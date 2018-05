(P) Cele mai impresionante locuri din China, de bifat într-un circuit exotic

Pornește într-un tur cultural în China de 10 zile, alături de Europa Travel, tărâmul cu peste 5000 de ani de istorie, unde poți descoperi orașe tehnologizate, sate pitorești, plantații de ceai, situri arheologice unice și păduri nesfârșite de bambus.

Cu cea mai veche civilizație continuă din lume, peste 35 mil. de oameni care încă trăiesc în peșteri ca în vremurile preistorice, cele mai multe turnuri de tip zgârie-nori (la circa 5 zile se ridică câte o nouă construcție) și numeroase minuni antice parte din UNESCO, nu este de mirare de ce China este un tărâm aparte, de văzut măcar o dată în viață.

Minuni istorice din Beijing și X’Ian

În ultimii ani, tot mai mulți turiști străini se simt atrași într-un mod special de Beijing, iar acest lucru se datorează mai ales Orașului Interzis – cel mai mare palat imperial din toate timpurile, ce face parte din UNESCO. Accesul se face prin ”Poarta Păcii Cereşti” – Piaţa Tiananmen, cea mai mare din lume. În Orașul Interzis, vizitatorii pot admira cele 9999 camere somptuoase ale Palatului Împăratului Dinastiei Ming și Qing, unde oamenilor de rând le-a fost interzis accesul timp de mai multe secole.

La mică distanță de complexul muzeal, se află Jingshan Park, cu frumoasele grădini imperiale ce ocupă o suprafață de 23 ha. Un alt simbol al Beijingului este Templul Cerului, loc de rugăciune pentru Împărații care mulțumeau pentru recoltele bogate.

Realizat cu scopul de a apăra China de atacul mongolilor, Marele Zid Chinezesc este cea mai mare structură fortificată de pe mapamond, despre care se spune că poate fi văzută chiar și din spațiu. Dacă vrei să urci pe zidurile ce șerpuiesc pe o distanță de peste 21.000 km, poți să pornești din Juyong Pass, punct aflat la mică distanță de Capitala Nordului.

Cele 13 Morminte Imperiale Ming se află în topul atracțiilor unice pe care trebuie să le bifezi în China. Întreaga arie este împânzită de monoliți din marmură reprezentând soldați, animale ca simbol al zodiilor chinezești, ce au fost realizate în urmă cu circa 500 de ani. Europa Travel te invită să vizitezi în acest circuit exotic și cea mai mare grădină imperială – Palatul de Vară de lângă Lacul Kunming (unde poți face opțional o plimbare cu barca).

Orașul X’Ian adăpostește o colecție unică în întreaga lume: Soldații de Teracotă ai Împăratului Qin. Mausoleul Qin Shihuangdis, unul dintre cele mai mari din lume, datează din 210 î.Hr., și cuprinde circa 50.000 de relicve dintre care cea mai importantă descoperire este reprezentată de cei 8000 de războinici din teracotă realizați în mărime naturală pentru a-l servi pe Împărat chiar și în viața de după moarte.

Shanghai, metropola vibrantă a Chinei

După lecțiile lungi de istorie, fă o incursiune în lumea modernă a Shanghaiului, cel mai bogat și futurist oraș al Chinei. Pe lângă plimbările pe bulevardele dominate de zgârie nori și piețe publice, descoperă aici Templul de Jad al lui Buddha, Grădinile tropicale Yu și Yuyuan, Templul taoist al Zeilor sau vechiul orășel Qibao – unde poți simți o fărâmă din atmosfera tradițională a Chinei, și să admiri cele mai frumoase clădiri antice cu pagode aurite și decorațiuni roșii, înălțate de-a lungul canalelor.

De Mădălina Isar

Sursa foto: pixabay.com

