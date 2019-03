Inca de la inceputul de secol XX, din cauza aparitiei noilor modele de incalzire centralizate, atat semineele, cat si sobele tip seminee au fost amenintate cu disparitia. Cu timpul, insa, din dorinta de a oferi casei un decor aparte, care sa aminteasca de perioadele Art Nouveau, Renastere sau rococo, romanii au devenit tot mai interesati de vechile forme de incalzire a casei, atat datorita design-ului imbunatatit, cat mai ales a nostalgiei de a trai in vremurile trecute.

Spre exemplu, scrierile istorice spun ca prima soba tip semineu a fost construita prin anii 1400, fiind realizate, in totalitate, din caramizi si placi ceramice. De atunci, insa, atat sobele cat si modelele de seminee actuale sunt in continua schimbare, astazi putandu-se incadra cu succes in orice tip de locuinta, chiar si la bloc.

Spre exemplu, compania Hoxter, renumita la nivel international datorita sigurantei accesoriilor pe care le ofera printre care masca semineu, produce focare de semineu in editie limitata, astfel incat clientul sa se bucure de un produs unic, testat in propriul laborator. De asemenea, focarele Hoxter sunt vopsite electrostatic cu o vopsea speciala (Sanotherm UHT-HYDRO 600), ce rezista in timp la zgarieturi si lovituri mecanice, fiind de inalta calitate fara a emana fum, miros sau alte reziduuri la primele arderi.

Revenind la sobele de tip semineu, noile modele pot constitui adevarate surse de caldura pentru orice tip de locuinta, fara a lasa la voia intamplarii rolul estetic. De altfel, cele mai cunoscute sunt sobele din teracota sau fabricate din fonta, insa putini sunt cei care stiu si despre avantajele pe care modelele din otel, captusite cu samota, le pot oferi.

Ce trebuie sa stii despre sobele de tip semineu, captusite cu samota?

Samota este un material izolator ce influenteaza procesul de ardere, dar creste si randamentul sobei. Datorita temperaturii extrem de ridicate din camera de ardere, in interiorul sobei raman foarte putine reziduuri de cenusa, deci va fi mult mai usor de curatat. In plus, modelele actuale de sobe captusite cu samota au un aspect placut, desi este necesara inlocuirea placilor de samota in 4-5 ani de la prima utilizare.

Sobele de tip semineu sunt o solutie de incalzire a locuintei pe cat de placuta, pe atat de eficienta. Pentru ca siguranta ta si a familiei tale este extrem de importanta, soba de tip semineu trebuie aleasa in functie de suprafata pe care vrei sa o incalzesti, tipul de combustibil folosit, modul de instalare etc.

Lemnul ramane cea mai cunoscuta varianta de combustibil, care poate fi folosit de sine statator sau in combinatie cu peleti sau carbuni. Dezavantajul este legat de faptul ca necesita un spatiu mare de depozitare a lemnului si are nevoie sa fie pastrat in mediu uscat pentru a arde eficient.

In ceea ce priveste incaparea in care este instalata soba de tip semineu si suprafata care trebuie incalzita, poti opta pentru varianta traditionala sau pentru modelele cu rol de centrala termica. Diferentele dintre cele doua categorii incep de la puterea generata, care variaza in general intre 3.5 si 15kW pentru versiunile simple si ajung pana la 25 – 30kW pentru cele tip centrala, si continua cu detaliile structurale.

Spre exemplu, modelele de sobe de tip centrala au in plus boiler, pompe de circulatie, vas de expansiune, termostate, supape de presiune si alte elemente necesare pentru circularea apei calde in conditii de eficienta si siguranta.

Puterea inscrisa in fisa tehnica si exprimata in kilowati (kW) te ajuta sa afli ce suprafata este capabila sa incalzeasca soba semineu aleasa de tine. Variaza intre 3.5 si 32kW, considerandu-se in general ca 1kW este suficient pentru a genera caldura necesara pentru 7 pana la 10mp, in functie de calitatea izolarii.

