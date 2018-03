(P) Fii fresh inainte de excursia de primavara!

Vremea buna si temperaturile din ce in ce mai blande ofera invitatii gratuite catre visare… Si daca oniricul patrunde realul, ce poate fi mai potrivit decat o vacanta pentru un restart ca la carte?! Natura isi recapata culorile, te imbie pana in cele mai profunde simturi si iti lanseaza cea mai mai antrenanta provocare: fa-ti bagajul si descopera-ma! Fii gata sa te pregatesti pentru o noua aventura si echilibreaza-ti mintea si sufletul deopotriva.

Indiferent ca esti o printesa urbana, ori iubitoare de sporturi extreme sau de dai in vant dupa plimbari lungi pe poteci de munte, cateva zile in afara orasului aglomerat iti vor oferi ocazia sa iti pui ordine in idei si sa iti reconfigurezi traseul. Inceperea unui nou sezon poate fi marcata de o escapada care sa dezvolte posibilitati de dezvoltare personala, “dezghetul” unor proiecte abandonate si de ce nu, imbogatire sub aspect cultural.

Ce ai de facut?

Cu tren, masina sau avion, indiferent de mijlocul de deplasare pe care l-ai ales pentru excursia ta, inca de la inceput trebuie sa stii cum stai cu finantele in perioada in care ai decis sa pleci. Bugetul trebuie aranjat astfel incat sa acopere toate cheltuielile, deci trebuie sa stii pe ce te bazezi. Iar daca dorul de duca te gaseste intr-o perioada nu tocmai potrivita, trebuie sa stii pe cine te bazezi pentru imprumuturi rapide. La oricine apelezi, stabileste in termeni siguri care iti sunt conditiile de rambursare si daca totul se rezolva conform asteptarilor tale, da-ti unda verde pentru pasul urmator. Bucura-te de ceea ce va urma sa cunosti, sa intalnesti si incepe pregatirea temeinica: alegerea destinatiei si tot ce presupune intregul proces de selectie si antamare a serviciilor de care va urma sa beneficiezi.

Daca ai ales sa te relaxezi in strainatate, este minunat! Unele agentii de turism asigura clientilor si transportul pentru aeroportul Otopeni, asa incat poti stai linistita si din acest punct de vedere. Te poti bucura de acest serviciu mai ales daca nu esti din Bucuresti. Confortul catre avion iti va fi asigurat de un microbuz sau autocar condus de soferi profesionisti, masini cu scaune confortabile si mai ales care beneficiaza de un spatiu generos pentru bagajele tale. O sa fii in timp util pentru imbarcare, deci o multitudine de avantaje de care vei avea parte si griji care iti vor fi luate de pe cap.

Si din aproape in aproape, aproape ca iti mai raman foarte putine lucruri de facut. Ingrijeste-te sa arati cool in destinatia aleasa si fa-ti o programare la salonul de infrumusetare: improspateaza-ti culoarea parului, fa-ti un tratament facial si coloreza-ti unghiile in nuante electrizante. Ajuta-te si imbunatateste-ti starea de spirit si nu uita sa cumperi si cateva pachetele de cafea verde cu ghimbir. Ea poate fi consumata si in stare neprelucrata, avand o aroma mult mai intensa decat cafeaua prajita, cu care poate esti obisnuita. Astfel, vei avea energie in mod constant si te vei desfata cu toate minunatiile pe care ti le-ai setat in aceasta aventura.

Oriunde ai hotari sa serbezi inceputul de primavara, deschide optiuni de a interactiona cu noi oameni si locuri, documenteaza-te despre cultura si civilizatia tarii in care ajungi. Imbratiseaza bucuria la cote maxime si distreaza-te cat poti de mult, indiferent cu cine ai ales sa impartasesti aceasta poveste!