(P) Delta Dunării, cel mai spectaculos ținut al Romaniei

Poziționată pe locul trei mondial ca importanță ecologică, Delta Dunării este destinația de văzut în orice perioadă a anului mai ales la mijlocul toamnei cand natura devine spectaculoasă. Acest muzeu al naturii este singura deltă din lume declarată Rezervație a Biosferei, dar și locul cu cea mai vastă întindere de stufăriș de pe glob.

Toamna vine cu oferte speciale la vacanțele în Delta Dunării!

Profită de vremea prietenoasă de octombrie și explorează Delta Dunării în această perioadă, grație reducerilor speciale de pană la 45% de la Gulliver Delta Resort 3*. Pachetele de vacanță Delta pentru toți și Delta pentru Seniori includ 3 nopți de cazare cu mese tip bufet, transport autocar și transferuri cu barca Murighiol-Uzlina-Murighiol.

Gulliver Delta Resort 3* este locația perfectă în care poți petrece 4 zile relaxante în natură, unde să te bucuri de spectacolul păsărilor ce se pregătesc să părăsească acest ținut de poveste. Amplasat armonios la intersecția dintre brațul Sf. Gheorghe și canalul Uzlina, pe o limbă de pămant împrejmuită de vegetație luxuriantă și ape ca smaraldul, Gulliver Delta Resort este un hotel realizat în stil lipovenesc, dar care dispune de numeroase facilități turistice.

Complexul ocupă o suprafață de 10.000 mp și dispune de o grădină generoasă cu salcii și hamace, un loc de joacă pentru copii, o piscină exterioară perfectă pentru zilele caniculare de vară, pontoane pentru pescuit, dar și o zonă dedicată activităților recreative precum masă de ping-pong și foosball, șah, table etc.

Delta Dunării, muzeul naturii

O plimbare cu lotca printre nuferii înfloriți pentru ultima oară în acest an, admiratul păsărilor sălbatice, pescuitul de pe ponton sau plimbările pe plajele sălbatice sunt doar cateva dintre activitățile de care te poți bucura în Delta Dunării. Printre superlativele Deltei Dunării se numără cea mai mare comunitate de pelicani comuni din Europa, cea mai întinsă suprafață compactă de stufăriș din lume, unele dintre cele mai frumoase plaje sălbatice ale bătranului continent, dar și singurele păduri de nisip din Romania.

Și tot aici vei întalni singurele specii de plante carnivore din țară, dar și cea mai însorită localitate din Romania, Sulina. Descoperă capitala piraților într-o excursie opțională cu barca de la Gulliver Delta Resort și nu rata o plimbare pe plajă la locul de întalnire dintre Marea Neagră și Dunăre. La fel de bine, poți merge și la Letea, cea mai nordică pădure subtropicală din Europa, unde lianele grecești se încolăcesc pe trunchiurile arborilor seculari, iar caii sălbatici zburdă în liniște.

Oferte Speciale Delta Dunării – Gulliver Delta Resort 3*

*Sejur Delta pentru Seniori 4 zile – tarife de la 369 lei/persoana.

*Sejur Delta pentru toti 4 zile – tarife de la 399 lei/persoana.

