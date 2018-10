Manichiura cu gel este văzută drept ocazie de a experimenta cât mai multe modele. Fără să mai fii limitată de formă sau lungime, pentru că faci o astfel de alegere după bunul plac, rămâne să alegi designul unghiilor. Descoperă ce se poartă toamna aceasta, inspiră-te și reprodu astfel de stiluri sau de ce nu, chiar optează să le combini, după bunul plac.

La fel ca și în sectorul vestimentar sau chromatic, când vine vorba de unghii se cunosc influențe diverse ce se schimbă de la sezon la sezon. Opțiunile acestei toamne se referă la strălucire și în egală măsură la stilul gotic, la tonuri închise și nu numai. Se încurajează foarte mult contrastul, cel care din punct de vedere vizual atrage. Tonurile luminoase nu lipsesc nici ele.

Opțiuni de manichiuri cu gel

Deși poți adopta stiluri de manichiură propuse aici indiferent dacă este vorba de manichiura clasică sau gel unghii, ține cont că în al doilea caz ești necondiționată – de forma unghiei, de lungimea ei, astfel de detalii putând fi stabilite ca urmare a aplicării de gel pe suprafața unghiei naturale.

Aplicațiile sunt în vogă de asemenea. Acestea redau un aspect sofisticat manichiurii și sunt preferate pentru adeptele stilului elegant. Există numeroase opțiuni și din acest punct de vedere. Poți alege pietre strălucitoare sau perle mici aurii, în forme și combinații inedite. Nu încărca însă prea mult, astfel că doar o unghie poate primi un astfel de răsfăț.

Bulinele sunt și ele trecute în lista de opțiuni pentru toamna lui 2018. Sunt ușor de creat, iar efectul lor este cel scontat, mai ales dacă sunt în contrast cromatic. Te poți juca și cu buline strălucitoare, cu puncte mici, mari, în orice caz unghiile vor arăta uimitor.

Formele geometrice – sunt distractive și interesante. Modelele grafice provoacă la un test de creativitate, îți pune la încercare stilul. În mod special liniile fine, subțiri sunt luate în vizor, desene minimaliste de acest gen, ce culmea, atrag atenția poate mai mult decât ȋn cazul unei unghii încărcată de modele.

Motivele florale nu lipsesc de asemenea, o temă romantică pe care orice femeie o adoră. Motivul trandafirilor de aceeași culoare, la care combini ceva aplicații mărunte pot fi completarea pentru manichiura ta French.

Apropos de stilul French – este sau nu un trend? De data aceasta aici este vorba de un stil atemporal. Ține și de gusturi, stilul acesta poate fi supus unor schimbări și adaptări. Spre exemplu, linia de delimitare poate fi una strălucitoare, tonurile pot fi în degrade și așa mai departe. În orice caz, adeptele acestui stil nu trebuie să se teamă de dispariția acestui tip de manichiură, este clasică.

Abundența strălucirii este iarăși o abordare interesantă a acestui sezon. Se poartă stilul opulent, luxuriant, baroc sau boem. Intensul glitter domină în continuare și nici nu are cum să nu fie astfel, dat fiind modul în care impresionează cu a sa strălucire. Pentru un aspect de înaltă clasă, sofisticat, poți opta pentru aplicarea de glitter pe toate unghiile; ceva mai relaxată este combinația de modele, astfel ca doar o unghie să fie de acest gen.

Specialiștii spun că trebuie să dai frâu liber alegerilor, de la culori monocrome la cele combinații multiple, de la asimetrii la contraste, strălucire, lac cremos sau mat, aplicații variate. Spre exemplu, manichiura doar pe jumătate de unghie va deborda cu stilul său aparte, culorile duo te vor face să pari îndrăzneață.

Să tinzi spre perfecțiune înseamnă să îți definește stilul de divă. Ori în materie de manichiură există atât de multe opțiuni prin care să faci asta. Ai nevoie desigur de o mână de ajutor și de produse de calitate, de aceea o recomandare este magazinul de specialitate noliashop.com – o mare diferență este ca produsele regăsite aici sunt testate deja de experți în domeniu, deci mergi la sigur cu ele.

A nu se depăși limita totuși căci un mix de astfel de opțiuni nu redă un look tocmai plăcut. Pentru a evita efectul de too much este de preferat să te rezumi la un tipar ales sau la o manichiură deja realizată, ca reper – alegerea modelelor diferite pentru fiecare unghie în parte aduce riscul de a încărca prea mult manichiura.