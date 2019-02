Bauturile alcoolice reprezinta un subiect delicat pentru femeile ce-si doresc sa aiba o silueta perfecta. Majoritatea pot sa renunte cu usurinta la dulciuri sau alte delicii culinare, insa situatia sta putin diferit atunci cand vine vorba despre alcool. Sa gandim simplu: ce faci cand iesi in oras si-ti propui sa te distrezi pana dimineata? Apa plata nu e chiar cea mai buna solutie. Energizant? Are calorii multe si nu este indicat sa-l bei in cantitati mari. Cat de bine ti-ar prinde un shot de Jägermeister! Doar un shot?

Hai sa trecem la subiect! Nu este o tragedie daca-ti permiti o data pe luna sa consumi bautura ta preferata. Pana la urma, o poti considera „cheat day”, iar ziua urmatoare sa-ti reiei obiceiurile culinare. Este adevarat, Jägermeister, precum toate celelalte bauturi alcoolice, contine calorii „goale”, adica nu-ti aduce necesarul de nutrienti. Dar daca ar fi sa le evitam la nesfarsit, ar insemna sa taiem multe alimente de pe lista.

Plus ca exista modalitati in care sa consumi Jägermeister fara sa ingerezi prea multe calorii. Te intrebi cum? Iata 5 retete delicioase, cu care te poti rasfata fara sa te temi pentru silueta ta.

Clasicul shot de Jäger – 108 kcal per shot

In general, daca vrei sa reduci numarul de calorii, este indicat sa consumi bauturile alcoolice ca atare, fara sa le combini cu altceva. Astfel, un shot de Jägermeister nu contine atat de multe calorii, asa ca-ti permiti sa ajungi si la al doilea sau al treilea. Nici nu ai nevoie de mai mult pentru a te simti bine intreaga noapte. In fond, iti recomandam consumul moderat, indiferent ca esti sau nu la dieta.

Jäger tonic – aproximativ 158 kcal per pahar

Apa tonica contine o cantitate destul de mare de zahar, astfel ca nu-ti recomandam mai mult de un pahar. Reteta presupune 40 ml Jägermeister, 120 ml apa tonica si gheata. Cand exista o combinatie atat de buna, cine mai are nevoie de gin? Se amesteca toate ingredientele intr-un pahar inalt si se poate garnisi cu o felie de portocala.

Red-Headed Slut – 136 kcal per portie

Desi contine ingrediente destul de populare, nu foarte multe persoane se pot identifica cu acest shot. Este acel tip de bautura pe care ori o iubesti de la prima picatura, ori nu o vei mai incerca niciodata. Se obtine din 30 ml Jägermeister, 30 ml schnapps de piersici si 60 ml suc de merisoare. O portie contine destul de putine calorii, asa ca poti sa consumi 2 astfel de shot-uri, fara sa iti faci griji cu privire la silueta.

Fright Night in the Grove – 240 kcal per portie

Si pentru ca stim ca femeile prefera cocktailurile sofisticate, ne-am gandit sa-ti sugeram o varianta delicioasa. Calorii putine nu are, insa este mult mai bland cu silueta ta decat alte combinatii. Poti sa te rasfeti cu un pahar din cand in cand. Sucul de grapefruit este fructul vedeta in aceasta reteta, combinatia fiind surprinzatoare, dar foarte inspirata.

Se obtine din: 60 ml Jägermeister, 15 ml tequila reposado, 15 ml sirop simplu si 30 ml suc proaspat de grapefruit. Combinatia pare putin neobisnuita, insa iti garantam ca nu-ti vei mai lasa cocktailul din mana.

Jäger Bomb – 158 kcal

Incheiem cu clasicul Jäger Bomb, obtinut din Jägermeister si energizant. Contine un numar de calorii acceptabil, insa te sfatuim sa nu exagerezi. Un astfel de shot este suficient pentru a da startul distractiei.