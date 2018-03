(P) Inele de logodna – cum au aparut si ce simbolizeaza?

Bijuteriile ne insufla optimism si incredere in propriile noastre abilitati. Practic ele fac parte din viata noastra, a femeilor si bineinteles si a barbatilor. Nu trebuie sa avem o piatra scumpa sau perla etc, ci doar sa se potriveasca foarte bine caracterului noastru.

Noi femeile suntem pur si simplu indragostite de bijuterii: bratari, coliere, cercei, diademe, etc. Le purtam cu eleganta si le pretuim de fiecare data. De ce noi femeile adoram atat de mult sa purtam bijuterii? Pentru ca ne sporesc increderea si siguranta de sine, ne fac sa fim elegante si feminine. O bijuterie rafinata purtata de o femeie, poate trezi atentie si atractie pentru cei din jurul nostru. Dintre toate bijuteriile, cel mai pretuit si totodata controversat sunt modelele de inele de logodna, pentru ca ele indica sentimente intense.

Cum sa alegi inelul de logodna?

Stimati barbati, sa nu va speriati cand vine vorba de alegerea inelului de logodna, pentru ca exista destule informatii in alegerea inelului perfect! Mai intai de toate trebuie sa iti stabilesti un anume buget pe care ti-l permiti, dar indiferent daca vei achizitiona un inel ieftin sau scump, pretul lui nu influenteaza dragostea pe care i-o porti celei care iti va deveni curand sotie.

Inca din cele mai vechi timpuri, bijuteriile au fost considerate ca fiind o arta, iar cum arta cere minutiozitate, maiestrie, creativitate si iubire, bijuteriile realizate manual sunt alegerea perfecta. In acest sens Zehava vine cu un concept, ce il aduce in prim plan pe artizanul Daniel Teashala, a carui misiune este sa popularizeze bijuteria unicat, lucrata manual, cu pietre aduse din toate colturile lumii: safire, smaralde, tanzanite si diamant, etc.

Inspiratia lui Daniel Teashala este parca rupta din basme, deoarece fiecare obiect realizat de acesta, uimeste prin complexitate si versatilitate.

Ce piatra sa aiba inelul?

Inca din copilarie ne visam printese si ne imaginam cum va fi ziua in care, intr-un cadru romantic, vom primi simbolul iubirii: inelul de logodna. Obiceiul purtarii unui inel de logodna isi are originile in Egiptul Antic unde inelul simboliza un cerc nesfarsit iar spatiul din inel o poarta

Toate femeile visam la diamante, dar inainte de a cheltui o multime de bani pe acestea, asigurati-va ca persoana iubita ar aprecia un asemenea cadou sau mai degraba ar prefera ceva mai simplu si poate colorat.