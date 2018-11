Produsele cosmetice profesionale sunt un must atunci cand vine vorba de ingrijire, indiferent de anotimp, dar in mod special in sezonul rece trebuie sa acordam mai multa atentie pielii noastre. De ce? Raspunsul este unul foarte simplu! Gradele din termometre scad din in ce in ce mai tare, aerul este tot mai uscat, iar pielea noastra va avea nevoie de toata atentia si va trebui sa ii oferim foarte multa hidratare.

Tenul arata mult mai bine si mai luminat daca este ingrijit, iar noi ti-am pregatit o selectie de cosmetice profesionale care nu trebuie sa-ti lipseasca sub nicio forma din trusa!

Pentru ca stim cat de important este machiajul pentru tine, te sfatuim sa incepi acest ritual cu aplicarea bazei de machiaj HydroBase de la Paese. Aceasta ofera rezistenta machiajului, netezeste liniile fine si ascunde imperfectiunile datorita formulei bogate in vitamine, ingrediente active si peptide.

O alta “vedeta” a acestui sezon este DD Cream, noua crema multifunctionala ce protejeaza si hidrateaza intens pielea, in acelasi timp oferind si acoperirea specifica unui fond de ten. Acest produs este perfect atat pentru machiajul de zi, cat si pentru cel de seara.

Pentru ca orice machiaj devine mai special atunci cand alegi sa iti pui in evidenta si ochii, iti recomandam fardurile de pleoape in culori metalice care fac furori in acest sezon. Gama Foil Effect este pregatita sa transforme o seara banala intr-una plina de glamour si ofera nuante metalice variate, ale caror denumiri descriu pietre pretioase.

Nu trebuie sa uitam de hidratare nici atunci cand vine vorba despre buze, iar la acest capitol ne va ajuta, din nou, baza de machiaj Hydro Base de la Paese. Rujul va arata senzational pe buzele hidratate si chiar cele care iubesc rujurile mate pot folosi acest truc. Iti recomandam nuantele fabuloase de la Silky Matt, ruj lichid cu acoperire puternica si finisaj mat. In sezonul rece, in voga sunt rujurile in tonuri de rosu sangeriu, caramiziu, aramiu, nude si maroniu. Intreaga selectie de culori a rujurilor Silky Matt o gasesti pe www.paese.ro

Asadar, ingrijirea tenului este foarte importanta si nu trebuie sa trecem cu vederea peste micile etape, care fac diferenta. Produsele Paese ne ofera tot ce avem nevoie din acest punct de vedere datorita ingredientelor active naturale menite nu doar de a ascunde imperfectiunile, dar si care actioneaza in tratarea acestora. Printre rezultatele oferite amintim hidratarea intensiva, acoperirea de lunga durata, camuflarea imperfectiunilor, aerisirea porilor si oxigenarea corecta a tenului.

