Ii purtam zilnic si nu ne putem desparti de ei in nicio ocazie. Mici sau mari, simpli sau cu pietre, minimalisti sau sofisticati, cerceii, caci despre ei este vorba, sunt acele bijuterii ce sfideaza, in adevaratul sens al cuvantului, timpul. Poate nu stiati, insa istoria acestor poadoabe se intinde pe o perioada de peste 7000 de ani. Marile civilizatii precum cele din Asia, din Egiptul Antic sau din Grecia Antica au folosit aceasta forma de “modificare corporala” si au lasat nenumarate dovezi care sa ateste existenta cerceilor. De asemenea, in Imperiul Persan, au fost descoperite in Persepolis imagini ale soldatilor din acele timpuri purtand cercei. Astfel, se pare ca cerceii nu erau bijuterii neaparat feminine, ci, mai degraba, masculine. In Egiptul Antic, cerceii le erau destinati, cu precadere, copiilor. De-a lungul istoriei, barbatii au purtat cercei in egala masura cu femeile. In ziua de astazi, sunt totusi considerate elemente specifice femeii. Desi exista barbati care poarta astfel de obiecte, acestea sunt, mai degraba, incadrate la piercing-uri decat la bijuterii in adevaratul sens al cuvantului. Insa, pentru doamne si domnisoare, cerceii au modele distincte, fiind disponibili intr-o multitudine de stiluri.

Si pentru ca vorbeam de vremurile Antichitatii, trebuie specificat faptul ca argintul era extrem de des intalnit in confectionarea acestor podoabe, fiind considerat un metal nobil, opulent, simbol al luxului, la fel de mult ca si aurul. In plus, argintul era un metal magic, folosit impotriva demonilor si spiritelor rele, de nelipsit din arsenalul magicienilor si oferit, adesea, ca si talisman.

Cerceii de argint sunt astazi un simbol al elegantei si rafinamentului. Din ce in ce mai multe femei aleg sa poarte cercei argint din diverse motive. In primul rand, sunt foarte versatili, fiind usor de asortat oricarei tinute. Puteti purta cercei de argint la o tinuta de zi, casual, la job si chiar la un outfit de gala. In al doilea rand, argintul este accesibil. Pretul unui gram de argint este mult mai mic fata de pretul unui gram de aur. Asta face ca cerceii de argint si, in general, bijuteriile de argint sa fie accesibile oricui, fara a fi nevoie sa se faca o investitie prea mare. In al treilea rand, argintul este usor maleabil si orice piatra, pretioasa, semipretioasa sau sintetica, poate fi montata pe acest metal. De altfel, in acest an se poarta, la aproape orice tinuta, cercei argint cu pietre, deci ar fi timpul sa profitati pentru a va achizitiona modelele care va caracterizeaza. O varietate deosebita de cercei este disponibila pe site-ul magazinului La Femme Coquette. Asa cum si denumirea magazinului o sugereaza, cerceii disponibili sunt pentru femeile cochete, pentru femeile puternice, pentru femeile acestui secol, care stiu sa stapaneasca orice, fie ca e vorba de job, familie sau pasiuni.

Cerceii pot fi de mai multe tipuri. De exemplu, cerceii mici, cu surub, sunt apreciati de aproape toata lumea. Sunt, in general, usor de asortat si ursor de purtat. Pot fi simpli sau cu pietre si, desi sunt foarte mici, acestia transmit un mesaj puternic. Cerceii din argint cu surub sunt extrem de versatili in lumea modei. In timp ce frumusetea lor completeaza orice alta piesa, gen colier sau bratara, in timp i-am vazut evoluand, devenind un statement al propriei lor unicitati. Se preteaza oricarui stil si nu exista prea multe reguli atunci cand sunt purtati. Puteti experimenta si face combinatii unice, important fiind ca acesti cercei sa va dea o stare de bine. Sunt cerceii care se potrivesc perfect cu alte bijuterii fine, dar si cu podoabe statement, pentru ca nu incarca cu nimic intregul aspect.

Cerceii mai sofisticati, cu lantisor sau cu multe pietre, de tip candelabru, sunt mai pretentiosi. Acestia nu sunt indicati oricarei tinute. Cu cat au mai multe pietre si sunt mai stralucitori, cu atat restul accesoriilor si intregul outfit trebuie studiate cu atentie. Trebuie evitat look-ul “pom de Craciun” cu orice pret. Asemenea cercei sunt piesa de rezistenta si nu trebuie combinati cu alte piese ce sunt mai sofisticate decat ei pentru ca nu vor face decat sa “ingreuneze” imaginea persoanei care ii poarta si sa distruga intregul farmec al acestei podoabe. In plus, purtati-i la o tinuta de seara si rar la un outfit casual (doar daca look-ul este atent studiat sunt permisi asemenea cercei). Sunt de evitat la job, mai ales daca tinuta ceruta este una mai sobra.

Stiluri de cercei sunt multe. Indiferent de alegrea pe care o faceti. Asa cum am mai spus, important este sa purtati acei cercei care sa reflecte intocmai personalitatea voastra si sa va faca sa va simtiti bine. La Femme Coquette va ofera un numar impresionant de modele de cercei din argint din care, cu siguranta, veti putea alege ceea ce va reprezinta. Mai mult, o pereche de cercei sunt un obiect ideal pentru un cadou, deoarece nu puteti da gres aproape niciodata cu o bijuterie chic, ce sfideaza timpul.