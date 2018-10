Chiar daca femeile nu sunt usor de suprins si multumit, identificarea unui cadou potrivit depinde de atentia pe care o acorzi acestei misiuni. Opiniile cu privire la cadouri sunt impartite, iar preferintele de asemenea.

Tocmai din acest motiv pot aparea diverse perceptii legate de achizitionarea de cadouri femei. Astfel, in timp ce unii vor considera ca florile trebuie sa insoteasca de fiecare data cadoul adresat unei reprezentante feminine, altii urmaresc sa finiseze darul printr-un ambalaj pretios, de calitate.

Tipuri de cadouri care cuceresc reprezentantele feminine

Cu toate ca fiecare femeie este unica in felul sau, exista cateva lucruri practice cu care nu se poate da gres. Fie ca este vorba despre partenera de viata, o persoana draga tie sau o simpla cunostinta, sfaturile de mai jos sa te vor ajuta sa alegi cadoul perfect.

Pantofii si gentile raman atractia fiecarei femei

Fara doar si poate, femeile sunt atrase de aceste accesorii utile totodata, iar daca sunt confectionate din piele, e cu atat mai bine intrucat vor trece cu brio testul timpului. In orice caz, alege o geanta de calitate, compartimentata inteligent, iar daca nu stii pentru ce culoare sa optezi, cu negrul mergi la sigur. Cat priveste pantofii, acestia sunt insisi definitia elegantei. Orienteaza-te catre un brand de renume pentru a avea garantia calitatii si a durabilitatii si tine cont de stilul celei care ii va purta.

Articole de ingrijire personala pentru femeile atente la imaginea lor

Daca destinatara se inscrie in categoria femeilor care mereu pun pret pe felul in care arata, mergi la sigur cu produse dedicate ingrijirii personale. In cazul in care nu stii ce prefera aceasta, opteaza pentru ceva generic, precum seturile pentru manichiura, cele pentru ingrijirea tenului, a pielii, etc. Mizeaza pe produsele cosmetice bio, care sunt la mare cautare la momentul actual. Astfel, destinatara cadoului nu va fi nevoita sa suporte reactii adverse care apar uneori in urma utilizarii produselor conventionale, din comert. In cele din urma, scopul suprem al unui cadou este cel de a produce bucurie, in niciun caz batai de cap.

Tine cont de pasiunile, nevoile si visele ei

In mod sigur o cunosti destul de bine pe destinatara cadoului. Totusi, in cazul in care nu ai nici cea mai vaga idee cu privire la necesitatile, hobby-urile ei, provoac-o intamplator la o discutie pe aceasta tema. Extrage din aceasta informatiile pretioase, precum ce obiecte si-ar dori sa isi cumpere in urmatoarea perioada sau ce ii place sa faca in timpul liber.

De asemenea, cadourile personalizate reprezinta mereu o optiune. Nu doar ca o vei suprinde in cel mai placut mod posibil, insa ii vei demonstra ca alegerea cadoului a fost pentru tine o misiune importanta, care a primit o atentie pe masura.

Bijuteriile – mereu o alegere potrivita

Se stie deja ca orice femeie, indiferent de varsta, adora bijuteriile pretioase. Ele sunt simboluri ale feminitatii, iar daca alegi una dintr-un metal pretios cu siguranta ca ii vei aduce multa bucurie in suflet. Stilul personal al fiecareia va face alegerea sa devina o provocare, insa orice femeie are cateva obiecte peferate, pe care le poti folosi drept indicii pentru a face un cadou deosebit.

Parfumul, o optiune numai atunci cand cunosti bine destinatara

Pafumul se daruieste numai atunci cand se cunoaste marca preferata a destinarei. De asemenea, ideal este ca aceasta sa fie de calitate si sa rezoneze cat mai bine cu personalitatea ei. Persoanele simple, care isi doresc mereu o prezenta discreta vor fi cuceritea de mireasma fresh a unui parfum floral, in timp ce unei femei puternice vor dori sa lase in urma lor un parfum intens.

Cat priveste articolele vestimentare, acestea se ofera drept cadou numai persoanelor foarte apropiate. In acest caz este bine sa tii cont de stilul vestimentar al persoanei. Daca adopta de regula un stil casual poti alege un tricou cu un mesaj haios de la ghizbi.ro, in timp ce stilul elegant impune piese pe masura, cum ar fi camasa. Presupunand faptul ca sarbatorita este pasionata de sport, cadoul ideal este cel care tine cont de pasiunea sa.

Bineinteles, exista cadouri care nu se ofera nicicand unei femei. Este vorba despre bani, regula care de altfel se aplica si in cazul barbatilor. De asemenea, evita sa ii oferi din nou un obiect similar cu cel pe care i l-ai daruit anul trecut. O femeie nu uita niciodata darurile primite, deci cauta sa o suprinzi cu ceva nou de fiecare data.

Tine cont de sfaturile de mai sus si nu uita ca un cadou personalizat te va scoate cu obrazul curat dintr-o situatie limita ori atunci cand ai ramas fara inspirate. In acest sens, rasfoieste paginile online dedicate cadourilor pentru femei ale site-ului ghizbi.ro