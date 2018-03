(P) Cum sa slabesti sanatos

Indiferent ca vrei sa urmezi un regim alimentar de durata sau vrei doar sa scapi de cateva kilograme in plus, modul in care slabesti trebuie sa fie unul sanatos. Dietele minune care promit silueta ideala intr-un timp record nu numai ca nu exista, insa adoptarea unor principii gresite de slabit iti poate pune in pericol sanatatea. In plus, este important sa slabesti sanatos pentru a nu crea efectul yo-yo, cu alte cuvinte, dupa incetarea dietei sa incepi sa pui la loc kilogramele date jos sau, mai riscant, sa te ingrasi mai mult ca inainte.

Cele mai des intalnite “pacate” cand vrei sa slabesti

Cu toate ca esti hotarata sa slabesti sanatos si ti-ai stabilit un plan bine pus la punct impotriva kilogramelor in plus, vei observa ca incepi sa te confrunti cu anumite situatii pe care inainte nu le-ai intalnit sau nu le-ai dat importanta. Primul mare „pacat” atunci cand vrei sa slabesti este sa nu reusesti sa-ti infrangi poftele alimentare, in special pofta de dulce. Zaharul nu aduce niciun beneficiu siluetei, insa nici sa-l scoti definitiv din meniu nu este indicat. Trebuie sa consumi portii mici sau sa-ti inlocuiesti prajitura sau ciocolata mult dorita cu un fruct. Pofta de dulce este o dependenta, prin urmare poate fi tratata. In plus, tine cont ca poftele alimentare traduc, de fapt, niste carente ale organismului, alte nevoi pe care creierul nu stie sa le interpreteze. Una dintre cele mai intalnite greseli atunci cand vrei sa slabesti este infometarea. Adoptand acest principiu gresit nu faci altceva decat sa obligi organismul sa-si formeze rezerve, sa-ti incetinesti metabolismul si, in timp, sa-ti pui sanatatea in pericol ca urmare a lipsei nutrientilor din corp. Legat de acest aspect este si mancatul excesiv o data pe zi. Multe persoane cred ca daca vor consuma o singura masa pe zi, atunci vor slabi. Din nou, gresit, motivele fiind strans legate cu cele expuse mai sus. De asemenea, o alta greseala care poata impiedica o persoana sa slabeasca este ignorarea micului dejun, care este masa cea mai importanta a zilei si trebuie sa fie cea mai imbelsugata. Astfel, pe parcursul zilei organismul va avea energie si, cel mai important aspect, va avea timp sa consume caloriile ingerate. Pacatul capital, insa, ramane lipsa miscarii fizice. Un regim alimentar care nu este insotit de sport nu va aduce niciodata rezultatele promise. Totodata nu este indicat sa faci sport pe stomacul gol, deoarece organismul nu va arde grasimile, ci va consuma caloriile din muschi.

Cele mai bune metode pentru slabit: Suplimentele pentru slabit

Cele mai bune metode pentru slabit au la baza un numitor comun: echilibrul si aici vorbim despre echilibru intre mese, intre alimente si intre regimul in sine si sport. Astfel, o dieta de slabit sanatoasa trebuie sa includa in meniul zilnic nutrienti: 15-25% proteine, 50-55% glucide (zaharuri) si 20-30% lipide (grasimi). Totodata, in cea mai mare parte, glucidele trebuie asimilate din fructe si legume, dar si din cereale integrale, iar lipidele din uleiuri vegetale, seminte si nuci. De asemenea, o buna metoda de slabit este cea pe baza de fibre vegetale. Fibrele sunt parte esentiala in procesul de pierdere a surplusului de kilogramelor, deoarece acestea favorizeaza digestia intr-un mod sanatos. In aceasta categorie pot fi incluse si suplimentele alimentare pentru slabit pe baza de fibre naturale, un aliat de baza in orice dieta. Pe de alta parte, persoanele care nu slabesc pentru ca retin apa in organism pot apela cu incredere la suplimente pentru slabit naturale care elimina retentia de apa. O buna metoda de slabit pentru gurmanzi, pe langa dieta si sport, este controlul poftelor cu suplimente pentru slabit naturale care inhiba poftele alimentare si stimuleaza metabolismul. Pasul urmator al unei diete care da roade este scaderea portiei de mancare si respectarea celor 5 mese pe zi, 3 principale si 2 gustari, avand grija sa-i lasam organismului minim 3 ore intre ultima masa si somn. O alta metoda de slabit eficienta este modul de preparare a alimentelor. Opteaza sa le consumi crude, fierte, la abur, la cuptor sau la gratar. Hidratarea este, de semenea, foarte importanta intr-o dieta sanatoasa. Inlocuieste sucurile din comert cu ceaiuri de slabit sau cu ceai verde neindulcit. Si, nu in cele din urma, fa miscare zilnic, minim 30 de minute, in functie de intensitatea cu care lucrezi. De exemplu, mersul rapid timp de 20 de minute in fiecare seara poate fi suficient pentru sustinerea dietei.