Exista perioade ale vietii in care nu ne mai simtim stapani pe corpul nostru. Articulatiile si cartilajele incep sa oboseasca, sa nu se mai refaca atat de repede cum obisnuiau si sa aiba nevoie de mult mai multa atentie. Genacol are rezultate impresionante in ceea ce priveste rezolvarea problemelor articulare. De fapt sunt niste comprimate care se administreaza oral, zilnic, in diferite cazuri.

Cand putem avea probleme cu articulatiile?

Cand suferim de artroze sau afectiuni reumatice.

Aceste afectiuni apar de obicei la varsta mai inaintata, insa se pot trata cu Genacol. Fie ca este vorba de artrita, osteoartrita, hernie de disc, acestea pot fi tinute sub control prin administrarea corecta a medicamentelor.

Dupa 40 ani, cei care au o viata activa

Sunt o multimer de oameni, barbati si femei, care isi doresc sa aibe o viata activa si dupa 40, 45 de ani. Genacol este suplimentul nutritiv perfect pentru a tine sub contral buna functionare a articulatiilor. Fie ca este vorba de atletism sau alergat din pasiune, fie ca este vorba de volei sau orice alt sport, este important ca dupa o anumita varsta sa ne asiguram ca atat corpul, cat si psihicul nostru sunt pregatite.

Cand suferim un accident

Indiferent ca este o cazatura minora sau stim sigur ca articulatiile sunt afectate, este important sa nu omitem acest lucru. Genacol se poate administra imediat dupa incident si in fiecare seara dupa aceea, timp de o luna sau mai mult. Articulatiile si cartilajele se refac incet, insa Genacol promite sa le reface complet intr-un timp destul de scurt.

Sportivi de performanta

Aceasta meserie nu este una usoara si sportivii de performanta o stiu. Problemele cu articulatiile sunt cele mai frecvente, motiv pentru care majoritatea consuma Genacol pe o perioada lunga de timp, de la 3 luni in sus.

Cum actioneaza Genacol?

Acest supliment alimentar contine mai multe elemente care sunt necesare unei sinteze de colagen. Contine aminoacizi care sustine producerea de colagen in tot corpul, nu numai la nivelul articulatiilor si cartilajelor. Prin administrarea corecta a capsulelor de Genacol, vei observa:

Imbunatatire a mobilitatii. Genacol ajuta la redarea mobilitatii, ceea ce inseamna ca esti pregatit oricand de activitate fizica, de stretching, yoga. Acestea din urma ajuta foarte mult la intretinerea echilibrului si al mobilitatii. Dupa o varsta mai inaintata, Genacol promite sa imbunatateasca sistemul motor, sa faciliteze mersul pe jos, sportul si plimbarile lungi.

Mai buna flexibilitate. Genacol ajuta la mentirea si imbunatatirea flexibilitatii. Cand ai nevoie de flexibilitate? In fiecare zi la munca, atunci cand te intinzi, cand te apleci dupa ceva. Chiar daca nu pare, flexibilitatea este foarte importanta deoarece sustine fizic activitatile noastre de zi cu zi.

Libertate de miscare. Indiferent de varsta, ai nevoie sa faci plimbare prin parc, o drumetie pe munte sau sa vizitezi locuri la pas. Vrei sa te bucuri de natura, arhitectura si oamenii din jur. Genacol este suplimentul natural care te ajuta sa imbunatatesti conditia articulatiilor, care sustine libertatea de miscare oriunde te-ai afla.