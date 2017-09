(P) Magie de toamnă în Delta Dunării

Ai vizitat vreodată Delta Dunării în lunile de toamnă? Temperaturile sunt perfecte pentru plimbări în natură, băi de soare pe plajele sălbatice, pescuit la amurg și fotografii reușite. Tot acum ai ocazia să admiri stoluri de păsări ce se pregătesc pentru plecarea în țările calde, dar și pe cele venite din Europa de nord ce poposesc pe timp de iarnă în Delta Dunării.

Cele mai multe dintre speciile de păsări părăsesc Delta Dunării abia la final de octombrie ceea ce face ca începutul toamnei să fie perfect pentru sesiuni de birdwatching și pentru escapade relaxante alături de cei dragi.

Potrivit meteorologilor, vremea în rezervație va fi mult mai caldă decat în anii precedenți, iar acest lucru înseamnă că sezonul turistic s-a prelungit în Delta Dunării. Toamna aduce cu ea nu doar vremea prietenoasă, dar și oferte speciale de vacanță de la Gulliver Delta Resort 3*. Sejururile de 4 zile Delta pentru toți și Delta pentru Seniori au reduceri imbatabile de pană la 45% și includ cazare cu mese tip bufet, transport autocar și transfer cu barca Murighiol-Uzlina-Murighiol.

Pictată de toamnă în culori de roșu burgund, Rezervația Biosferei pare mai frumoasă decat oricand. Dacă nu suporți căldura arzătoare din vară, toamna este perfectă să descoperi acest paradis sălbatic, cand temperaturile sunt plăcute, țanțarii se împuținează simțitor, festivalurile gastronomice sunt în plină desfășurare în satele din Delta Dunării, iar numărul turiștilor nu mai este atat de mare ca în plin sezon estival. Așa că vei putea observa în tihnă coloniile de păsări cu penaj multicolor și te poți bucura de peisajele armonioase la o plimbare pe lacurile decorate cu nuferi înfloriți pentru ultima dată în acest an.

Descoperă cele mai mari atracții naturale ale Deltei Dunării în cadrul unei excurii opționale cu barca. Una dintre acestea este Letea, cea mai nordică pădure subtropicală din Europa, dar și singurul loc din țară unde întalnești cai sălbatici, liane grecești și dune uriașe de nisip. La fel de încantătoare va fi o vizită la Sulina, explorează orașul piraților și fă plajă la locul de întalnire dintre Marea Neagră și Dunăre.

Gulliver Delta Resort – oază de relaxare pentru familii și seniori

Atmosfera de poveste, tradițiile bine păstrate și peisajele pictate în nuanțe ruginii fac din Delta Dunării un paradis pentru toți membri familiei. Gulliver Delta Resort este un complex hotelier gandit în special pentru turiștii care vor să se relaxeze în inima naturii, departe de agitația marilor orașe.

Poziția sa ideală la intersecția dintre brațul Sf. Gheorghe și canalul Uzlina, la numai 10 minute distanță de Murighiol îl face și mai special. Grădina generoasă și umbrită de salcii este ideală pentru relaxare în hamac. Pontoanele sunt perfecte pentru pescuit, iar foișorul este cel mai bun punct de unde poate fi admirat apusul.

Dacă călătorești alături de cei mici, în grădina complexului se întinde un loc de joacă amenajat cu leagăne, trambuline, căsuțe colorate și balansoare, dar și un mini-teren de fotbal și ping-pong.

De Mădălina Isar

