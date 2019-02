(P) Descoperă orașele de aur și centrul spiritualității din Eterna Indie!

Dincolo de curiozități și superlative, India este o destinație deosebită unde arta se reflectă în construcții, tradiții, spiritualitate, inclusiv în veșmintele purtate sau în yoga, astfel că este cumva imposibil ca această țară să-ți rămână indiferentă… Descoperă India într-un circuit de 10 zile de la Europa Travel, în care vei face turul Triunghiul de Aur și Varanasi, dar și excursii opționale în care vei vizita și alte locuri încântătoare.

În perioada Târgului de Turism desfășurat online pe www.europatravel.ro, circuitul în India, de la Europa Travel, beneficiază de o reducere de 390 euro din tariful de bază de la 1299 euro/persoană, valabil pentru rezervări efectuate și achitate în perioada 21.02-24.02, în limita locurilor disponibile!

Se spune că după ce faci o călătorie în India, vei privi viața și lumea cu alți ochi, pentru că aici oricine își poate găsi Nirvana, indiferent de religie și credințe. Colorată, tradițională, legendară și istorică, India are un alt ritm de viață, o altă ”lege a timpului”, ce te ademenește să o înțelegi indiferent de sărăcia din unele locuri, de traficul infernal sau de poluare din marile orașe.

Triunghiul de Aur

În prima parte a circuitului de la Europa Travel vei descoperi cel mai controversat oraș al Indiei. New Delhi este tranzitat de un număr impresionant de persoane venite din toate colțurile țării și lumii. Capitala indiană are multe de oferit de la bulevarde aglomerate la grădini luxuriante, construcții moderne lângă care se ghemuiesc palate și temple pline de simboluri și un centru ce păstrează urmele britanicilor. Vizitează Poarta Indiei, Fortul Roșu, Minaretul Qutub și Piața de Condimente, pentru a simți cel mai bine pulsul orașului.

Când ajungi în Jaipur nu știi exact la ce să te aștepți, pentru că acesta este fără îndoială cel mai interesant oraș din India, ticsit de construcții realizate din marmură cărămizie de unde și-a primit și supranumele de Orașul Roz. Descoperă aici palatele glorioase ale magarajahilor și forturile impresionante ce ascund bijuterii ale sitului rajput, dintre care Marele Palat Regal și Hawa Mahal – Palatul Vânturilor sunt cele mai cunoscute.

Plimbă-te prin labirintul de străzi înguste pline de indieni cu turbane colorate și femei ce poartă interesantele sari, si vizitează Observatorul Astronomic cel mai mare și important observator construit de către maharajul Jai Singh care era pasionat de Univers, Astronomie și Matematică. La 11 km distanță de Jaipur se înalță Fortul Amber, un monument grandios ce prezintă un sublim amestec între stilurile rajput și hindu, pe dealul căruia poți ajunge într-o plimbare pe elefant. Fortul Amber este împărțit în mai multe secțiuni, fiecare cu palatele realizate din marmură albă, roz sau galbenă și grădinile sale, incluzând aici și cel mai mare Palat de Oglinzi din întreaga lume.

Simbolul tradițional al Indiei, orașul Agra este ultimul care formează așa numitul Triunghi de Aur, și pe care nu-l poți rata în circuitul de la Europa Travel. Sunt o mulțime de construcții grandioase din Agra ce fac parte din patrimoniul UNESCO, însă cel mai de seamă dintre ele este Taj Mahalul – monumentul mortuar, simbolul dragostei trainice sau ”lacrima pe obrazul timpului” așa cum a fost numit de scriitorul Rabindranath Tagore. Continuă turul cu vizitarea Fortului Agra aflat pe malul râului Yamuna, construit în secolul al XV lea din gresie roșie, la porunca Împăratului Akbar.

Varanasi, capitala religioasă a Indiei

India este străbătută de cel mai sacru fluviu din lume – vestitul și controversatul Gange, la care credincioșii trebuie să ajungă măcar o dată în viață pentru a se purifica în apele sfinte. Pe malurile Gange-ului ard neîncetat ghaturile cu trupurile trecute în neființă, un obicei ancestral unde se promite eliberarea sufletului din temnița trupului, atingând astfel iluminare.

Varanasi este capitala spiritualității, unde se aglomerează cele mai multe edificii de cult din întreaga lume, unde pelerinii stau la cozi interminabile pentru a se regăsi spiritual în locuri ca Templul de Aur închinat Marelui Shiva, Templul Kaal Bhairav – locul unde pelerinii trebuie să ajungă pentru a primi acceptul zeului Kal Bhairav sau Templul Bharat Mata care a fost inaugurat de părintele spiritual al Indiei, Mahatma Gandhi.

