Pare incredibil că un alt an a ajuns la final, dar așa este. Acum nu trebuie decât să ne pregătim pentru noul an, să schimbăm tot ce nu am făcut bine înainte și să ne fixăm noi obiective. Pentru ca anul nou să fie unul de succes, trebuie să începeți prin a vă curăța casa. Țineți cont de aceste sfaturi privind curățarea casei la sfârșit de an, căci nu veți regreta. Curățenia pentru Crăciun este diferită de cea pentru sfârșitul de an. Nu uitați nici asta.

De ce să faceți curățenie la sfârșitul anului? Răspunsul este foarte simplu, în primul rând pentru că, decorarea casei pentru Crăciun, cumpărăturile de cadouri, mesele speciale și alte evenimente vă împiedică să curățați în profunzime casa și este o ocazie perfectă. Nu este nimic mai bun decât să începeți un An Nou într-o casă impecabilă, așa că acordați atenție următoarelor sfaturi.

Spațiile din casă pe care nu trebuie să le uitați atunci când faceți curățenie la sfârșitul anului

Acordați atenție următoarelor sfaturi pentru a avea o casă impecabilă.

Păstrați bucătăria curată

Curățenia de sfârșit de an începe cu bucătăria. Aceasta este unul dintre locurile care pot deveni cele mai murdare, mai ales în această perioadă când veți găti mult. În acest timp se va acumula multă grăsime și nu veți ști cum să o eliminați.

Este bine să folosiți o lavetă din microfibră și un produs împotriva grăsimii pentru a începe să o eliminați de pe blat. Faceți asta din partea de sus și veți vedea cum culoarea care pare s-o aibă nu este cea originală și, pe măsură ce-l ștergeți cu laveta, apare o nouă nuanță. Nu este nimic mai bun decât o bucătărie fără grăsimi.

Efectuați o curățare temeinică a camerelor

Uneori renunțăm la curățarea camerelor în favoarea altor zone ale casei, dar adevărul este că trebuie să le acordăm timpul necesar, mai ales dacă există copii mici în casă, care sunt cei mai puțin organizați.

Când vă ocupați de dormitorul matrimonial este mai bine să aruncați tot ceea ce nu aveți nevoie. Uneori spațiul din cameră este ocupat de multe obiecte decorative. Cu cât vor fi mai puține lucruri în dormitor, cu atât veți face mai repede curățenie.

Gândiți-vă apoi și la faptul că și mobila și baia trebuie curățate. Pot părea curate, dar adevărul este că aproape toate obiectele sunt pline de praf și trebuie curățate cum trebuie.

Organizați și eliminați praful din camera de zi

Este un loc foarte important din casa voastră, mai ales în acest moment al anului, deoarece este exact locul unde se adună întreaga familie, unde petreceți cele mai fericite momente. Așa că, apucați-vă de treabă și, înainte de sfârșitul anului, asigurați-vă că eliminați tot praful, dați de mai multe ori cu aspiratorul, cu mopul și nu uitați să curățați geamurile.

Curățați și reorganizați camera unde depozitați diverse lucruri

Profitați de curățenia de la sfârșitul anului pentru a arunca ceea ce nu aveți nevoie. De ce să păstrați în continuare ceva ce știți că nu va funcționa sau nu veți mai folosi niciodată? Aruncați tot ceea ce nu mai aveți nevoie, iar apoi faceți o curățenie în profunzime, având în vedere că este unul din acele locuri pe care le curățați ocazional.

Curățați și dezinfectați băile

Nu putea lipsi de pe această listă de sfaturi baia, care este unul dintre locurile din casă care trebuie să rămână întotdeauna curat, indiferent de perioada anului, deci cel mai bine este dacă ați folosi un aspirator cu abur. Acesta vă poate ajuta să îndepărtați toată murdăria de la îmbinări, duș și toaletă. După folosirea aburului, folosiți o cârpă sau o lavetă pentru a elimina orice fel de murdărie.

Cereți ajutor pentru curățare profundă

Curățenia de la sfârșit de an nu este niciodată o treabă ușoară, cu atât mai puțin pentru o singură persoană. De aceea, cel mai bine este să cereți ajutor. Puteți cere ajutorul familiei sau puteți apela la o firmă de curățenie profesională din București.

Specialiștii unei astfel de firme sunt capabili să vă curețe în profunzime casa, la prețuri excepționale. De exemplu, dacă apelați la serviciile Conex Clean, veți beneficia de servicii de înaltă calitate, la prețuri extrem de avantajoase. Această firmă oferă servicii diverse: curățenie generală, curățenie birouri, curățenie mochetă etc.

Apelați cu încredere la Conex Clean pentru o curățenie impecabilă!