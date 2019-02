Albirea dintilor este o problema pe care toata lumea incearca sa o rezolve. In ciuda unei igiene dentare riguroase, dintii se pot ingalbeni din cauza alimentelor pe care le consumam, in special din cauza consumului excesiv de cafea, ceai si tigari. Tratamentele stomatologice pentru albire dinti de multe ori sunt costisitoare si nu toata lumea si le permite. Din fericire exista si variante accesibile si la indemana tuturor in ceea ce priveste albirea dintilor.

Variante naturale de albire a dintilor acasa

Bicarbonatul de sodiu este un ingredient folosit de multa lume pentru albirea dintilor. Tot ce trebuie sa faci este sa amesteci putin bicarbonat de sodiu ( cam un sfert de lingurita ) cu putina pasta de dinti. Spala-te cu amestecul rezultat maxim de doua ori pe saptamana. In locul pastei de dinti, poti folosi cateva picaturi de zeama de lamaie sau de otet de mere.

Un alt truc pe care il poti incerca este sa iti clatesti gura cu otet de mere diluat cu apa. Acesta elimina petele de pe suprafata dintilor. Coaja de banana de asemenea ajuta la albirea dintilor. Potasiul, magneziul si mineralele pe care le contine banana albesc si remineralizeaza dintii. Spala-te pe dinti apoi maseaza-ti dintii cu interiorul coajei de banana circa doua minute. Fa asta de doua ori pe saptamana, iar rezultatele nu vor intarzia sa apara.

Produse la indemana oricui pentru albirea dintilor

Foarte eficient pentru albirea dintilor este si carbunele. Pe langa albire, acesta ofera mai multe beneficii precum indepartarea placii bacteriene, prevenirea aparitiei cariilor, curatarea gingiilor, intarirea smaltului, indepartarea petelor de pe dinti si detoxifierea cavitatii bucale. Pe Storel gasesti un astfel de tratament cu carbune activ si extract de cocos care iti ofera toate beneficiile mentionate mai sus. Il gasesti aici.

Daca doresti un tratament mai complex, poti incerca un produs care pe langa carbune si cocos, mai contine pulbere de bentonita si ulei de seminte de portocale care absoarbe toxinele si remineralizeaza dintii. Produsul este natural si nu ataca dintii si gingiile. Il gasesti aici la super pret.

Nu iti neglija dantura

Igiena dentara este extrem de importanta, iar zambetul nostru la fel. Pe langa trucurile si produsele mentionate mai sus, poti folosi kituri si benzi pentru albirea dintilor precum si diverse paste de dinti care sa te ajute sa ai un zambet stralucitor. Mai multe produse pentru igiena dentara gasesti aici.