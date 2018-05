(P) Imaginea ta online iti afecteaza viata/cariera? Vezi ce vedete de la Hollywood au avut probleme de imagine si cum au scapat de ele!

„Astazi, imaginea este cea care conteaza cel mai mult”. Cu siguranta ati auzit foarte des aceasta fraza. Atat de des incat aproape ca nici nu ii mai dati importanta. Incepand cu vedete importante si continuand cu oameni simpli de imaginea carora depinde un job sau un salariu mai bun, totul se reduce la modul in care ne percep cei din jur. Ce te faci totusi cand imaginea ta online a fost afectata si acest lucru iti creeaza o multime de probleme?

Pentru acest tip de problema s-au inventat agentiile ORM (Online Reputation Management) care au inceput sa fie tot mai cautate si in Romania. Practic, o serie de specialisti in domeniul SEO (Optimizarea Motoarelor de Cautare) au grija ca rezultatele negative din Google care iti afecteaza reputatia ta online sau a companiei sa fie declasate. In plus o agentie ORM te poate ajuta sa iti sporeasca relevanta materialelor pozitive care vor fi cele mai vizibile pe Google, in timp ce materialele tendentioase vor fi impinse pe pozitii inferioare in motorul de cautare, unde nu mai au aceeasi vizibilitate.

Daca inca nu sunteti convinsi de importanta ORM, iata cateva exemple de celebritati care au fost pe pragul de a se ruina dupa ce le-a fost afectata imaginea:

Tom Cruise

Tom Cruise, starul din cele mai multe blockbustere, si-a pierdut toata credibilitatea atunci cand a inceput campania publica de sustinere a Bisericii Scientologice. Comportamentul sau jenant in cadrul unei emisiuni a celebrei Oprah, cand a ales sa sara ca un copil pe canapea, avea sa ii provoace grave probleme de reputatie. Mai tarziu, a fost implicat intr-o controversa uriasa legata de Scientologice, considerata religia Hollywood-ului, eliminand un videoclip despre el de pe Internet, lucru urmat de decizia grupului Anonymous de a ataca organizatia Bisericii Scientologice.

David Hasselhoff

Starul din Bay Watch s-a confruntat cu probleme legate de consumul de alcool, iar in 2007 fiica sa a lansat pe Internet un film in care David, vizibil ametit, incerca sa manance un burger pe podea, in timp ce se certa cu ea pe Internet. Rezultatul a fost ca Hasselhoff a pierdut temporar custodia fiicei sale si a pierdut respectul publicului. In 2006, i-a fost refuzat accesul la un zbor al companiei British Airways din cauza consumului de alcool, desi pr-ul sau a insistat ca nu este beat, ci nu se simte bine si ia antibiotice.

Jennifer Gray

Dincolo de cazurile in care vedetele si-au stricat imaginea din cauza abuzului de droguri si alcool, exista si situatii mai speciale. De exemplu, vedeta feminina din filmul Dirty Dancing din 1987, Jennifer Gray. Devenita peste noapte un star care se bucura de o imensa popularitate, Jennifer a decis sa isi opereze nasul, pregatindu-se sa intre in randul vedetelor de top de la Hollywood. Din pacate, acest lucru i-a schimbat imaginea atat de mult incat nimeni nu o mai recunostea. Toata celebritatea pe care a dobandit-o cu Dirty Dancing a fost pierduta. De atunci a jucat doar roluri minore in seriale de televiziune si in filmele cu buget redus. Intr-un interviu acordat Channel 5 in Marea Britanie, Gray a spus ca operatia la nas a fost cea mai mare greseala din viata ei.