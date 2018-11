(P) Kusadasi, destinația preferată de familiile cu copii

”Prețurile au intrat în vacanță” la Târgul de Turism 2018!

Luna noiembrie vine cu oferte de nerefuzat la vacanțele în Turcia pregătite de turoperatorul Europa Travel, iar dacă vrei să descoperi Kusadasi în 2019 îți poți face încă de pe acum planuri de vacanță! Doar în perioada 15-18 noiembrie cu ocazia Târgului de Turism desfășurat online pe europatravel.ro, poți rezerva un sejur în Kusadasi cu reducere de până la 35%, în care sunt incluse 6 nopți de cazare cu all inclusive și transport cu autocar. Oferta este valabilă doar în timpul desfășurării Târgului de Turism, în limita locurilor disponibile, de la Europa Travel!

Excursii și obiective turistice de neratat

Orașul Kusadasi este un excelent punct de plecare în descoperirea unor locuri de excepție precum Efes, Pamukkale, insula grecească Samos, Parcul Național Dilek sau spre satele dezvoltate pe coasta Munților Gur Dar. Orice alegi să faci aici, Kusadasi este locul perfect de explorat încă din luna mai și până târziu în toamnă, când vremea este excelentă atât pentru plajă, înot în ape cristaline, cât și pentru plimbări plăcute în stațiune …

Cu al său caracter tipic turcesc, dar cu o viață de noapte destul de dezvoltată, Kusadasi a devenit în ultimii ani o destinație ideală chiar și pentru tinerii puși pe distracție. Cluburile și barurile de la malul mării întrețin petreceri moderne, însă turiștii ceva mai pretențioși pot opta pentru party-urile exclusiviste pe catamaran, prilej excelent să prinzi răsăritul de pe mare.

Dacă ești pasionat de istorie nu ai cum să ratezi centrul vechi al orașului împărțit în străzi labirintice și dominat de Moscheea Kaleici ridicată în jurul anului 1681 în stil tipic otoman. La mică distanță de port poți vizita și fosta cetate bizantină aflată pe mica peninsulă Guvercin Ada, o zonă care a fost părăsit pentru o lungă perioadă de timp devenind un loc preferat al porumbeilor sălbatici de unde și numele său de Insula Porumbelului.

Locuri ideale pentru relaxare sau distracție în familie

Kusadasi este o destinație mai mult pentru familiile cu copii care găsesc aici plaje premiate cu ”Blue Flag” ce au intrare lină în marea curată, locuri de joacă și parcuri acvatice, unde distracția este asigurată pentru toată lumea indiferent de vârstă.

Long Beach este cea mai lungă plajă din Kusadasi, ce se întinde pe circa 6 km de nisipuri fine, aurii, fiind încadrată de o promenadă umbrită de palmieri și înțesată de terase pescărești și magazine de suveniruri. Deși este cea mai populară dintre plajele orașului, Long Beach nu se aglomerează nici măcar în vârful sezonului estival, facilitând astfel accesul pentru turiștii dornici de relaxare.

Green Beach este o altă plajă preferată de familiile cu copii datorită nisipului fin și a apelor clare și calde. În plus, fâșia de nisip este împrejmuită de spații verzi și terenuri de golf, tenis și zone unde au loc spectacole culturale și diverse animații pentru cei mici.

La numai 30 km distanță de centrul orașului Kusadasi, poți evada într-un colț de paradis unde natura și-a urmat cursul neîntreruptă de modernitate. Parcul Național Dilek este o zonă protejată datorită numărului mare de plante, copaci, păsări și animale pe care le găzduiește. În această zonă vei găsi și cele mai sălbatice plaje din Turcia, înconjurate de portocali sălbatici și iasomie, iar dacă ai noroc poți observa inclusiv caii sălbatici sau specia protejată de ghepard anatolian.

Europa Travel îți propune să și o excursie opțională la Adaland, unul dintre cele mai mari parcuri acvatice din Turcia, unde copiii pot înota în cele 3 piscine special amenajate pentru ei, pot participa la show-urile cu delfini și lei de mare sau să alunece pe Sliderul Amazon conceput pentru toți membrii familiei.

de Mădălina Isar

Sursa foto: flickr.com

