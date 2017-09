Pentru al șaselea an consecutiv, PROFI susține prin donații copiii din întreaga țară. Asociindu-se și în acest an cu ONG-uri dedicate copiilor, PROFI demarează pe 28 august campania „Te costă 0,00 lei să ajuți un copil”, care se desfășoară până la 15 octombrie și prin care donează 1.500.000 de lei, luând în calcul exclusiv voturile clienților săi, și te invită să Fii și tu un erou pentru copii.

Scopul campaniei este de a exersa dialogul și spiritul civic. Tocmai de aceea, PROFI susține unele dintre cauzele în care publicul român crede cel mai mult. Și de această dată, suma este dăruită integral de către PROFI, însă destinația acesteia va fi decisă de către clienții PROFI care își vor dona doar câteva minute din timpul lor pentru a vota. Mecanismul campaniei constă în informare, alegerea unuia dintre cele șapte proiecte sociale prezentate, scanarea bonului de cumpărături PROFI la info-chioșcurile din magazine și votarea proiectului preferat.

«Campania a început în 2010 ca o dorință a noastră de a ne implica activ în comunitate și de a schimba în bine viețile copiilor. În toți acești ani am crescut frumos, iar rezultatele ne-au demonstrat că e bine să continuăm. ONG-urile au realizat lucruri minunate cu ajutorul acestor donații și le mulțumim atât lor, cât și celor care au oferit din timpul lor pentru a vota cauza în care cred cel mai mult. Anul acesta, scopul nostru este să implicăm în procesul de alegere cât mai mulți dintre clienții care ne trec pragul. Când te obișnuiești să faci un gest mic, cu efecte mari, îți este mai ușor să faci bine ca mod de viață. Iar despre asta e vorba în această campanie. Împreună, facem exerciții de bunătate», a declarat Luminița Bunda, Director de Marketing PROFI.

Bonurile de cumpărături pot avea orice valoare, iar alegerea se poate face în oricare dintre cele peste 600 de magazine PROFI existente în întreaga țară. Cei 1.500.000 lei se vor împărți proporțional cu numărul punctelor alocate de clienți prin votarea la info-chioșkuri și vor ajunge la șapte ONG-uri în luna noiembrie a acestui an.

Proiectele înscrise în actuala campanie privesc: PROTECȚIA MEDIULUI: Natura – cel mai bun Prof (Organizația Națională Cercetașii României), SĂNĂTATE: Caii pot ajuta copiii cu autism (Asociația Descoperă Natura), EDUCAȚIE: Învăț, să nu fiu sărac (Fundația FARA), APĂRAREA DREPTURILOR COPIILOR: Festivalul Drepturilor Copilului (Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil), CULTURĂ: One World România la școală (Asociația One World România), INCLUZIUNE/ SERVICII SOCIALE: SOS Centre de consiliere și sprijin pentru copii și părinți (SOS Satele Copiilor România), SPORT: Performanță socială prin sport (Fundația Special Olympics). Materiale informative despre cauzele susținute de campania din acest an se găsesc pe www.profi.ro și în cadrul magazinelor.