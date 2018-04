Ochelarii de soare reprezinta unul dintre putinele accesorii care nu numai ca arata foarte cool si pot fi usor de integrat intr-o tinuta, dar ofera si o anumita protectie impotriva razelor UVA SI UVB ale soarelui. Stilul unei persoane este reprezentat de o serie de caracteristici care se refera atat la vestimentatie, accesorii, dar in mod special la atitudinea acesteia.

Si cu toate acestea cum stii daca achizitionarea unei perechi de ochelari de soare are grija de ochii tăi? In acest sens, ghidurile pentru cumpararea ochelarilor de soare au informatii relevante de care vei avea nevoie atunci cand dai startul unei sesiuni de shopping.

Asadar, protejeaza-ti ochii si pastreaza-ti stilul deopotriva!

Astazi, multitudinea de tipuri de ochelari de soare pot avea la baza selectatii atente asupra ramelor, opțiuni se refera la lentilele acestora, inclusiv tonuri de culoare, oglindite, polarizate sau nuante in degrade. Tipul aviator, modele cu rame geometrice supradimensionate sau inconfundabilii cat eye, aceste modele atemporale sunt in continuare in topul preferintelor, au cele mai multe cautari si cumparari. Optiunile in materie de ochelari de soare pot fi personalizate in functie de categorie si li se pot adauga elemente distinctive pentru oricare dintre cadrele preferate.

De exemplu, ramele ochelarilor Guess impaca o suita de gusturi care se diferentiza vizibil in industria din domeniu. Daca alegi sa ii achizitionezi custom made, ia in calcul preturi comparative si cerceteaza in amanunt ofertele.

Si pentru ca nu e foarte comod ca probezi o gramada de ochelari de soare pana sa ai gasesti pe ce potriviti, e important sa stii ca exista cateva modalitati stiintifice care te ajuta sa gasesti modelul potrivit fizionomiei. Aceste sfaturi si trucuri conlucreaza pentru a te ajuta sa iti dai seama ce stil va complimenta cel mai mult forma, dimensiunea si particularitatile fetei.

In fiecare sezon, marile case producatoare propun modele variate, dar este important sa ii alegi pe cei mai potriviti, chiar daca probabil moda propune si altceva. Ochelarii de soare pot completa si schimba radical un outfit, atata timp cat ei sunt asumati ca un accesoriu dispus sa fac diferenta. Tendintele pe sezoane propun variante din care se poate alege modelul potrivit, insa cel mai important lucru il constituie ca alegerea sa fie facuta in primul rand cu respectarea trasaturilor si mai apoi cu urmarea trendurilor.

Este lucru stiut ca ochelari de soare tind sa fie mai mari decat ochelarii de vedere, dar cu toate acestea masuratorile se calculeaza in acelasi mod. Asadar, documenteaza-te din surse verificate si incearca sa adaptezi achizitiile in functie de rezulatele obtinute.

Dupa ce ai determinat dimensiunea ochelarilor de soare, alege si probeaza ramele potrivite, ulterior gaseste nuanta lentilelor care sa cadreze armonios cu fata.

Aminteste-ti ca desi fiecare milimetru face diferenta, nu trebuie ingrijorezi daca cautarile nu vor fi intotdeauna fix pe fix cu ceea ce ai sperat. In acelasi timp, nu este neobisnuit ca unele perechi de ochelari de soare sa fie produse unisex si acest fel sa impace gusturi si dimensiuni comune ale fetelor.

In timp ce culoarea ramelor este in mare parte legata de stilul personal, culoarea si felul lentilelor poate afecta modul in care te raportezi la culori in momentul purtarii.

Prin urmare, ia in considerare acest lucru in timp ce faci shopping. Ochelari de soare cu lentile de culoare gri sau verde sunt ideali pentru sofat, in timp ce lentilele de culoare maro si chihlimbar blocheaza lumina albastra. Ochelarii de soare polarizati blocheaza stralucirea care se intampla atunci cand lumina soarelui reflecta suprafete plane, cum ar fi apa sau strada.

Concluzionand, indiferent de modelul care iti face cu ochiul din revistele de moda, vitrinele magazinelor sau site-urile de specialitate, asigura-te ca propunerea specialistilor va fi in concordanta cu optiunile tale.