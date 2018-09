Odata cu minunata veste de a fi insarcinata cresc responsabilitatile pe care le ai ca viitoare mamica. Grija de a aduce pe lume un copil perfect sanatos este preocuparea tuturor femeilor insarcinate, asadar realizarea tuturor ecografiilor la termen este un pas extrem de important. Pe langa linistea si siguranta pe care ti-o confera fiecare investigatie, aceasta trebuie sa sa realizeze la indrumarea medicului care se ocupa de supravegherea sarcinii si de bunul parcurs al evolutiei acesteia.

Astazi, majoritatea clinicilor de specialitate sunt dotate cu aparate de ecografie performante care iti ofera minunata posibilitate de a face cunostinta cu bebelusul tau in ipostaze care mai de care mai interesante.

Ce presupune ecografia Doppler in sarcina?

O ecografie Doppler in sarcina presupune o testare neinvaziva care se recomanda de obicei de catre specialist, in ultimul trimestru de sarcina atunci cand copilasul este suficient de dezvoltat astfel incat toate rezultatele sa fie corect si de o relevanta cat mai mare. Desi ultimul trimestru de sarcina este unul destul de solicitant pentru foarte multe viitoare mamici, orice situatie ciudata sau neclara trebuie discutata cu medicul si mai ales supusa unor teste care sunt menite sa inlature orice dubii si sa aduca liniste in orimul rand gravidei si apoi intregii familii.

Aceasta investigatie care ca scop urmarirea si identificare anumitor probleme de sanatate pe care le-ar putea avea bebelusul. Cresterea acestuia precum si starea sa de sanatate depind de hrana si oxigenul care ii sunt furnizate de placenta prin intermediul cordonului ombilical. Cel mai des este urmarit fluxul sangvin de la nivelul arterelor ombilicale, cerebrale si cordului.

Ea este o investigatie extrem de utila in sarcina si este recomandata in special viitoarelor mamici care se confrunta cu:

hipertensiune

diabet

sarcina gemelara sau multipla

incompatibilitate RH

malformatii congenitale ale bebelusului

Foarte important de precizat este faptul ca incetinirea fluxului sangvin spre bebelus semnifica faptul ca acesta nu primeste suficient oxigen si nutrienti prin sange. Iar aceasta situatie poate determina aparitia anumitor defecte la bebelus, o greutate scazuta la nastere, probleme in dezvoltare si din nefericire, in unele situatii chiar si decesul.

Doppler se foloseste de undele sonore pentru a observa fluxul sangvin, circulatia sangelui prin artere si vase de sange si ritmul cardiac al bebelusului

Aparatul emite o cantitate mai mare de ultrasunete cu o frecventa mai inalta, iar in anumite situatii aceast tip de investigatie devine vitala. Cu toate acestea, totusi este recomandat ca durata ecografiei Doppler sa fie cat mai scurta si sa fie folosita doar atunci cand este absolut necesar.

Ecografia Doppler se poate realiza concomitent cu ecografia normala (de morfologie) care urmareste conformatia anatomica a fatului, analizeaza circulatia sangelui si masoara viteza, rezistenta si pulsatilitatea fetala. Prin intermediul acestei investigatii, medicul poate verifica pozitia placentei si a cordonului ombilical, deoarece el poate fi infasurat in jurul gatului bebelusului (iar in acest caz, se poate induce sarcina sau se efectueaza cezariana de urgenta, iar viata bebelusului poate fi salvata).