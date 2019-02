Vara este in mare parte despre plaja, piscina, relaxare, nisip. Pe cat este de savurat acest anotimp, pe atat de multe griji aduna mai ales cand vine vorba de ingrijire, te feresti de razele prea puternice, iti protejezi tenul, dar cu parul cum ramane? Acesta are nevoie de ingrijire specifica; mai ales cand decizi sa faci si o imbunatatire de genul extensiilor, cu atat mai mult trebuie sa tii cont de un anumit ritual de ingrijire.

Nu astepta sa ai o dovada a realitatii pentru a intelege ca extensiile se cer ingrijite cu produse anume. Preventia este mai indicata. Asadar misiunea ta de a achizitiona extensii par natural nu se termina aici, ci continua cu grija fata de acestea. Descopera ce recomandari fac specialistii din domeniu.

Extensiile de calitate

Intentia ta este una clara atunci cand iti doresti sa porti extensii: sa ai parul mai lung, mai bogat. Asadar, tine cont ca acest efect este obtinut cu ajutorul extensiilor de calitate. Nu vei dori cu siguranta sa faci un compromis. Soarele arzator sa faca parul tau lucios si sa scoata in evidenta fibra sintetica a extensiilor nu este tocmai ceea ce iti doresti.

Descopera in schimb extensiile din par natural, precum sunt cele de la www.belher.ro. trebuie sa stii ca aici vei gasi par de inalta calitate, de tip remy. Acest termen defineste parul provenit de la o singura sursa, umana desigur. Are cuticula intacta, aceeasi directie pe toata lungimea sa. Spus pe scurt, astfel de par este cel care se integreaza perfect printre firele tale de par, fara sa tradeze diferente.

Intretinere

Depinde ce tip de extensii folosesti pentru a adopta si actiunea corecta cu privire la ingrijirea lor. Pentru cele care se cos spre exemplu, cu micro-ring sau chiar nano-ring, cu efect de lunga durata, ce nu le vei indeparta doar pentru orele petrecute la pisicina, trebuie sa adopti ingrijirea complexa.

Exista produse special create pentru extensii, chiar si un sampon aparte. Acesta se distinge prin lipsa de sare si sulfari ce pot usca parul. Se folosesc adesea masti, menite sa mentina extensiile hidratate. Vei descoperi ca exista si o gama speciala de tratamente, pentru ca parul din extensii sa fie descurcat mai usor, fara rupere, sa i se restabileasca aspectul estetic, precum si luciul. Spre exemplu, Belher dispune si de astfel de produse, ca o completare pentru gama de extensii de par si peruci.

Chiar si pieptanatul se va realiza urmand o tehnica delicata, cu ajutorul unei perii speciale. Daca esti atenta la ingrijirea parului tau, te va rasplati pe masura, oferindu-ti un aspect remarcabil. Deci un astfel de efort nu este totusi prea mare.

Cu extensiile la piscine sau la mare

Un inamic al parului sanatos sunt temperaturile extreme, deci tine cont ca expunerea nestingherita la soare, cu parul lasat pe spate, nu este tocmai o recomandare. Extensiile au de suferit, dar si parul tau natural. Trebuie sa te protejezi purtand o casca sau, mai estetic de atat, o palarie. Nu le uda prea tare si evita prinderea parului intr-un mod neglijent.

Dupa ce intri in contact cu apa sarata a marii sau apa din piscine desfa parul si lasa-l sa se usuce. Nu mentine parul si extensiile ude. Se recomanda de asemenea sa ceri sfatul celor avizati, inainte si dupa; inainte pentru ca in functie si de tehnica de aplicare a extensiilor de par specialistul iti va spune cum sa minimalizezi actiunea factorilor externi – apa, soare, nisip etc. – asupra extensiilor pe care le detii. Dupa aceste ore de relaxare este recomandat sa te intorci la salon pentru intretinere si actiune imediata, restabilind aspectul sanatos al extensiilor de par.

Ca nota finala, se poate spune ca extensiile de par la piscine sau la soare, la plaja si la mare nu sunt neaparat indicate. Castiga aici detasat cele de tip clip on ce se pot atasa si detasa usor, la care poti renunta atunci cand iti doresti relaxarea specifica de sezon. Insa chiar si asa parul natural sufera si el la expunerea la factori de mediu. Asadar, priveste partea buna: oferi ingrijire parului in dublu scop, atat pentru al tau natural, cat si pentru extensii.