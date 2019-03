Primăvara s-a instalat oficial, așa că este o perioadă foarte bună ca să-ți ajuți sau să-ți convingi copilul să stea cât mai mult în natură și să facă mișcare. Una dintre cele mai bune metode pe care le ai la dispoziție ca să-l determini pe copilul tău să petreacă multe ore în aer liber este să-i cumperi niște jucării potrivite. Cu cât se va mișca mai mult, cu atât copilul tău va fi mai sănătos și mai binedispus. Descoperă cum și ce jucării să alegi ca să-ți stimulezi copilul să se bucure la maximum de vremea frumoasă din perioada primăverii.

Jucării ideale pentru bebeluși

În cazul în care copilul tău are sub un an, o să fie nevoie să contribui din plin la timpul petrecut de prichindel în natură. În primul, va trebuie să-l scoți cât mai mult afară. În al doilea rând, cumpără-i câteva jucării de copii adecvate vârstei tale. Înainte să alegi jucăriile pentru copilul cont, ține cont că princhindeii de până într-un an au nevoie să fie stimulați vizual, tactil și acustic.

Ca să-ți fie ușor să alegi o jucărie „activă” pentru bebelușul tău, te invităm să te inspiri din sugestiile de mai jos:

saltea de joacă (dezvoltă și stimulează abilitățile de coordonare, imaginația și curiozitatea bebelușului);

saltea pentru pentru diverse activități (stârnește curiozitatea bebelușului și încurajează dezvoltarea funcțiilor motorii de bază);

jucărie care să poată fi prinsă de căruț;

pernă multifuncțională (potrivită pentru un bebeluș aflat mereu în căutarea de noutăți);

jucărie cu clips (poate fi atașat de anumite obiecte sau poate fi lăsata liberă).

Alege jucării care au legătură cu diverse sporturi

Copii, indiferent de vârsta lor, iubesc jucăriile care au legătură cu diverse sporturi. Unele dintre „jucăriile sportive” preferate de copii sunt mingile, indiferent că este vorba despre mingi de fotbal, de volei, de tenis, de handbal, de baseball sau de tenis de masă. Mingile sunt îndrăgite chiar dacă sunt mai mari sau mici ori dacă sunt realizate din materiale mai moi sau mai tari. Atâta vreme cât pot să lovească în ele cu picioarele sau cu mâinile, să le prindă, să le arunce, să le ascundă sau ori să le folosească în diverse sporturi, cum ar fi fotbalul, copiii vor fi fericiți. Totodată, mingile reprezintă niște jucării nemaipomenite și pentru părinții care caută să traiască experiențe unice alături de copiii lor.

În afara mingilor, există și alte articole sportive pe care ai putea să le cumperi pentru copilul tău:

– crose de hochei în miniatură;

– mânuși de portar;

– set de bowling în miniatură;

– porți de fotbal în miniatură;

– bâte de baseball în miniatură.

– corzi pentru sărit.

Pariază pe jucăriile perfecte pentru utilizare în aer liber

Pe lângă mingi și articolele sportive cu care copiii se pot juca foarte bine în exteriorul casei, există și unele jucării ce pot fi considerate perfecte pentru utilizare în aer liber. Asemenea jucării sunt bucățile colorate de cretă, nemaipomenite pentru realizarea de desene pe asfalt. De asemenea, bucățile de cretă pot fi folosite de către copii ca să traseze anumite suprafețe pe care să practice diverse jocuri, cum ar fi Frunza, Șotronul sau Pătrățica.

În cazul în care locuiești la curte, este obligatoriu să amenajezi un teren de joacă pentru copilul tău. Terenul de joacă ar fi indicat să cuprindă o suprafață suficient de mare acoperită cu iarbă și un leagăn. Tu și partenerul tău puteți construi împreună un leagăn pentru copilul vostru sau, dacă nu sunteți destul de îndemânatici pentru un astfel de proiect, puteți merge într-un magazin și să cumpărați unul. De asemenea, în eventualitatea în care aveți mult spațiu disponibil în curte, luați în considerare să montați și un balansoar.