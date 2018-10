Dispozitivele UFO combina cinci tehnologii diferite pentru un tratament facial luxuriant la domiciliu eradicand in acelasi timp nevoia de masti traditionale textile subtiri. O functie de termoterapie ajuta la curatarea porilor si atunci cand este aplicata impreuna cu efectele de masaj ale pulsatiilor T-Sonic, ajuta la o absorbtie dermica mai profunda a ingredientelor active din masca.

Cuprinzand o versiune originala si una mini, precum si o selectie de masti activate de dispozitiv, gama UFO combină expertiza mastilor coreene cu cea mai buna tehnologie suedeza, ducand ingrijirea acasa la un nivel complet nou. Ambele promit un tratament facial de nivel spa in 90 de secunde, ce cuprind terapii accesate de obicei in cabinetele de dematologie.

Mastile activate UFO sunt testate dermatologic, formulate in Koreea si contin ingredient de calitate din extracte de plante si fructe.

Pasionatii de frumusete se pot bucura acum de 5 noi masti activate UFO, dezvoltate pentru nevoi specifice ale tenului, fie ca e vorba de un ten uscat si dezhidratat, fie grass au pur si simplu simti nevoia de iluminare a tenului. Descopera care este nevoia tenului tau, sincronizeaza aparatul tau UFO prin intermediul aplicatiei FOREO si bucura-te de masca ta favorite.

Masca ‘Shimmer Freak’ un amestec cu o concentratie ridicata de ingrediente active care ajuta la revitalizarea si hidratarea pielii delicate din jurul ochilor. Bogata in antioxidanti, cafeina energizeaza si reimprospateaza pielea pentru un aspect mai luminos si mai radiant. Compatibila exclusiv cu dispozitivul UFO.

Masca ‘H2Overdose’ contine acid hialuronic care ofera o infuzie intensa de umiditate pentru a hidrata pielea deshidratata si pentru a-I reda supletea si fermitatea. In acelasi timp creeaza o bariera care impiedica dezhidratarea. Compatibila cu dispozitivul UFO si UFO mini.

Masca ‘Glow addict’ contine o formula infuzata cu perle si vitamina E care ilumineaza pielea terna si obosita pentru un aspect sanatos si o piele radianta. Reda aspectul de ten sanatos si imuminat. Compatibila cu dispozitivul UFO si UFO mini.

Masca ‘Matte Maniac’ este infuzata cu carbune care matifiaza si elimina impuritatile pentru o piele curata, cu un aspect sanatos. In acelasi timp diminueaza porii dilatati si ofera o curatare in profunzime a tenului. Compatibila exclusiv cu dispozitivul UFO.

Masca ‘Youth Junkie’ este dedicate celor care sunt pasionati de anti-ageing si este formulata cu collagen, vitamina E si un complex de uleiuri care netezesc liniile fine, ajuta la cresterea fermitatii pielii si ofera un effect antioxidant. Compatibila cu dispozitivul UFO si UFO mini.

Toate aceste masti vin in completarea colectiei de masti deja cunoscute: Masca ‘Make My Day’ Mask care contine acid hialuronic si alge rosii care hidrateaza in profunzime, combinate cu protectie anti-poluare pentru un ten luminous si Masca ‘Call It A Night’ Mask contine ulei de masline si ginseng care hranesc, revitalizeaza si hidrateaza pielea pe timpul noptii si ajuta regenerarea celulara. Ambele masti sunt compatibile cu UFO si UFO mini.

Pachetele de masti activate UFO si UFO mini sunt disponibile in magazinele Douglas si online pe emag.ro la pretul de 99 lei.