Beautik Haute Parfumerie din Baneasa Shopping City are un nou aspect exclusivist dedicat parfumurilor de nisa si astfel devine o destinatie de neratat pentru a experimenta aromele fascinante ale caselor de parfumuri celebre.

Conceptul Beautik Haute Parfumerie a constat inca de la inceput in imbinarea maiestriei artizanale, specifica in parfumeria de lux, cu cele mai inovatoare si avangardiste abordari ale noilor parfumieri in voga, care se remarca prin compozitiile olfactive neconvetionale si designul modern al flacoanelor. In interiorul noului BEAUTIK Baneasa, un intreg univers este dezvaluit, branduri cu istorie vasta sau contemporane cuceresc prin aromele luxoase si flacoanele rafinate. Noua locatie este dedicata celor care prefera parfumurile de nisa, cu potential de semnatura personala olfactiva, si celor care sunt in cautarea produselor iconice. Va invitam sa pasiti in acest spatiu elegant si rafinat, cu un design somptuos, in acord cu esentele expuse, si un stil modern cu accente pretioase – elemente de alama, ceramice si insertii de marmura – ce completeaza o experienta senzoriala desavarsita.

Printre cele mai renumite branduri de parfumerie disponibile aici, veti regasi nume din avangarda parfumeriei moderne, precum Diptyque – o casa sinonima cu sicul parizian, Escentric Molecules – cu un concept complet diferit si surprinzator, Maison Francis Kurkdjian – infiintat de celebrul Francis Kurkdjian, autorul unor parfumuri ce au facut istorie, Juliette Has a Gun – cu o abordare ireverentioasa, creat de Romano Ricci, nepotul legendarei Nina Ricci dar si case cu renume istoric in parfumerie precum Rancé, Lubin, Molinard, Caron, Frapin sau Houbigant.

De asemenea puteti gasi intreaga gama de parfumuri si online pe www.beautik.ro.