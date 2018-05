(P) Conturează-ți perfect sprâncenele cu noile geluri din gama Brow-Me!

Sprâncenele sunt considerate rama feței, iar felul în care le dai forma și grosimea, îți influențează expresia feței și o formă nouă îți poate aduce o schimbare foarte mare întregului chip. De aceea, este important să le acorzi atenție atunci când le definești, fie că este vorba despre pensat sau conturat cu produse special dedicate sprâncenelor. Definirea acestora îți poate conferi un aspect luminos și plăcut sau, din contră, un aspect dur.

Deja de câțiva ani sprâncenele subțiri sau prea conturate nu mai sunt în tendințe, iar de actualitate sunt sprâncenele groase, bine definite și rebele. Vedetele precum Cara Delevigne și Emma Watson sunt printre vedetele cu sprâncene de invidiat.

Atunci când îți definești sprâncenele trebuie să ții cont de faptul ca acestea să fie în armonie cu trăsăturile feței, iar culoarea aleasă să fie potrivită pentru tine. Culoarea produsului folosit pentru sprâncene trebuie să o alegi în funcție de nuanța naturală a acestora, dar trebuie să iei în considerare și nuanța părului tău și subtonul pielii tale. Un aspect foarte important este faptul că atât părul cât și sprâncenele au subtonuri cenușii reci. Indiferent de nuanța părului nostru, fie că este blond, fie că este brunet, subtonurile sunt reci și cenușii.

De curând, Cupio a lansat o gamă specială pentru conturarea sprâncenelor și anume gelurile din gama Brow-Me!, care este compusă din șase geluri de culori diferite și oferă definire perfectă sprâncenelor. Are o textură gel-cremă care conferă sprâncenelor un finish natural și este rezistent la apă și la transfer. Când aplici gelul pentru sprâncene, este recomandat să folosești o pensulă specială plată cu vârf unghiular din păr sintetic. Se aplică ușor și se setează rapid pentru un look de sprâncene îngrijite și perfect definite. Se pot crea look-uri naturale sau dramatice, în funcție de eveniment sau preferințe. Beneficiile obținute în urma folosirii acestor geluri pentru sprâncene sunt: rezistența îndelungată pe parcursul zilei, rezistența la transpirație și umiditate și faptul că sunt potrivite pentru orice tip de piele.

Culorile din gama profesională de geluri pentru sprâncene Brow-Me! sunt: Blonde, Taupe, Soft Brown, Auburn, Dark Brown și Ebony. Le poti descoperi pe toate in sectiunea de farduri pentru sprancene.

Nuanța Blonde este potrivită pentru persoanele cu părul blond sau șaten deschis.

Nuanța Taupe este potrivită pentru persoanele cu părul blond închis sau șaten.

Nuanța Soft Brown este potrivită șatenelor.

Nuanța Auburn este special pentru roșcate.

Nuanța Dark Brown este potrivită pentru persoanele cu părul șaten închis sau brunetelor.

Nuanța Ebony este potrivită celor cu părul negru și cu firele de sprâncene foarte închise spre negru.

Pentru a-ți contura sprâncenele, ai nevoie de o pensulă pieptene pentru acestea precum Cupio #42 și o pensulă pentru aplicarea produsului.

Primul pas este pieptănarea sprâncenelor în direcția lor de creștere, după forma pe care o dorești, cu ajutorul pensulei pieptene. Acest pas ajută și la îndepărtarea resturilor de fond de ten sau pudră din sprâncene și la obținerea unui look îngrijit. Înainte de al doilea pas, asigură-te că nu au rămas urme de cremă hidratantă, fond de ten sau pudră în sprâncene.

Pasul doi presupune conturarea sprâncenelor cu o pensulă unghiulară precum Cupio 101, conturând mai intens partea exterioară a sprâncenelor și estompând foarte bine gelul în partea interioară pentru a evita crearea unui look prea dur. Modalitatea de aplicare este prin desenarea de mici linii care să imite foarte bine firele de păr naturale. Astfel, se obține un look natural și lejer fără să pară că este aplicat produs. Un mic secret este faptul că trebuie aplicată o cantitate foarte mică de produs și doar dacă mai este necesar se revine asupra sprâncenei cu gel. Pentru a uniformiza sprânceana, se revine cu pensula pieptene Cupio #42, iar pentru a scoate mai mult forma acesteia în evidență, se aplică un highliter deasupra și sub sprânceană.

Gama Brow-Me! se adresează atât profesioniștilor din domeniul machiajului cât și persoanelor care le folosesc pentru uzul personal și care doresc un produs de calitate pentru sprâncene.

Folosind gelul poți contura sprâncenele, poți umple golurile desenând linii fine care să imite cât mai bine firele de păr și poți obține un aspect definit al acestora și forma dorită.

Toate cele șase culori de geluri le găsești pe Cupio.ro în secțiunea Make-up – Make-up ochi.