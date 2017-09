(P) Gama Gerovital H3 Derma+ Premium Care spune “Adio ridurilor”!

În căutarea tinereţii veşnice, multe doamne şi domnişoare apelează la intervenţiile medicilor specialişti, pentru a scăpa de riduri. Dar cum ar fi dacă v-am spune că am găsit o gamă de produse care nu doar că promite un ten sănătos şi frumos, dar îl și livrează?

Produsele must-have ale momentului sunt cele din gama Gerovital H3 Derma+ Premium Care, o nouă gamă de produse dermatocosmetice special concepute pentru îngrijirea premium a tenului. Farmec, cel mai mare producător român de cosmetice, a lansat această gamă înţelegând perfect nevoile femeilor: produse sigure și ușor de folosit, care să fie foarte bine tolerate de piele. Gama Gerovital H3 Derma+ Premium Care cuprinde 10 produse dermatocosmetice dedicate îngrijirii tenului, create în colaborare cu experți din domeniul sănătății. Linia de produse este destinată persoanelor cu vârsta cuprinsă între 30 și 50 de ani și este recomandată inclusiv pentru accelerarea vindecării pielii după proceduri de chirurgie estetică. Mai mult, produsele sunt hipoalergenice, nu conţin parabeni şi sunt testate dermatologic.

Acestea conțin concentrații mărite de principii active de ultimă generație, cu acțiune sinergică, iar eficiența lor a fost demonstrată clinic prin măsurători instrumentale realizate de Evic Group. Altfel spus, produsele au fost testate, iar eficienţa lor măsurată şi dovedită!

Dimineaţa şi seara, îţi recomandăm să aplici pe faţă, gât şi decolteu „Filler-ul antirid Premium Care”. Este un ser concentrat în principii active inovatoare, de tip “filler fără ac”, cu acţiune asupra macromoleculelor structurale din derm şi din joncţiunea derm-epidermală. Dacă îl veţi folosi cu regularitate, veţi observa îmbunătăţiri vizibile în ceea ce priveşte fermitatea şi elasticitatea pielii. Bine de ştiut, acest produs are o eficacitate clinică demonstrată, femeile care l-au testat mărturisind că fermitatea pielii a crescut cu 62%, iar elasticitatea cu 67 %. Mai pe scurt, pregăteşte-te să spui “Wow!”.

Seara, după o zi încărcată, oferă tenului tău un plus de energie şi aplică cu încredere, pe faţă, gât şi decoleteu „Crema lift intens Premium Care”, care are la bază doi ingredienţi activi: Tightenyl, care acţionează la nivel celular şi asigură, cu rezultate clinice evidente, fermitatea şi elasticitatea pielii, şi Hyaceramidyl–ul, care aduce un plus de hiauloranat atunci când intră în sinergie cu Tightenyl-ul. 50% din persoanele care au testat acest produs au raport o îmbunătăţire a fermităţii pielii, iar 70% din acestea au observat o îmbunătăţire în ceea ce priveşte elasticitatea pielii. Ai, deci, toate motivele să încerci şi tu acest produs minune!

Pentru un răsfăţ deplin, trebuie să încerci “Programul intensiv de îngrijire Premium Care”, creat de specialiştii Gerovital. Dacă te numeri printre femeile cu un program de viaţă încărcat, dar îţi doreşti rezultate vizibile, programul intensiv de îngrijire a tenului împotriva îmbătrânirii este soluţia perfectă pentru tine. Conform testelor efectuate, persoanele care au utilizat kit-ul cu cele 7 fiole fermecate au raport diminuarea ridurilor cu 50% după doar 28 de zile de utilizare.

Cele 7 fiole, specifice rutinei particulare a fiecărei zi din săptămână, constituie un program complex de îngrijire a tenului, fiecare oferind beneficiile unui tip de acțiune.

Specialiştii Gerovital recomandă următoarea schemă de îngrijire:

Luni – Oxigenare Marţi – Exfoliere cu AHA Miercuri – Antirid Joi – Lifting Vineri – Oxigenare Sâmbătă – Antirid Duminică – Vitaminizare

Cum ne ajută tenul fiecare fiolă din „Programul intensiv de îngrijire Premium Care”?

Oxigenare

Asigură nivelul energiei necesare pielii, în concordanță cu necesităţile și ritmul ei propriu de funcționare pe toată durata zilei, stimulează rezistența la stresul radiaţiilor UV, accelerează refacerea celulelor pielii, având ca efect un ten cu aspect luminos și sănătos.

Exfoliere cu AHA

Asigură o exfoliere blândă, ce are ca efect regenerarea pielii din profunzime către suprafață.

Antirid

Matrixyl Synthe’6™ stimulează sinteza colagenului din piele, acționând sinergic cu acidul ferulic care protejează antioxidativ aceste fibre. Prin potențarea reciprocă a principiilor active se obțin efecte antirid de durată.

Lifting

Fiolele Lifting conțin un complex de colagen și elastină de origine marină și lipozomi cu acid hialuronic, principii active care refac matricea extracelulară și îmbunătățesc elasticitatea și fermitatea, reducând adâncimea ridurilor.

Vitaminizare

Boosterul vitaminic este un cocktail de vitamine A, C şi E, care neutralizează efectele nocive ale radicalilor liberi, cu efecte benefice de regenerare a celulelor pielii, protecție a fibrelor de colagen și elastină, de îmbunătăţire a hidratării, de îmbunătățire a texturii, uniformității și luminozității pielii.

Cum folosim “Programul intensiv de îngrijire Premium Care”?

Specialiştii Gerovital recomandă folosirea lui în perioadele mai puţin însorite, deci e momentul ideal să încerci şi tu acest program! Se recomandă utilizarea programului cel puţin o săptămână pe lună, cu menţiunea că nu trebuie să exagerăm şi să ne limităm la perioada indicată.

Fiecare fiolă se va aplica seara, de preferat în ziua recomandată, pe tenul curățat în prealabil, pe față, gât, decolteu și mâini. Pentru protejarea mâinilor, fiola se înfăşoară într-un şerveţel înainte de rupere. Conţinutul unei fiole se răstoarnă în palmă şi se aplică prin masaj uşor, cu mișcări circulare, până la absorbția totală în piele. Partea bună este că nu trebuie să clătim tenul după aplicarea fiolei, ci ne putem relaxa şi lăsa produsul să acţioneze asupra tenului.

După tratamentul de exfoliere, Specialiştii Gerovital recomandă aplicarea Cremei calmantă protectoare din aceeaşi gamă, Premium Care.

Dacă v-am făcut curioase, să ştiţi că produsele dermatocosmetice Gerovital H3 Derma+ Premium Care se găsesc în farmacii, în magazinele de brand ale companiei sau pot fi comandate direct de pe site-ul www.farmec.ro