Pretutindeni vedem idei de amenajare ale camerelor locuintei noastre. Fie ca este vorba despre apartament, fie casa, ne dorim un design fresh, cat mai estetic, poate si cat mai modern. Oricare ar fi stilul in care dorim sa amenajam, lucrul cert este ca fiecarei incaperi sa ii putem spune „acasa”. Si aici este inclus si dormitorul, care este un fel de sanctuar al nostru, un spatiu intim unde ne relaxam cel mai mult.

Indiferent de marimea lui, exista atat idei pentru amenajarea unui dormitor mic sau mare, dar si idei care pot functiona pentru amandoua tipurile.

Cateva idei dintre acestea sunt:

Sa ne gandim la un dressing

Visul oricarei femei este de a avea un dressing. Un mic colt de rai in care sa ne punem in ordinea dorita toate bluzele, gentile, puloverele, gecile, toti pantofii, tenesii si orice alt articol vestimentar pe care il detinem. Aici putem reflecta daca, intr-adevar, „asta merge cu asta si cu aia”, ne putem proba si proba din nou si ne putem organiza outfiturile mai usor, lucruri aproape imposibil sau cel putin greu de facut doar in rafturile dulapurilor in care hainele se sifoneaza. Un prim pas pentru a amenaja un dormitor este amenajarea unui dressing si este primul pentru ca acest lucru se va face foarte greu dupa ce deja amenajam restul incaperii.

Este indicat ca dressingul sa fie in dormitor pentru a fi foarte accesibil si pentru a ne pastra obiectele noastre preferate separat de restul locuintei.

Daca deja exista un dressing in dormitor, cu atat mai bine, mai putina munca. Daca, insa, nu avem deja unul in structura camerei si ne dorim unul, trebuie sa gandim proportionarea lui in asa fel incat dressingul sa fie unul incapator, dar sa nu elimine prea mult din spatiul propriu-zis al dorimitorului.

Dressingul poate fi o camera separata de dormitor sau doar format din diverse rafturi si altfel de suporturi pentru haine mascate prin folosirea, de exemplu, a usilor culisante.

Culorile pe care sa le folosim

Nu exista un anumit set de culori ca o regula in designul dormitorului. Putem folosi orice culoare preferam, insa, pentru ca dormitorul, chiar daca este un dormitor mic, este ceva destinat relaxarii si dormitului, se recomanda nuante neutre, cum ar fi gri, bej, menta, bleu, maro, negru cu toate variatiile acestora care nu obosesc ochiul.

Se pot folosi si culori puternice, ca violetul, verdele, galbenul, rosul etc., insa doar ca detaliu de contrast, in cantitati mai mici. Aceste culori pot deveni iritante folosite in proportie mai mare de 30-40%.

Pentru un efect cat mai modern, putem folosi culoarea Living Coral, ce a fost desemnata culoarea anului 2019 de catre Institulul Pantone.

Micile detaliile care conteaza

Ceea ce diferentiaza orice camera de restul sunt detaliile mai mici sau mai mari. Aici ne personalizam cu adevarat incaperea. Putem sa schimbam becul acela care atarna din tavan pur si simplu cu aplice sau alte obiecte ornamentale pentru a da un plus de stil. Picturile pe pereti cu diferite modele sunt alt mod de a personaliza si a da un aer fresh dormitorului nostru. De asemenea, exista extrem de multe obiecte de decor interesante pe care le putem cumpara sau chiar confectiona, cum ar fi fete de perna, tablouri sau obiecte care ne reprezinta.

Dormitorul ar trebui organizat in asa fel incat sa dea senzatia de spatiu relaxant si cat mai mare posibil. Asa ca, in 2019 putem incerca un stil fresh, creativ, dar si relaxant in acelasi timp.

Sursa foto: www.pinterest.com