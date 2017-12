Fiecare aspect al educației copilului tău contează. Dacă el este deja la școală, atunci totul se amplifică, iar tu, cu fiecare nou an, ești în fața situației în care încerci să îi dezvolți și mai multe abilități.

Se știe deja că cel mic duce cu el la școală tot ce învață acasă. Dacă prichindelul sau chiar pre-adolescentul tău este fericit pe toate planurile, atunci el va avea performanțe mai mari. Doctorandul Christine Carter a vorbit despre acest aspect în cartea Raising Happiness: 10 Simple Steps for More Joyful Kids and Happier Parents (Crescând fericire: 10 pași simpli către copii mai veseli și părinți mai fericiți). Potrivit studiilor autoarei, fericirea îi face pe copii să aibă performanțe mai mari în clasă și în societate.

Pentru copilul tău, să fie fericit înseamnă să se simtă cool printre cei de vârsta lui. Cum îl poți dezvolta să fie popular, sigur pe el, într-un mod benefic și să fie fericit? Sunt multe de discutat aici, dar ce vrem sa iti prezentam in acest articol este gadget-ul momentului, vestitul hoverboard, jucaria care a incantat in anul 2017 foarte multi copii, facandu-i curiosi de tehnologie. A fi actual crește încrederea oricui, în mod special copiilor, care sunt în curs de formare a personalității. MonkeyBoard este brand-ul cu cele mai performante astfel de device-uri ce a convins prin calitate și servicii de excepție majoritatea părinților care și-au dorit pentru copiii lor tehnologie de ultimă generație.

Cum să îți ajuți copilul să se simtă cool

Dezvoltă-i abilitățile sociale. Oferă-i celui mic cât mai multe ocazii să se joace împreună cu prietenii, în aer liber. Grupurile de copii implică, de multe ori, jocuri în echipă şi întreceri care îi apropie. Cu cât cel mic petrece mai mult timp jucându-se în echipă, cu atât va fi mai dezvoltat social. Şi se va simți cool. Pune-l în valoare individual. Cei mici sunt atrași de haine şi accesorii unice, colorate, care să îi reprezinte. Oferă-i ocazia să își aleagă hainele şi accesoriile, atunci când mergeți la cumpărături. Îi vei observa preferințele şi îl poți învață despre diferențele dintre materiale şi ce îi dă calitate unei haine. Atenție, nu aborda această inițiativă în exces, pentru că cei mici tind să se atașeze mai rapid de obiecte. Arată-i cum să crească pe plan cognitiv. Cei mici adoră să descopere. Funcții noi ale unui produs, date tehnice, informații care le sunt utile în viața socială. Creierul lor este dornic de informații noi, mai ales dacă ele țin de tehnologie. Dă-le ocazia să învețe tehnologia prin joacă. Copilul are, cu siguranță, un device preferat, pe care îl folosește în joacă. El poate să fie chiar şi un MonkeyBoard. Dacă acel device are şi o funcționalitate practică, precum este metoda de transport individual, atunci cei mici îl vor vedea ca fiind distractiv şi util. Ajută-l în raportarea cu ceilalți. Pentru cei mici, spiritul de competiție funcționează aproape ca reflex. Pentru că sunt într-o aproape continuă căutare de confirmări, copiii vor să impresioneze. Device-ul pe care îl dețin sau o abilitate legată de acesta îi va face şi mai entuziasmați şi dornici de petrecut timp alături de prieteni. Şi se vor simți cool.

Ce înseamnă cool?

Popularitatea este importantă pentru copii, mai ales dacă ei au început deja școala şi şi-au format un grup de prieteni. Atunci când se simt cool, cei mici vor fi mai mulțumiți de ei înșiși şi mai dornici să acumuleze orice informație nouă. Există două trasee ale cursei spre popularitate – cea presărată de eșecuri, care transformă copilul într-unul răutăcios şi cea bazată pe abilitățile sale.

Cu cât vei încuraja copilul în direcția potrivită, cu atât vei observa că el este mai fericit şi îşi va îmbunătăți performanțele, tocmai pentru a-şi menține starea. Dacă poate să se dezvolte în timp ce se dă pe un hoverboard, atunci atenția ta va da roade pe cât mai multe dintre planurile de mai sus. Acordă-i copilului ocaziile de care are nevoie şi observă cum evoluează!