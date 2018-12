Organizarea petrecerilor cu ocazia Craciunului reprezinta un must-have, mai ales pentru companiile mari. Principalele motive pentru care marii angajatori au recurs la aceasta idee sunt urmatoarele: dorinta de a-si motiva angajatii, dar si prilejul de a petrece timp cu echipa in preajma celor mai frumoase sarbatori.

Asadar, daca si tu ai primit o invitatie la petrecerea de Craciun organizata de compania in care lucrezi, ai face bine sa o onorezi si sa profiti de un moment inedit in care poti socializa si consolida relatiile cu cei cu care petreci o foarte mare parte din timpul tau. Iar daca nu ai nicio idee in privinta vestimentatiei care se preteaza la un asemenea eveniment, nu iti face griji. In continuare, vei putea descoperi 3 sugestii de outfit-uri din care sa te inspiri pentru party-ul de Craciun.

Iata 3 tinute speciale pentru petrecerea de Craciun de la job!

Rochia lunga, aurie! Daca petrecerea va avea loc la un restaurant elegant, iar dress code-ul impus este unul pe masura locatiei, atunci, cu siguranta, va trebui sa stralucesti la propriu. O alegere inspirata poate fi rochia lunga aurie, cu maneci lasate pe umeri. O asemenea piesa nu are cum sa nu fie remarcata, mai ales daca o vei accesoriza corespunzator: cercei rotunzi, delicati, si o coafura tip bucle lejere, cu carare pe o parte. Iata, deci, o idee pe care o poti lua in considerare, fara niciun dubiu! Little Black Dress. Nu vei da niciodata gres cu o alegere ca aceasta, rochita scurta, neagra, fiind piesa care te va scoate intotdeauna din incurcatura, evident, alaturi de bijuteriile si pantofii potriviti. O poti gasi in colectia de rochii de seara de la Atmospherefashion, de unde poti alege modele deosebite de rochite pentru petrecerea de Craciun de la birou. In materie de accesorii, opteaza pentru o pereche de cercei statement si o pereche de pantofi bordeaux, cu toc cui. Aranjeaza-ti parul intr-o coafura wild si esti gata de party! Salopeta rosie! Daca evenimentul va avea loc intr-un cadru mai restrans, unde nu este neaparat necesar sa porti o rochie prea eleganta, o salopeta poate fi alegerea ideala pentru a-ti face aparitia la petrecerea de Craciun a firmei. In ceea ce priveste modelul de salopeta pe care sa il alegi, ar fi de preferat sa mizezi pe o salopeta fara maneci, cu pantaloni lungi evazati. Prinde-ti parul sub forma unui pony tail si alege o pereche de cercei rotunzi, supradimensionati. Poti descoperi aici mai multe sfaturi privind cum sa porti o salopeta in locul unei rochii de seara.

Cu siguranta, tips-urile de mai sus te vor ajuta sa iti faci o idee privind tinuta potrivita pentru tine la party-ul de Craciun organizat la initiativa angajatorului tau. Iar daca tii cont de sfaturi, in mod cert, vei fi admirata de toti cei prezenti la petrecere.