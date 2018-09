Cauti cele mai potrivite cadouri pentru el, insa timpul pe care-l ai la dispozitie nu-ti ofera sansa de a colinda magazinele si de a face sesiuni de shopping in marile centre comerciale? Nu te ingrijora! Gadgetworld.ro, magazinul dedicat gadgeturilor inedite ce apartin ultimelor tendinte din lumea tehnologiei, vine in intampinarea dorintelor tale cu o multitudine de cadouri pentru el ce se potrivesc oricarui stil.

Fie ca este vorba de sotul, fratele, prietenul sau colegul tau de serviciu, in mod cert va fi entuziasmat sa primeasca un dispozitiv smart ce imbina cu succes utilul cu placutul si tehnologia de ultima generatie cu design-ul modern, aducand un aer “fresh” device-urilor si accesoriilor pe care deja le are in colectie. Astfel, in randurile urmatoare vei putea gasi o lista cu cele mai bune cadouri pentru el pe care i le-ai putea darui toamna aceasta.

Boxa Bluetooth FM, Waterproof si Shockproof. Cu totii iubim muzica, insa tehnologia momentului a transformat decisiv experienta ascultarii melodiilor preferate. Aceasta boxa iti ofera nu numai un sunet de calitate, ci si sansa de a lua muzica cu tine oriunde mergi. Este rezistenta la apa, praf si socuri, astfel incat poate fi incadrata perfect in lista de cadouri pentru el. Stick USB metalic 32 GB. Traim in epoca informatiei, iar aceasta poate fi stocata si transmisa foarte simplu: folosind un stick USB de calitate. Fie ca este vorba de fotografii, muzica, documente, carti in format digital, filme sau orice alte fisiere, acest stick de mare capacitate va fi “servieta” ta de buzunar. Casti Bluetooth cu Conductie prin Os. Acest gadget din lista de cadouri pentru el se adreseaza celor pasionati de muzica si activitati in aer liber. Rupte parca din filmele SF, aceste casti wireless iti permit sa asculti muzica preferata fara sa iti astupe sau acopere urechile, astfel incat vei putea fi atent si la trafic atunci cand mergi cu bicicleta. Sistemul revolutionar de transmitere a sunetului protejeaza timpanul, iar daca iti faceai griji in privinta transpiratiei sau a ploii, castile pot face fata cu brio acestor elemente. Baterie externa 12000 mAh cu lanterna si LCD. Dispozitivele noastre mobile au o singura problema: faptul ca bateria se consuma foarte rapid. Astfel, o idee foarte buna de cadouri pentru el este un powerbank performant. Pe langa capacitatea mare si cele doua porturi USB (dintre care unul ce permite incarcarea rapida – 2A), acest acumulator portabil iti va fi de folos si in cazul in care ai nevoie de o lanterna atunci cand mergi la camping, cand vrei sa gasesti ceva pe sub mobilier sau chiar cand mai cade curentul acasa. Camera DVR pentru masina Full HD Manta. Barbatii au avut dintotdeauna o legatura stransa cu masinile, motiv pentru care aceasta camera full HD pentru masina se potriveste perfect in lista de cadouri pentru el. Camera permite inregistrare video si audio de calitate, iar o functie inedita pe care o pune la dispozitie este inregistrarea traseului parcurs.

Toate aceste gadgeturi si multe altele sunt disponibile pe Gadgetworld.ro, asadar profita de campania de reduceri de toamna pentru a alege din gama variata de cadouri pentru el dispozitivul care se potriveste perfect necesitatilor, hobby-urilor si preferintelor lui, indiferent de stilul pe care il are!