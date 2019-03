(P) Din Spania spre Maroc, într-un circuit cu arome orientale

Dacă nu ți-ai făcut încă planuri pentru vacanța de Paște încă mai ai timp să rezervi un circuit în Spania și Maroc la tariful special de 749 euro/persoană, de la turoperatorul Europa Travel. Acum ai prilejul să vizitezi vechile capitale imperiale, să te aventurezi în Deșertul Sahara și să surprinzi cele mai frumoase obiceiuri în satele berbere, ascunse de colinele Munților Atlas.

Pe urmele toreadorilor în Spania

Circuitul de la Europa Travel debutează cu Malaga, un oraș-portuar renumit pentru impresionanta Coridă Plaza de Toros, dar și pentru viața de noapte fulminantă. Din acest punct vei pleca spre Algeciras, o perlă tipic andaluză cu influențe berbere, unde te ești atras de magia dansului flamenco și de unde vei putea pleca într-o excursie opțională spre Gibraltar. Aici vei pătrunde în Rezervația Maimuțelor și vei capta cele mai bune panorame asupra Marocului de la Balconul Reginei.

Din Gibraltar spre Maroc, o perlă orientală

Traversând strâmtoarea Gibraltarului ajungi în Tanger, un oraș cu puternice influențe spaniole, dar tipic arăbesc cu piețe aglomerate și străzi strâmte asemeni unei pânze de păianjen. Maroc este o destinație tradițională ce îți oferă o imagine sugestivă asupra obiceiurilor orientale, fiind cea mai accesibilă destinație din Africa de Nord pentru turiștii europeni.

În circuitul de la Europa Travel vei face cunoștință cu vechile capitale imperiale ce păstrează Medinele Antice și palatele mozaicate în stare perfectă de conservare. Din Casablanca la Fez și din Marrakech spre Rabat, vei avea ocazia să adaugi pe lista cu obiective, locuri precum Piața Mohamed al V-lea, Piața Jamaa El Fna cu Palatul Bahia, vechea cetate Oudaia Kasbah sau Medina Antică Fes el Bali.

După turul celor patru orașe marocane vei traversa nesfâșitele plantații de măslini și arbori de argan, unde vei surprinde caprele cocoțate în copaci – o imagine care poate părea bizară până în momentul în care devii martor la așa ceva.

Pătrunde în Deșertul Sahara și descoperă frumoasele așezări berbere

Pătrunde în cultura berberă odată cu Ouarzazate, o așezare roșiatică ce poartă supranumele de Poarta spre Deștul Sahara, admirând ținuturile aride ce se întrerup treptat odată cu urcatul pe culmile Munților Atlas.

La cea mai înaltă altitudine din Africa de Nord, găsești Tiz-in-Tichka, o localitate ruptă cumva de realitatea vremurilor moderne, puternic ancorată în tradițiile berbere. Aproape de care se întind castelele de nisip parte din UNESCO cu așezările fortificate Taourirt și Tifoultout, pe care le poți vizita alături de Europa Travel.

O oază în inima deșertului Sahara, Erfoud este locul unde vei avea parte de cele mai tari experiențe în deșert, fiind un adevărat monument al naturii cu dunele roșiatice ce se unduiesc în bătaia vântului de seară și se înalță ca niște zmeie sub cerul înstelat …

Aventura în deșert pe cămilă sau cu jeep-ul continuă cu vizita culturală în Volubilis, cel mai valoros sit arheologic roman din Maroc ce face parte din patrimoniul UNESCO. Situl se întinde pe 42 de ha și cuprinde ruinele unor temple închinate zeilor, coloane romane răsucite și agore antice pline de mozaicuri unice.

Meknes, gloriosul oraș

Una dintre cele mai importante capitale imperiale ale Maghrebului, și orașul Sultanului Moulay Ismail este Meknes, pe care ai ocazia să-l explorezi în acest circuit de la Europa Travel. Medina Antică păstrează urmele vizirilor Merindes, fiind înconjurată de ziduri din piatră galben-ocru ce protejează palate grandioase ce prezintă un amestec fin de stiluri islamic, andaluz și francez, fiind asemănate uneori cu celebrul Versailles al Parisului. Datorită acestor construcții cu mozaicuri unice, Meknes a fost declarat sit de patrimoniu mondial UNESCO.

De Mădălina Isar

Sursa foto: pixabay.com

Circuit Spania-Maroc-Gibraltar – tarif: 749 euro/persoana, 11 zile (2 nopti in Algeciras, 2 nopti in Casablanca, 1 noapte in Marrakesh, 1 noapte in Ouarzazate, 1 noapte in Erfoud –Merzouga, 2 nopti in Fez, 1 noapte in Rabat), cazare cu mic dejun la hoteluri de 3*-4*, transport avion, transfer ferry Algeciras – Tanger – Algeciras, tururi si excursii conform programului, asistenta turistica. Detalii pe www.europatravel.ro, call center 021-9407.