţă din nou pe scenele din România cu o frumoasă Poveste de Crăciun, în perioada 9- 14 decembrie 2018, într-un turneu național ce cuprinde orașele Suceava (9 decembrie, Casa de Cultură a Sindicatelor), Bacău (10 decembrie, Teatrul de Vară ), București (11 și 12 decembrie, Sala Polivalentă) și Oradea (14 decembrie, Casa de Cultură) . Spectacolul este dublat în limba română.

Biletele la spectacolul „Masha și Ursul- Poveste de Crăciun” se pot cumpăra online pe www.eventim.ro, în rețeaua Eventim (magazinele Germanos, Vodafone, Orange, Domo, librăriile Humanitas, librăriile Cărtureşti), sau de la casele de bilete ale sălilor unde se desfășoară spectacolul, la prețurile de 200 lei, 150 lei , 90 lei, 60 lei pentru București , 125 lei, 80 lei, 55 lei pentru Suceava, 140 lei, 85 lei, 55 lei pentru Bacău și 120 lei , 65 lei pentru Oradea.

Inspirat dintr-un basm popular, „Masha și Ursul” a fost tradus în 25 de limbi diferite și este difuzat în peste 120 de țări. Desenul animat este în primele zece cele mai vizionate canale de Youtube din lume, fiind de asemenea disponibil şi pe Netflix, HBO și NBC Universal.

Desenul animat prezintă povestea unei fetițe numite Masha și a părintelui ei – Ursul, care încearcă să o țină departe de năzbâtii.

Masha trăiește în pădure alături de cățelul, capra și porcul ei și este o fetiță neastâmpărată, gurmandă, plină de inițiativă și de energie, a cărui scop principal este să se amuze și să profite de viață. Îi place tot ce e dulce, îi place să pună mână pe orice, să se joace cu trofeele și cupele prietenului ei, ursul, să se joace cu mingea, să sară în apă și să pună o mulțime de întrebări.

Ursul Michka este un urs bun, nu vorbește și este un adult care încearcă s-o supravegheze pe micuța Masha. Fostă vedetă foarte populară de circ, acesta a obținut de-a lungul carierei nenumărate trofee și diplome. Acum, le admiră și lustruiește pe fiecare în parte. S-a retras în pădure și apreciază pacea, liniștea și confortul de-aici. Iubește mierea, pescuitul și fotbalul. Cântă la chitară, trombon și pian.

„Masha și Ursul” este un adevărat fenoment al Internetului. Canalul de Youtube al desenului animat are peste 930.000.000 de vizualizări și peste 3.745.000 de abonați. Multe din episoade au avut un succes spectaculos pe Youtube. În special episodul „Recipe for Disaster” ( Rețeta pentru dezastru) a depășit 3.2 miliarde vizualizări, fiind al patrulea cel mai vizionat videoclip din toată lumea și cel mai vizionat videoclip fără sunet. Celelalte episoade de peste 300 milioane vizualizări sunt: „Bon Appetit” (Poftă bună) cu 720 milioane vizualizări, „Laundry Day” ( Ziua de spălat haine) cu peste 700 milioane vizualizări, „La Dolce Vita” (Viața frumoasă) cu peste 570 milioane vizualizări). „The Foundling” (Copilul găsit), cu peste 510 vizualizări, „Hocus Pocus”, „Two Much” (Doi în plus), „Little Cousin” (Micul verișor) și „One, Two, Three! Light the Chistmas Tree!” ( Unu, doi, trei! Pornesc luminițele de Crăciun cu ei!)

Turneul este susținut de Kaufland România din dorința de a oferi copiilor un spectacol de neuitat.

Partenerii media: Prima TV, Click pentru femei, Itsy Bitsy, OK Magazine, Șapte Seri, acasa.ro, copilul.ro, eva.ro,suntparinte.ro, ScoalaIntuitext.ro

Despre Events

Events este una dintre cele mai mari companii organizatoare de evenimente din România, a cărei misiune este să aducă entertainmentul cât mai aproape de oameni. Din anul 2000, sloganul lor este “de neuitat” iar printre evenimentele care vor rămâne mereu în memoria spectatorilor se numără concertele The Rolling Stones, Linkin Park, Aerosmith și Leonard Cohen, Pink Martini spectacolele Cirque du Soleil sau Sensation.

Despre Kaufland România

Kaufland se numără printre cele mai mari companii de retail din Europa, cu peste 1.300 de magazine în 7 țări și o rețea de 120 magazine în România. Programele de responsabilitate socială reprezintă o componentă cheie în strategia companiei. Asumarea responsabilității ecologice și sociale este un aspect esențial al politicii corporative Kaufland. Cea mai mare parte a proiectelor noastre de CSR sunt desfășurate în parteneriat cu asociații nonguvernamentale regionale sau naționale. Pe lângă educație, sprijinim proiectele dedicate protecției mediului înconjurător și pe cele care au ca obiectiv promovarea unui stil de viață sănătos prin intermediul activităților sportive și adoptarea unei nutriții echilibrate. Pentru mai multe informaţii vizitaţi www.kaufland.ro.