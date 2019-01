(P) FOREO DEZVALUIE CELE MAI TARI TRENDURI DE BEAUTY ALE ANULUI 2019

Suntem cu totii familiarizati cu termenul K-Beauty, si aceia dintre noi cu o inclinatie pentru Harajuku si cei ce stiu despre J-Beauty, dar in 2019 este vorba despre C-Beauty conform brandului de frumusete FOREO. Este un termen nou – Wikipedia nu a scris inca despre el!

Institutul FOREO si Laboratorul de Cercetare si Dezvoltare din Stockholm Suedia si Shanghai si-au prezentat rapoartele anuale de tendinte, si in timp ce unele tendinte sunt de asteptat, ne uitam la ceea ce inseamna C-Beauty, modul in care vom asimila colagenul si modul in care multimea va reusi sa lase deoparte ambalaje super-instagramabile pentru a folosi produsele de frumusete preferate.

FOREO arunca o privire asupra modului in care industria de frumusete a primit sfaturi de la omologii sai de moda si tehnologie pentru a revolutiona 2019 si a aduce pe piata noi inovatii si cele mai inteligente gadgeturi de frumusete pe care le-am vazut pana acum.

C-Beauty (frumusetea chinezeasca)

Diferenta dintre C-Beauty, spre deosebire de K si J, este faptul ca liderul chinez are la baza progresul tehnologic, aducand pe piata o modalitate noua si moderna de a privi ingrijirea pielii. In C-beauty este vorba despre plasarea tehnologiei in spatele produselor, care este in contrast cu producatorii traditionali, iar C-Beauty este la mile distanta fata de produsele traditionale care sunt inclinate spre aceasta tendinta. Deschiderea de noi fabrici, inovatiile noi, impingerea limitelor în tehnologia de frumusete si fabricarea produselor mai inteligente decat am vazut vreodata, este ceea ce va face C-Beauty in industrie in următoarele 12 luni.

Sezonalitate

Cuvintele „ingrijirea pielii” si „sezonalitatea” nu merg de multe ori mana in mana, dar exact asta vom auzi în 2019. Ca si la produsele de make-up, frumusetea sezoniera urmeaza sa devina un lucru maret. Da, ganditi-va la regimuri de frumusete potrivite anumitor anotimpurilor, cum ar fi infrarosu, masti incalzite de acoperire a fetei in timpul iernii si tehnologia de racire pentru a avea grija de pielea noastra in timpul verii.

Frumusetea activa

In 2018, am vazut cum multe branduri de machiaj si ingrijire a pielii se indreapta catre categoria de frumusete activa demonstrand cum consumatorii privesc acum sanatatea si wellness-ul ca parte integranta a regimului lor de frumusete. Brand-uri precum Tarte a lansat o colectie de atletism pentru frumusete si E.L.F a intrat pe acest drum cu o linie de antrenament gata pregatit, ne arata ca regimurile de frumusete nu sunt suficiente, astfel incat în 2019 vom vedea mai multe branduri care integreaza frumusetea in wellness si invers. Un exemplu de acest lucru este ca vom lua gadget-urile noastre de frumusete la sala de sport, precum o perie de par.

Dominatia instrumentelor de frumusete pentru acasa

2018 a vazut cresterea frumusetii la domiciliu, multe companii au inceput sa lanseze solutii „la domiciliu”. De la tratamente faciale la nivel de SPA, la solutii profunde de curatare, industria de frumusete a facut schimbari pentru a aduce cele mai bune facilitati de spa chiar la tine in baie. Unde gigantii tehnologici din domeniile stilului de viata, cum ar fi Uber si Airbnb, au inovat industria de transport si de cazare – frumusetea tehnica se apropie acum pentru a scutura cu adevarat industria frumusetii asa cum o stim. Ar putea fi asta semnalul de sfarsit al unor spa-uri scumpe si programari regulate la centrele de frumusete?

Ambalaje instagramabile

Da, este un lucru. Daca nu sa intamplat pe Instagram, atunci nu se intampla deloc.

2019 se refera la faptul ca brand-urile de fumusete isi intensifica strategia. Ganditi-va ce au facut Glossier, Tilbury si FOREO si asteptati-va la si mai mult. Liniile cu editii limitate, ambalaje sezoniere si produse de frumusete super-stralucitoare si insta-worthy vor aparea in calea ta. Daca va puteti distra cu feed-ul Instagramului suficient de mult, produsele vor vorbi de la sine.

Frumusetea personalizata

Coca Cola a pus numele pe sticlele sale, apoi am avut tendinta de moda monografica de la fabricile de moda, precum Gucci și Burberry, dar 2019 va vedea industria de frumusete adoptand aceasta incursiune in personalizare. In acest an, daca nu este personalizat, nu este bine, nu va ganditi nici macar la un alt instrument de frumusete daca nu este pre-programat sa se potriveasca nevoilor tale. FOREO LUNA play smart, care ia lasat uimiti pe toti in 2018, va aduce personalizarea in fruntea taramului de frumusete si va schimba modul in care ne vedem gadgeturile de frumusete.

Super-alimente

Nici o lista de tendinte nu ar fi completa daca Super Alimentele nu sunt prezente, si in acest an va fi vorba despre colagen ingerabil si cu Witch Hazel – un ingredient cunoscut pentru capacitatea sa de atenuare a rosetii si a inflamatiei. A existat o crestere cu 305% a tuturor cautarilor pe Pinterest pentru witch hazel, ceea ce demonstreaza o crestere a cererii. Potrivit Google Trends cautarile de colagen au atins un nivel ridicat, iar China (vezi C-Beauty) se numara printre primele trei tari din lume in care cererea pentru acest lucru creste si creste.

Imbunatatirile de frumusete ofera o modalitate noua si moderna de a privi ingrijirea pielii deoarece tot mai multe marci se transforma in furnizarea de solutii la domiciliu. Traim in timpuri noi si consumatorii doresc solutii la domiciliu pentru toate nevoile lor de frumusete, iar brandurile trebuie sa acorde atentie acestui lucru.

La Institutul FOREO, dezvoltam in permanenta gama de produse pentru ingrijirea pielii si inovam cu noi tehnologii pentru a ne asigura ca ne satisfacem nevoile clientilor nostri. 2019 va fi un an extraordinar pentru frumusetea inteligenta.