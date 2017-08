(P) Irina Sandu-Plati, de la muzica la regie de eveniment

Absolventa de vioara, Irina a ajuns intamplator sa fie pasionata de designul floral. A infiintat imperioso.ro si, alaturi de echipa ei, creeaza decoruri spectaculoase pentru diferite evenimente.

Dupa ce a absolvit Universitatea de Muzica Bucuresti la sectia vioara, pasii au dus-o pe Irina Sandu-Plati pe cararea unei alte pasiuni creative: designul. La inceput a facut cunostinta cu designul floral, descoperindu-si pasiunea, dupa care i-a studiat tainele cu o renumita creatoare olandeza. A urmat apoi designul de eveniment, „un puzzle ce asteapta de fiecare data sa fie recreat, altfel si altfel, din sute de piese“, spune ea.

Cum a aparut Imperioso?

Imperioso este un proiect de suflet, nascut i­ntr-o familie de muzicieni. Inceputul a fost greu, avand in vedere ca nu aveam experienta in domeniul organizarii evenimentelor. Chiar daca am avut o cariera foarte interesanta in lumea muzicii, am simtit nevoia de a face si altceva, total diferit. Evenimentele pe care le organizam sunt atipice, bazate pe creativitate, fiecare avand povestea sa. Suna poate a cliseu, insa noi nu concepem doua evenimente identice, nici macar asemanatoare. De ce? Pentru ca nicio persoana nu este la fel cu o alta, iar laturile personalitatii fiecaruia ne dezvaluie posibilitati nelimitate de a crea detalii ale unor povesti unice.

Suntem un atelier de creatie aflat in expan­siune, ne ocupam atat de evenimente corporate, de proiecte de design pentru diferi­te spatii, de logistica si decoruri teatrale, dar si de evenimente private.

Cat de mare este echipa pe care o coordonati?

Echipa Imperioso cuprinde opt persoane devotate, dintre care nucleul este reprezentat de mine si sotul meu, Bogdan. De asemenea, o persoana foarte importanta in echipa noastra este Ana Dovlete, artist fotograf, fara de care nu am putea oferi portofoliul vizual atat de important in acest tip de business.

Cum arata o zi obisnuita de lucru?

Domeniul evenimentelor este plin de lucruri neprevazute, deci nu pot spune ca o zi obisnuita urmeaza niste pasi bine stabiliti. Cateodata chiar mi-as dori putina rutina, dar imi trece repede…

Ce va motiveaza in ceea ce faceti?

Pasiunea, in primul rand. Satisfactia ca fac ceva unic si diferit. Si provocarile fiecarui proiect in parte.

Ce rol joaca florile in organizarea unui eveniment?

Sunt foarte importante, deoarece sunt punctul central al evenimentelor. Suntem norocosi sa avem niste parteneri pe masura, Flori Holland, care ne ofera posibilitatea de a gasi cele mai proaspete si variate sortimente de flori.

Ce proiecte aveti in plan?

Planuri sunt multe, insa cel mai important este lansarea colectiei de pantofi si genti vegetale prêt-à-porter, in cadrul unui eveniment de amploare.

Ce anume va inspira in creatiile dvs.?

Inspiratia vine din orice si de oriunde. Este adevarat ca ma pot inspira chiar si din greseli. In plus, este normal sa urmarim tendinte de peste tot.

Care sunt cele mai frecvente greseli ale celor care cred ca-si pot planifica singuri un eveniment important? Ce scapa din vedere si ce risca?

Din pacate, organizarea de evenimente este privita cu prea mare usurinta de catre unii clienti, care cred (doar cred!) ca-si pot organiza singuri evenimentul. Cel mai important consider faptul ca nu poti face doua lucruri deodata si bine si nu poti anticipa niste situat­ii cu care profesionistii s-au confruntat de-a lungul experientei in domeniu.