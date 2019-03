(P) Israel și Iordania, două țări sfinte de bifat într-o singură călătorie

Privite ca un balsam pentru suflet, Israel și Iordania pot fi descoperite la început de iunie într-un circuit de 8 zile, alături de turoperatorul Europa Travel. Turul spiritual îți descoperă cele mai sacre locuri legate de cele trei mari religii monoteiste.

Țara Sfântă a lui Israel

Pelerinajul în Israel de la Europa Travel, începe cu Tel Aviv, unde se află vechiul Jaffa – un sit de patrimoniu UNESCO, unde evreii, musulmanii și creștinii trăiesc în perfectă comuniune cu tradițiile. Expresiv și libertin, cu o plajă generoasă și un număr fabulos de muzee, Tel Aviv este preferat îndeosebi de tinerii dornici de distracție.

În circuitul de la Europa Travel vei păși pe urmele lui Isus în Nazaret, orașul unde a copilărit alături de păstorul Iosif și Maica Sfântă, punct din care nu-ți rămâne decât să pornești spre Cana Galileei, unde a fost săvârșită prima minune (Casa Nunții). Pe Muntele Fericirilor, Mânturitorul a vorbit pentru prima dată despre fericiri, iar pe Muntele Tabor a avut loc fenomenul sacru al Schimbării la Față.

Multe dintre locurile amintite în Evanghelii și Biblie se regăsesc în cetatea sfântă a Ierusalimului, oraș pe care-l poți străbate la pas începând cu Drumul Via Dolorosa până la Mormântul Sfânt. Urcă pe Muntele Măslinilor și roagă-te în Grădina Ghetsimani, unde Isus s-a rugat în ultima noapte înainte să fie vândut. Traseul plin de spiritualitate trece prin cartierul evreiesc și include o scurtă oprire la Zidul Plângerii, un loc al regăsirii unde evreii strecoară bilețele cu dorințe între crăpăturile fostei sinagogi.

Opțional, turoperatorul Europa Travel îți propune o excursie la Ein Karem, localitate aflată lângă Ierusalim și însemnată în Noul Testament ca fiind „cetatea seminţiei lui Iuda”. Drumul sfânt continuă cu Hozeva unde te poți reculege în Mănăstirea Sf. Gheorghe, aflată în mijlocul pustiului în Valea Wadi Kelt.

În Bethleem, un oraș atât de disputat dar cu o încărcătură religioasă atât de mare, vei putea vizita Piața Ieslei și Biserica Nașterii, iar în Masada vei afla ce înseamnă lupta pentru credință pe care vechii evrei au dus-o în timpul celui mai puternic asediu al romanilor. Te poți scufunda în apele sfinte în Yardenit, iar apoi poți parcurge drumul spre Decapolis, cu cele 10 orașe ale vindecărilor desăvârșite.

Iordania, locuri biblice și minuni ale naturii

Circuitul de la Europa Travel îți descoperă și cele mai importante orașe și situri din Iordania, o țară parcă aruncată de divinitate în mijlocul unui ținut arid, vast și roșiatic …

Ammam, capitala albă a Regatului Hașemit va fi explorată la pas începînd cu Dealul Citadelei, unde au fost păstrate cele mai importante ruine din vremurile romane. Urcând pe Muntele Nebode, ai posibilitatea să privești spre tărâmul făgăduinței exact așa cum a făcut-o Moise. Vechiul terioriu al Moabiților, Madaba este un oraș al mozaicurilor, aici se află Biserică a Sfântului Gheorghe ce găzduiește cea mai mare hartă din mozaic a Țării Sfinte.

Considerat una dintre cele 7 noi minuni ale lumii – Petra sau Orașul Trandafiriu din Regatul Nabateenilor, nu poate fi ratat în acest circuit spiritual de la Europa Travel. Acest muzeu în aer liber ce face parte din UNESCO păstrează în stare excelentă vechile lăcașuri de cult săpate în roca roz, drumuri pavate de culoarea mierii și morminte ascunse în stânci ale nabateenilor.

Aqaba este singura stațiune iordaniană de la Marea Roșie, așa că nu poți rata relaxarea la plajă în acest paradis oriental. Punct din care te poți deplasa spre Marea Moartă pentru a pluti în cele mai sărate ape de pe pământ.

De Mădălina Isar

Sursa foto: pixabay.com

Circuit Israel-Iordania – tarif special plecarea din 03.06: 599 euro/persoana! Servicii incluse: 8 zile (2 nopti in zona Tiberias/Nazaret, 1 noapte in Amman, 1 noapte in Aqaba, 3 nopti in Bethleem) cazare cu mic dejun la hoteluri de 3*-4*, transport avion, excursii si vizite conform programului, ghid local. *EB: tarif standard 649 euro/persoana, oferta valabila pana la 25 Martie 2019! Detalii pe www.europatravel.ro, call center 021-9407.