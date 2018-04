(P) Dana Savuică: Vreau să fac înconjurul lumii până ating vârsta de 50 de ani!

Dana Săvuică iubește călătoriile! A văzut multe țări, a străbătut mii de kilometri, a călătorit cu toate mijloacele de transport de la avioane la masini, trenuri și yacht-uri, iar mai nou și-a propus să facă înconjurul lumii până la 50 de ani! Recent, fostul fotomodel s-a întors dintr-o călătorie exotică în Sri Lanka și Maldive!

Reporter: De ceva timp călătorești mult. Ce te-a determinat să faci această schimbare în viață?

Dana Săvuică: Nu este chiar o schimbare. Prin natura meseriei tatălui meu, care a fost diplomat de carieră am avut norocul să călătoresc mult și să copilăresc în țări indepartate precum Indonezia, Sri Lanka, Malaezia etc. Am fost educată în spiritul îmbrățișării diferitelor civilizații, astfel că îmi place mult să călatoresc pentru a mă îmbogăți spiritual.

Reporter: Tocmai te-ai întors dintr-o astfel de călătorie. Ai revizitat Sri Lanka, țara copilăriei tale după 35 de ani. Cum a fost?

Dana Săvuică: A fost extrem de emoționant. Nu mi-am planificat să fac această călătorie. Eram cu gândul la Brazilia, Chile, Peru dar de ziua mea am primit un cadou surpriză de la o bună prietenă, Daniela Androne, o scrisoare de la Tui Travel Center care mă anunța că îmi oferă un pachet extraordinar cu un sejur de 10 zile în Maldive, zone pe care nu le vizitasem până acum și erau pe lista mea de dorințe și, în continuare, încă cinci zile în Sri Lanka. Cred că am postat sute de poze și filme pe conturile mele de facebook: Dana Savuica și Dana Savuica Official, atât de încântată am fost de tot ce am descoperit aici. Cred că fiecare dintre noi își imaginează într-un fel PARADISUL. Pentru mine, Maldive înseamnă acest paradis pe pământ. Măcar odată în viață merită să mergeți acolo.

Reporter: Cum a fost Sri Lanka? Neschimbată? Ai reușit să găsești locurile unde ai copilărit?

Dana Săvuică: Într-un fel Sri Lanka este neschimbată și asta mă bucură. Este la fel de naturală, neciopârțită de comerțul turistic agresiv: vegetație luxuriantă, flori exotice al căror parfum îmbătător plutește în aer, mirosul mirodeniilor cu care srilankezii își prepară mâncarea, imaginea grandiosului Ocean Indian care te amețește cu valurile sale imense…și totuși, nu am mai găsit casa în care am copilarit cinci ani de zile. Era doar un teren viran pe care probabil se va înălța o clădire înaltă.

Reporter: Ce te-a impresionat cel mai mult în vizita ta?

Dana Săvuică: Am organizat câteva excursii și anume o vizită a capitalei, Colombo cu un tuk tuk, acea motoretă cu trei locuri, foarte colorată dar care se strecoară ușor prin trafic. Apoi am mers în mijlocul țării, la Kandy, orașul spiritual budist unde exista unul dintre cele mai mari temple în care se găsește dintele lui Buddha. Ne-am oprit pe drum la Pinnawala, orfelinatul elefanților unde am avut ocazia să dăm de mâncare puilor de elefanți și să îi vedem cum fac baie în râu. A fost emoționant. Am vizitat apoi, o bază unde sunt salvate ouăle de broască țestoasă și sunt crescute până la vârsta de 5 ani, iar apoi sunt eliberate în Ocean. O altă excursie interesantă de care m-am bucurat a fost în orașul Galle, care se afla sub protecția patrimoniul UNESCO, fiind unul dintre orașele olandeze cel mai bine conservate într-o fostă colonie.

Iar în Maldive, pentru prima oară am făcut snorkeling și diving, având imensa ocazie și norocul de a vedea pești exotici, pisici de mare, delfini și…rechini, înotând alături de ei. La numai câțiva metri de vila noastră, care se afla pe plajă, în timp ce practicam snorkeling am dat nas în nas cu țestoasele care pășteau liniștite iarbă de pe fundul apei. A fost extraordinar!

Reporter: Care sunt planurile tale de viitor?

Dana Săvuică: Grație unor pachete foarte interesante din punct de vedere calitate-preț și servicii, am antamat deja prin Tui Travel Center, care este un adevarat hypermarket de călătorii, Maroc cu plecare pe 2 mai, Sankt Petersburg- Perla Rusiei în luna august, pe care îl voi vizita împreună cu mama mea, pentru iulie-august înca mă gândesc ce destinație să aleg între Spania (Costa del Sol) și Grecia (Creta, Zakynthos sau Mykonos. Apoi în luna septembrie îmi doresc să fac o călătorie plină de mister, alături de sora mea, în Egipt.

Aștept să văd ce pachet pregătește agenția în luna octombrie în fascinanta Myanmar, fosta Birmania. E o adevărată bucurie să călătoresc, îmi dă energia necesară să muncesc, să pun ban peste ban și să mai bifez o destinație.

Reporter: Dar fiica ta, Julie? Cu ea nu pleci nicăieri?

Dana Săvuică: Mă bucur mult că fiica mea îmi urmează stilul de viață. Îi place să călătorească și deja pot spune că suntem oarecum într-o “competiție”, care ajunge prima într-un anumit loc pe acest glob. Amandouă ne împărtășim impresiile de călatorie pe facebook și pe Instagram dar și pe blogurile noastre, www.danasavuica.ro și Juliempire/Wordpress. Julie tocmai s-a întors din Iordania, după ce am convins-o eu prin imagini și povestiri, când am vizitat țara anul trecut.

Reporter: Dar în România unde te refugiezi, când vrei să te relaxezi?

Dana Săvuică: Orice colțisor din țara asta este blagoslovit. Dar sigur, voi merge la mijlocul lunii mai în Delta Dunarii, atunci fiind perioada când înfloresc nuferii și când stoluri de păsări populează din Rezervația Biosferei. Îmi place mult să merg la niște prieteni buni, să stau la hotelul lor, Gulliver Delta Resort unde o să fac o cură de pește proaspăt gătit în stil lipovenesc și să mă relaxez în pisicina exterioară, privind cel mai frumos apus de soare.