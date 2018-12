Majoritatea am devenit nedespărțiți de telefoanele noastre. Dincolo de siguranța pe care ne-o oferă accesul imediat la o mulțime de informații sau posibilitatea de a captura vizual crâmpeie din existența noastră, un smartphone care înglobează tehnologii avansate de inteligență artificială se poate dovedi de o utilitate extraordinară: de la birou mobil sau ghid într-o zonă necunoscută până la enciclopedie de buzunar sau chiar… încărcător pentru cei cărora le-a „murit“ telefonul.

Alexandra Răuț, Florinela Mocanu, Ana Sohotchii și Adelina Oprea lucrează în departamentul de Marketing și Retail al HUAWEI România, deci au nu doar ocazia, ci și jobul de a testa mereu cele mai noi modele de telefoane inteligente. Le-am rugat să ne povestească despre experiențele lor personale, atât la birou, cât și în timpul liber, legate de performanțele proaspăt lansatului HUAWEI Mate 20 Pro, plăcerea de a face poze, încurcături cu mobile sau dependența de smartphone. Haideți să aflăm cum se simte experiența utilizatorului „de la firul ierbii“.

Florinela Mocanu

In-store Communication Manager

„Smartphone-ul meu este cel mai bun prieten, îmi știe toate secretele!“

Câte aplicații ai în telefon și care sunt cel mai des utilizate?

Am în jur de 70 de aplicații în telefon. Cel mai des utilizez cele două WhatsApp pe care le am, pentru numărul personal și cel de muncă, Instagram, YouTube, Pinterest, Waze, Shazam și aplicațiile de e-mail. Aplicațiile folosite îți dezvăluie mult din cum arată o zi obișnuită din viața mea. Comunic foarte frecvent cu prietenii și colegii mei și WhatsAppul și Instagramul mă ajută să fac asta mai ușor. Deplasându-mă cu mașina într-un oraș ca Bucureștiul, în orele de vârf „ you really need help“, iar Waze-ul face asta pentru mine. Îmi place să ascult muzică fie că sunt în mașină, în oraș, cu prietenii, sau acasă, așa că îmi găsesc melodiile preferate cu Shazam și le reascult pe YouTube.

Cum te ajută telefonul în viața profesională?

Jobul meu ar fi imposibil fără telefon. În primul rând îmi pot verifica e-mailul de oriunde aș fi și pot răspunde rapid; asta ne ajută ca proiectele să fie gata la timp și conform așteptărilor noastre. Pentru situații urgente sau mai complexe de explicat prin e-mail, folosesc apelurile vocale; deși clasice, sunt întotdeauna de ajutor.

Ce fel de fotografii faci, cât le editezi?

Este important pentru mine să imortalizez atât viața mea obișnuită, cât și aventurile și vacanțele, festivalurile și activitățile de divertisment sau relaxare. Dacă este o zi obișnuită, fac selfie sau poză cu orașul. De obicei, pentru selfie setez înainte „fotografie cu AI“ și intervine automat modul portret, care îmi ajustează direct fotografia, gata pentru postare. Dacă doresc să fotografiez un peisaj, mă ajută modul de recunoaștere a obiectelor, pentru a face setările necesare când fotografiez cerul, apusul sau răsăritul sau un câmp cu flori.

Dacă telefonul tău ar fi o persoană, cum ai descrie-o?

În pas cu moda. Este important pentru mine designul și aspectul unui telefon, dar și culoarea – să fie cât mai ieșită din comun.

Inteligentă. Vine în întâmpinarea ta cu informații noi și funcții cool.

Puternică. Pot rula multe aplicații și experiența de utilizare rămâne la fel de bună.

Folosești un smartphone Huawei Mate 20 PRO deoarece…

Îmi completează personalitatea și-mi oferă un plus de putere.

Alexandra Răuț

Brand Manager

„Pot trăi fără smartphone, dar el nu, fără mine.“

Cum ai descrie relația ta cu telefonul?

Ar trebui să spun poate că sunt dependentă de telefon, dar nu e așa. Eu pot să trăiesc fără el, dar el nu, fără mine. Deși lucrez la o companie de telecomunicații și producător de telefoane, cred că fiecare dintre noi ar trebui din când în când să folosim butonul de „oprit“ sau, mai simplu, „airplane mode“ și să ne deconectăm de la agitația tehnologiei, pentru a ne reconecta cu lucrurile care ne dau cu adevărat energie: familia, prie­tenii, pasiunile și timpul petrecut cu sine însuși.

O întâmplare în care telefonul te-a scos din încurcătură.

Eram pe punctul de a pierde un avion, l-am prins la limită – am sunat în aeroport să ne aștepte, deoarece eram un grup mare, și, în același timp, foloseam Waze să îi spunem șoferului pe unde să o ia (el nu avea această aplicație și mergea pe drumul pe care-l știa).

Cum te ajută telefonul în viața profesională? Dar în cea personală?

În zilele de lucru, toate conversațiile încep de la telefon și sunt despre telefon. Toate activitățile mele au în centru „ultimul flagship“, „vârful de gamă“ etc. Deci, în viața profesională, fără telefon poate m-ar salva laptopul pentru comunicare și clasica agendă, pe care mi-aș nota ideile, discuțiile și lista „de făcut“ pentru promovarea celui mai performant smartphone. Pe plan personal, îmi place să fac multe poze, folosesc GPS-ul când sunt într-un oraș nou, îl folo-sesc în comunicarea cu familia și prietenii.

Cum ne influențează viața inteligența artificială din noul smartphone?

Ca orice inovație, poate la început sperie; frica de necunoscut îi face pe oameni să „ridice puțin din sprâncene“ sau, pur și simplu, să nu înțeleagă despre ce e vorba. Oricine folosește un telefon care încorporează AI, cum sunt cele de la Huawei, o să vadă cât de mult îl ajută în viața de zi cu zi această tehnologie. De la optimizarea consumului de baterie până la diversele funcții pe care le oferă noul Huawei Mate 20 Pro. Suntem mereu în mișcare, ritmul de lucru și stilul de business al perioadei în care trăim ne impune de multe ori să trecem de la o întâlnire la alta, iar Mate 20 Pro are functia „wireless desktop mode“. Asta înseamnă ca smartphone-ul se transformă imediat în laptop, conectat la un smart TV sau la un dispozitiv cu wi-fi și Miracast. În timp ce tu proiectezi și participanții la întâlnire îți văd ideile, tu poți să primești mesaje, apeluri, notificări etc., fără a se suprapune sau a-ți bloca prezentarea.

Dacă telefonul tău ar fi o persoană, cum ai descrie-o?

Intuitivă. Așa e când ai un smartphone Huawei cu AI. Activă, modernă, sigură pe ea.

Ana Sohotchii

Marketing Specialist

„Suntem de nedespărțit, nu concep o zi fără telefon.“

De ce Huawei Mate 20 PRO?

Înglobează multiple funcții asistate de AI, cu cea mai bună cameră triplă Leica, prin urmare într-un singur gadget am cameră profesională, aplicații și baterie care ține pasul cu mine.

O întâmplare în care telefonul te-a scos din încurcătură.

Cred că mai mult îi scoatem noi pe prietenii noștri din încurcătură cu funcția wireless reverse charging. Când ei rămân fără bate­rie, noi suntem eroii salvatori.

Ce ai simți dacă ai sta departe de telefon o zi întreagă?

Este foarte greu să stau departe de calendar, fără să văd cum am ziua organizată, dar și fără aplicațiile de social media pe care trebuie să le monitorizez.

Cum te ajută telefonul în viața profesională și personală?

Mă ajută să-mi organizez timpul, să am acces la e-mail și la toate informațiile de pe telefon. Până și prezentările sunt mai ușoare acum – putem să proiectăm de pe telefon cu funcția wireless desktop projection. Iar cu ajutorul AI sunt mereu sigură că, deși am o zi încărcată, bateria este mereu în pas cu mine. Sunt și pasionată de poze, iar în timpul liber folosesc telefonul mai mult pe post de cameră foto. Cu ajutorul camerei triple Leica asistate de AI am mereu siguranța că am cele mai reușite poze.

Cum crezi că ne influențează inteligența artificială viața?

AI este un adevărat ajutor în viețile noastre. Pe lângă faptul că ajută la optimizarea aplicațiilor, ne ajută să avem mereu baterie chiar și după o zi în care folosim telefonul la maximum, poze mereu perfecte, iar mai nou putem să măsurăm și caloriile din alimente.

Cât de importante sunt fotografiile pentru tine?

Pozele sunt o parte din mine, aș face poze non-stop. Înainte utilizam aplicații de editare pentru poze, dar acum nu mai este ne-cesar – cu ajutorul AI sunt mereu sigură că acestea sunt impecabile.

Dacă telefonul tău ar fi o persoană, cum ai descrie-o?

Prietenul meu care le știe pe toate.

Adelina Oprea

Head of Retail

„Huawei Mate se potrivește cu stilul meu de viață.“

Cum ai descrie relația cu telefonul tău?

Este confidentul și prietenul meu cel mai bun. Mă însoțește peste tot – la birou, în în­tâlniri, în concedii, acasă, în timpul liber, când alerg sau când stă lângă pat, când dorm.

Câte aplicații ai în telefon și care sunt cel mai des utilizate?

86.

Cele mai utilizate: WhatsApp, Google, e-mailul de birou, Calendar, Camera, Biziday, Facebook, Instagram, Waze, YouTube, Gmail, Uber. My basic needs: conectată, informată și în mișcare.

Cum te-ai simți să stai departe de telefon 24 de ore? Ce ți-ar lipsi cel mai mult?

WhatsApp și Google. M-ar enerva neputința de a căuta info pe Google on spot, acele subiecte/cuvinte care-mi stârnesc curiozitatea în momentul în care le aud sau văd. Iar WhatsAppul îl iubim cu toții; unde ai mai putea să-ți lași gândurile (ca să nu uiți) până când te auzi/vezi cu persoana respectivă, indiferent că e zi sau noapte.

Cum crezi că ne influențează viața inteligența artificială înglobată în telefon?

Într-o societate în care rezultatele se doresc a fi „peste așteptări“ și cu deadline „ieri“, inteligența artificială vine să perfecționeze tehnologia integrată în device-urile pe care le folosim. Suntem nedespărțiți de telefon, jonglând viața personală cu cea profesio-nală în cele 24 de ore: ne punem la curent cu știrile, trimitem e-mailuri, avem grupuri pe WhatsApp cu prietenii sau colegii de birou, sunăm familia, ascultăm muzică, cursuri online, postăm în social media sau ne relaxăm cu un joc și un film online.

Un smartphone AI își adaptează procesele la obiceiurile fiecărui utilizator, învață ce aplicații folosești mai des și își concentrează toate resursele pentru a le rula excepțional. Practic, în aceleași 24 de ore reușești să faci mai multe lucruri și mai bine. {i poze perfecte pe Insta, fără să mai petreci timp în aplicații de editare.

Dacă telefonul tău ar fi o persoană, cum ai descrie-o?

Un pilot de curse, aspect fit și șic în aceleași timp, foarte precis în acțiuni, reacționează rapid la tot ce se întâmplă în timpul unei curse, adaptabil, ingenios, echilibrat și mereu în control.

Besf of HUAWEI MATE 20 PRO

PROFESIONAL. Durată de viață a bateriei de neegalat, de 4200 mAh, care asigură până la două zile de utilizare între ciclurile de încărcare.

Încărcare wireless ultrarapidă și încărcare inversă wireless, care permite dispozitivului să funcționeze exact ca o baterie externă pentru alte dispozitive compatibile.

Interfață cu versiune de desktop, care poate fi folosită fără a fi nevoie de conexiune prin cablu. Cu ajutorul Miracast, orice smart TV poate deveni ad-hoc un PC.

PERSONAL. Prelucrare îmbunătățită a fotografiilor prin inteligență artificială, care identifică nu doar obiecte (sau persoane), ci și peste 1 500 de scenarii și 25 de categorii de imagini și înfrumusețarea portretelor prin inteligență artificială, inclusiv a selfie-urilor.

Stabilizarea imaginilor în modul nocturn, ceea ce permite realizarea de fotografii extrem de clare în lumină redusă.

Funcția HiVision – un asistent personal care oferă informații despre produse, atracții turistice și picturi celebre, dar și despre caloriile din alimente în funcție de volumul lor.

Foto: Marius Bărăgan