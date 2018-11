In perioada sarbatorilor, vrei sa fii cat mai aproape de oamenii dragi, alaturi de familie si prieteni. In aceasta perioada au loc petrecerile de celebrare a Craciunului si trecerii in nou an. Vrei sa fii in cea mai buna forma a ta, pentru a iesi cat mai bine in pozele de la petrecere si pentru a impresiona cu o tinuta glamuroasa, in tema Craciunului. Nu stii cum sa te imbraci pentru a arata cu adevarat spectaculos? Te poti inspira din tinutele de pe covorul rosu, pentru a fi unica si stralucitoare in aceasta seara atat de importanta.

Iata cateva idei de outfit-uri inspirate de la vedetele care au facut furori pe covorul rosu!

NATALIE PORTMAN – o rochie glamour

Daca iti doresti sa iti faci aparitia intr-o rochie cu adevarat deosebita, poti indrazni sa alegi o culori metalizate, stralucitoare. In imaginile de mai sus, Natalie portman poarta o rochie cu accente vintage, modernizata prin aplicatiile indraznete ce transforma modelul rochiei in unul cu adevarat deosebit. poti accesoriza cu o curea in talie si o geanta plic in aceeasi culoare, pentru a armoniza outfit-ul. Desi este o tinuta incarcata, care te scoate din tipare, atitudinea si asortarea atenta te vor face sa arati minunat intr-o rochie atat de indrazneata.

ANGELINA JOLIE

O tinuta simpla si roiala nu va da gres niciodata, iar culorile neutre avantajeaza pe oricine. Daca esti o fire careia nu ii place atat de mult sa iasa in evidenta, insa simplitatea si originalitatea iti definesc cu certitudine garderoba, atunci ai nevoie de o rochie in croieli clasice, fara pete de culoare, cu ajutorul careia sa te remarci prin bun gust. Accesorizeaza cu un colier pretios, intr-o singura culoare si o geanta eleganta de dimensiuni mici, asortata rochiei. Pantofii nu sunt la vedere in acest caz, insa daca vei opta pentru o rochie care sa iti lase picioarele la vedere, poarta o pereche de pantofi stiletto, precum cei de pe site-ul the5thelement.ro, care te vor ajuta sa iti avantajezi intregul outfit si silueta.

EMMA STONE

Tinuta Emmei Stone poate fi catalogata ca fiind un “ginger assorting” perfect. Rochia verde inchis ii ofera o doza consistenta de misticitate, lasand la vedere numai decolteul, care nu emana nicidecum indecenta. Verdele inchis se potriveste de minune tenului deschis, iar parul roscat completeaza perfect paleta cromatica simpla. Acest model de rochie este potrivit atat unei persoane minione, cat si unei siluete inalte si suple. Un material fin, intr-un model elegant si original completeaza un intreg outfit care te poate scoate din anonimat, fara sa pui accent pe accesorii.

MILA KUNIS

Din “set-ul” tinutelor pentru petrecerea de Craciun nu avea cum sa lipseasca rochia rosie, care are puterea de a face senzatie oricand si oriunde. Modelul pe care il poarta Mila Kunis este ilustrarea perfecta a rochiei midi senzuale, pline de feminitate. Silueta o avantajeaza foarte mult, iar pantoful clasic din catifea, cu tocul cui, ii ofera o postura indrazneata, in ton cu aceasta rochie. Daca vrei sa pastrezi traditia si sa iti faci aparitia intr-o rochie in culoarea Craciunului, alege un model sub genunchi, cu un decolteu decent, elegant, pentru un outfit plin de personalitate!

Unele dintre cele mai iubite actrite de la Hollywood stiu cum sa isi faca aparitia, pentru a fi mereu o prezenta stralucitoare. Alege si tu o tinuta care sa te avantajeze din toate punctele de vedere si nu uita ca un outfit reusit este mereu acela purtat cu incredere!