(P) Le Clos stabilește un nou record mondial în vânzările de whisky cu suma de 1,2 milioane de dolari pentu The Macallan 1926

Două sticle extrem de rare The Macallan 1926 au realizat un record mondial pentru cele mai scumpe sticle de whisky vândute vreodată după ce au fost achizitionate contra sumei de 1,2 milioane dolari. Cele două au etichete cu lucrări originale special create de renumiții artiști Sir Peter Blake și Valerio Adami. Sticlele au fost vândute de Le Clos, distribuitorul de spirtoase de lux din Aeroportul Dubai, unui afacerist, pentru colecția lui privată. Fiecare sticlă a fost vândută pentru suma de 600 0000 de dolari.

Aceste două sticle sunt printre cele mai speciale sticle de whisky produse vreodată. The Macallan 1926, distilat în 1926 și apoi învechit timp de 60 de ani în butoaie de stejar aromate cu sherry, a fost îmbuteliat şi lansat în 1986. Din cele 40 de sticle produse, 12 au fost oferite artistului britanic Sir Peter Blake, cunoscut pentru participarea la crearea copertei albumului Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band al trupei The Beatles. Alte 12 sticle au fost oferite artistului italian Valerio Adami, unul dintre cei mai renumiți artiști pop ai secolului 20. Fiecare dintre cei doi artişti au creat câte o etichetă specială, sticlele ajungând să fie foarte căutate, atât de iubitorii de artă, cât şi de colecționarii de whisky. În magazine, ele sunt prezentate în vitrine de siguranță, iar designul lor este inspirat din tradiționalele „safe boxes” ce fac parte din procesul de distilare.

Inițial, o astfel sticlă a fost pusă la vânzare prețul de 20 000 lire sterline și ultima sticlă a fost vândută la Christie’s în 2007 pentru 75 000 dolari.

Vânzarea de la Le Clos marchează un nou punct de referință al vânzărilor private și scrie un nou capitol al istoriei The Macallan ca producător de whisky de colecție, distileria deținând în prezent recordul pentru cea mai scumpă sticlă de whisky vândută vreodata la licitație, cu The Macallan M Imperiale, contra sumei de 628.000 dolari, vânzare înregistrată la Sotheby’s Hong Kong în 2014.

Relațiile și expertiza Le Clos în cadrul pieței de spirtoase de lux au făcut posibilă această vânzare – record, bazându-se pe alte vânzări – record la nivel mondial în canalul Travel Retail. Aeroportul Dubai este un punct de întâlnire important pe harta lumii, iar parteneriatul a făcut ca Macallan să devină accesibil colecționarilor din întreaga lume.

Iain Delaney, directorul administrativ Le Clos a declarat: „Le Clos a construit o relație de lungă durată atât cu The Macallan, cât şi cu Aeroporturile din Dubai şi suntem încântați că vom putea sărbători aniversarea noastră de 10 ani cu o nouă vânzare – record mondial. Acest succes atestă angajamentul partenerilor noștri care au susținut viziunea Le Clos de a deveni unul dintre distribuitorii de lux de top, nu doar în Aeroportul Dubai, dar și la nivel mondial.

Dorința de a oferi excelență în vânzări de clasă mondială este întipărită în ADN-ul nostru așa cum este și reputația noastră de a explora lumea pentru a descoperi vinuri fine și băuturi spirtoase de lux și de a le aduce într-unul dintre cele mai bune puncte de întâlnire ale lumii.

Este vorba de anumite calități; pasiunea și abilitatea de a obține unele dintre cele mai rare sticle din lume, împreună cu recomandările din vânzările de clasă mondială care au creat încrederea pentru ca vânzări private de o așa magnitudine să aibă loc.”

Geoff Kirk, Director of Prestige al The Macallan, a declarat: „Acestea reprezintă unele dintre cele mai exclusiviste sticle care au fost produse vreodată. Se întâmplă foarte rar ca The Macallan 1926 să fie disponibil la vânzare, iar această oportunitate oferă cunoscătorilor de whisky șansa de a colectiona sticle emblematice ale culturii pop a secolului 20. The Macallan este renumit pentru calitatea sa extraordinară, iar această vânzare demonstrează că brandul este o personalitate de top în industria whisky-ului din întreaga lume.”

„La Dubai Internațional, ne concentrăm pe colaborarea cu parteneri de încredere care sunt dedicați elevării experienței turistice. Un element al acestei experiențe este gama unică de produse Le Clos, combinată cu cunoașterea personală și serviciile pe care membrii echipei lor le oferă. Suntem încântați că această vânzare care sparge recordurile acestei industrii a avut loc în aeroportul nostru”, a declarat Eugene Barry, vice-președintele executiv comercial al Aeroportului Dubai.

