Dietele disociate sunt unele dintre cele mai populare metode de slabit. Multe femei prefera o dieta disociata mai ales din motivul ca pot manca oricat doresc, cu conditia sa aleaga aceeasi grupa de alimente. Regula de baza este sa nu se asocieze mai multe tipuri de alimente la aceeasi masa sau in aceeasi zi.

Dieta disociata se bazeaza pe ideea ca organismul metabolizeaza si proceseaza in ritm diferit fibrele, glucidele si proteinele. Consumand numai o categorie de alimente in fiecare zi se asigura un metabolism mai eficient si o digestie mai usoara. Exista mai multe tipuri de diete disociate, dintre care cele mai cunoscute sunt:

dieta disociata pe 7 zile

dieta Rina

dieta disociata pe culori

dieta Montignac.

Dieta disociata pe 7 zile

Dieta disociata planificata pe 7 zile este varianta clasica, potrivit careia pot fi consumate in fiecare zi a saptamanii cate o grupa de alimente. Spre exemplu: luni – carne, marti – legume, miercuri – lactate, joi – fructe, vineri – peste, sambata – carbohidrati, duminica – leguminoase.

Regimul se tine doar o saptamana pe luna sau o data la trei saptamani. In afara saptamanii de regim disociat sunt permise meniuri diversificate, insa cu atentie la marimea portiilor si la asocierea alimentelor. Spre exemplu, nu se vor asocia carbohidrati cu proteine, zaharul si faina alba nu sunt permise.

Dezavantaje. Desi nu este o dieta stricta, aceasta dieta disociata provoaca adesea stari de oboseala si tulburari digestive in perioada de revenire la o alimentatie diversificata. Exista de asemenea riscul unor carente nutritionale. Luarea in greutate dupa regim este destul de frecventa.

Dieta Rina sau dieta de 90 de zile

Dieta Rina dureaza 90 de zile, timp in care se consuma alimente disociat in cicluri repetitive de cate 4 zile. Prima zi – proteine, a doua zi – amidon, a treia zi – carbohidrati, a patra zi – vitamine. Trebuie respectate urmatoarele 5 principii:

micul dejun va fi alcatuit din fructe si trebuie luat zilnic;

mesele principale vor fi luate la aceleasi ore, cina nu mai tarziu de ora 20; gustarile sunt exluse;

cina va fi injumatatita cantitativ in raport cu pranzul;

hidratarea e importanta si se asigura prin consumul a 2 litri de apa/zi;

miscarea este recomandata de 3 ori/saptamana, la nivel moderat.

Dezavantaje. Desi este considerata o dieta eficienta, ajutand la eliminarea a pana la 20 kg, prezinta inconvenientul ca dureaza relativ mult si multe persoane sunt tentate sa renunte pe parcurs. Necesita multa rabdare in obtinerea rezultatelor si organizare pentru respectarea programului impus de dieta. Dupa cele 90 de zile, revenirea la o alimentatie relativ normala poate fi insotita de tulburari digestive.

Dieta disociata pe culori

Aceasta dieta se bazeaza pe alegerea alimentelor in functie de culoarea lor, dar si de grupa nutritionala. Alimentele sunt impartite in trei grupe de culori:

alb: iaurturi, branzeturi, fulgi de ovaz

verde: legume si fructe de toate culorile (verde se refera la vegetale)

roz: carne de pui, curcan, peste, oua

Alimentele albe se consuma in zilele 1, 3 si 5 ale dietei, in rest – fructe si legume, iar in ultima zi – carne.

In zilele 2, 4 si 6 – cand sunt permise fructe si legume – este important sa alegeti o varietate cat mai mare de culori. Vegetalele cu cat sunt mai colorate, cu atat contin mai multi antioxidanti, cu rol benefic pentru sistemul imunitar si pentru frumusetea pielii. In plus, fructele si legumele vin cu un aport valoros de fibre alimentare, cu rol atat in slabire, cat si in prevenirea riscului de cancer de colon.

Dezavantaje. La fel ca in cazul dietei disociate pe 7 zile, nu este indicat sa prelungiti aceasta dieta mai mult de o saptamana, insa o puteti repeta dupa 3-4 saptamani.

Dieta Montignac

Creata de Michel Montignac la mijlocul anilor ’80, aceasta dieta se bazeaza pe principiul disocierii alimentelor in functie de indicele glicemic (IG). Alimentele sunt grupate doar in urmatoarele doua combinatii: proteine si lipide sau carbohidrati si fibre. Nu se admite asocierea proteinelor cu carbohidrati sau lipide cu carbohidrati. Spre exemplu, la o masa poate fi consumata carne cu salata verde si ulei de masline, dar nu paste cu sos carbonara sau bolognese. Nu se mananca paine cu branzeturi sau cu oua, poate fi insa consumata o felie de paine prajita cu salata de legume. Pot fi consumate legume oricat de multe, fara restrictii, cu exceptia cartofilor si morcovilor, care au un IG mare. Exemple de alimente cu IG scazut: spanac, broccoli, salata verde, ridichi, carne slaba, branzeturi slabe, oua, fasole neagra, ciuperci, citrice, kiwi, mere, pere, ciocolata neagra.

Dezavantaje. Este considerata o dieta destul de echilibrata, insa necesita multa atentie si documentare in alcatuirea meniurilor. Alimentele consumate trebuie analizate in functie de indicele glicemic, ceea ce presupune alcatuirea unor liste de alimente permise si interzise.

