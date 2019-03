A sti cum sa te imbraci elegant inseamna mai mult decat purtarea unor tinute trendy. Este o arta, un fel special de a te imbraca ce atrage atentia celor din jur prin gratia si stilul emenat. Nota de eleganta adusa unei prezente feminine nu se limiteaza doar la latura vestimentara, ci si la anumite aspecte ce tin de personalitate, limbaj si alte mici detalii.

Ne aflam intr-o perioada in care se pare ca numele brandului de pe geanta are o semnificatie mult mai puternica decat orice alta trasatura de caracter, insa in fond adevarata eleganta consta in acele detalii fine. Pentru a reusi sa iti creezi imaginea ideala a unei doamne de exceptie care reuseste sa armonizeze perfect amanuntele ce tin de vestimentatie cu cele de atitudine si stil.

Tinute care impresioneaza prin simplitate si calitate

Garderoba unei doamne nu trebuie sa se caracterizeze prin opulenta si extravaganta, ci prin simplitate, calitate si elemente discrete care ilustreaza bun gust si eleganta. Este binecunoscut faptul ca o haina de calitate devine observabila la o prima vedere, intrucat se aseaza extrem de gratios si frumos pe corp.

Un dressing stilat nu trebuie sa fie lipsit de cel putin o rochie de seara minunata, care este preferabil a fi monocromatica. Nu este necesar un numar imens de rochii, ci putine, insa de calitate, intrucat, desi o vei imbraca la mai multe evenimente, vei reusi de fiecare data sa iesi in evidenta intr-un mod spectaculos si elegant. De asemenea, jeansii reprezinta un alt element de baza, util in varii situatii, precum shoppingul, iesirile in oras, plimbarile sau indeplinirea oricarei sarcini.

Camasa alba este si ea nelipsita din garderoba unei femei stilate, tocmai pentru ca aceasta poate fi piesa chie dintr-o tinuta office. Totodata, nici pantalonii negrii nu sunt de omis pentru ca reusesc sa ne scoata din incurcatura de fiecare data si pot fi purtati cu maximum de incredere atat in tinute office, elegante, casual sau chiar in club.

Accesorii discrete, dar cu bun gust

Bijuteriile masive nu sunt specifice unei femei elegante, ci dimpotriva. De fiecare data cand ne vine in minte imaginea unei doamne elegante, vom face legatura si cu acele accesorii simple care completeaza cu stil o tinuta, complimentand frumusetea naturala pe care fiecare dintre noi o are.

O femeie care fura priviri admirative nu va tinde niciodata sa exgereze, ci va purta bijuterii atent alese. Este vorba de bijuterii fine, menite a aduce un plus de farmec. De altfel, nu sunt necesare casete pline de inele, cercei, coliere si bratari, dictonul putin si bun fiind cel care aplica din plin bijuteriilor.

Pata de culoare

In mod normal, de fiecare data cand se ajunge in situatia de a nu sti ce sa se poarte, se opteaza pentru culorile inchise, neutre, cu care exista siguranta ca nu se va da gres. Cu toate ca negru are eleganta sa, ce nu poate fi contestata de nimeni, sunt multe si momentele in care o tinuta trebuie sa dobandeasca un caracter mai energic redat de culori vii.

Pentru a evita monotonia si imbatrinirea prematura, este recomandat sa se opteze pentru o culoare usor mai aprinsa, adica un singur element din tinuta care sa aduca efectul mult dorit, cel de care orice tinuta are nevoie pentru a iesi din anonimat.

Renuntarea la moda trecatoare

Trendurile vin si pleaca, insa articolele achizitionate cu sume uriase raman in sifonier si nu mai sunt purtate de nimeni. Piesele vestimentare cu caracter atemporal sunt cele care ar trebui sa primeze in preferintele unei femei cu stil. Detaliile ce tin de tendinte pot ajunge sa fie demodate si ciudate chiar de la un sezon la altul, insa piesele clasice vor dainui vesnic, amintind de numele celor mai elegante prezente feminine.

Importanta atitudinii

Cel mai important punct din aceasta lista ramane atitudinea afisata. Asadar, cu toate ca sunt respectate toate detaliile ce completeaza look-ul unei femei moderne si elegante, lipsa unei atitudini specifice poate ruina totul.

O atitudine adecvata in acest sens se bazeaza, in primul rand, pe o educatie aleasa, care nu ii permite sa ridice tonul sau sa aiba un limbaj necorespunzator. Diplomatia si gratia cuvintelor cantaresc cel mai mult in crearea unui aspect feminin si natural al unei doamne.

