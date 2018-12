Psihiatria este acea ramură a medicinei care studiază mecanismele ce conduc la apariția tulburărilor mentale, pentru a diagnostica și pentru a propune un tratament corect.

Cu ce se ocupă un psihiatru?

Multe persoane fac deseori confuzii între profesia de psiholog și cea de psihiatru. Chiar dacă cele două specialități au ca principal obiectiv menținerea sănătății psihice umane, metodele și tehnicile de intervenție diferă de la caz la caz.

Așadar, psihiatrul evaluează, identifică și tratează tulburările psihice prin intermediul terapiei, ocupându-se de sănătatea psihică a omului în general.

Când se recomandă să apelezi la psihoterapeut

dificultăți în a lua decizii;

sentimente de vinovăție;

depresie, stări de agitație, anxietate;

dificultăți de relaționare cu ceilalți (părinți, soț/soție, copii);

traume;

abuz – emoțional, verbal, fizic, sexual;

dependențe de anumite substanțe sau de alcool;

stări de anxietate;

fobii;

atacuri de panică;

infidelitate;

pierderea unei persoane dragi;

evoluție în carieră;

comunicare deficitară;

stimă de sine scăzută.

Când se recomandă să apelezi la psihiatru

Există anumite situații care indică nevoia de a apela la un specialist în psihiatrie precum:

Perceperea deformată a realității;

Experimentarea unor halucinații auditive sau vizuale;

Prezența unei încetiniri vizibile sau a unei accelerări nejustificate a proceselor cognitive și intelectuale – gândire, memorie, atenție;

Fabularea, prezența unor convingeri bizare sau idei delirante;

Schizofrenie;

Alte tulburări psihice;

Psihiatru vs. Psiholog – Diferențe notabile

Specialistul în psihiatrie se ocupă de sănătatea psihică a omului în general și evaluează gândirea, afectul și comportamentul uman.

Consilierul psiholog se ocupă cu tratarea problemelor conștiente ale unei persoane evaluând, astfel, funcționarea individului în plan intelectual, emoțional sau comportamental.

Psihiatrul și psihoterapeutul au abordări diferite, folosind tehnici și metode diferite, iar în unele situații tratamentele lor pot fi complementare.

Cele mai întâlnite tulburări în psihiatrie

Tulburarea bipolară de tip I

Pacientul se pendulează de obicei între două stări de spirit principale – mania (fericirea sau furia) și depresia (vina, tristețe).

Tulburarea obsesiv-compulsivă

Această maladie se manifestă prin emoții puternice, gânduri, griji și temeri repetitive de care cei afectați se pot elibera doar prin repetarea unor acțiuni. Ei simt nevoia să facă anumite sarcini – precum atingerea unor suprafețe, curățenia, iar dacă nu le respectă nivelul anxietății crește mult prea mult.

Sindromul Munchausen

În general, persoanele afectate de acest sindrom se prefac bolnavi doar pentru a atrage atenția, inventează povești despre boala lor inexistentă și nu acceptă niciun fel de tratament deoarece se complac în această situație și își doresc mereu să atragă atenția.

Tulburarea schizoafectivă

Fiind o combinație între schizofrenie și tulburarea bipolară, această afecțiune este genetică și poate fi controlată cu ajutorul medicamentației.

Tulburarea de personalitate antisocială

Cei care suferă de o astfel de tulburare sunt extrem de periculoși deoarece nu simt empatie și provoacă rău, fără a avea niciun fel de sentiment de vinovăție.

Tulburarea de identitate disociativă

Pacientul diagnosticat cu o astfel de tulburare își împarte personalitatea în două sau în trei identități diferite, pendulând între acestea o perioadă nedeterminată – de la câteva ore până la câțiva ani.

Schizofrenia

Aceasta este o afecțiune care poate fi ținută sub control prin intermediul medicației, iar cei care se află sub tratament reușesc să ducă o viață normală. De cele mai multe ori, pacienții pierd contactul cu realitatea și au paranoia, diferite obsesii, convingeri ciudate și credințe false despre corp, halucinații auditive și vizuale. Această tulburare psihică are mai multe etape.

Tulburare de personalitate depresivă

Tulburarea de personalitate depresivă se manifestă prin intermediul sentimentelor de pesimism, nefericire, tristețe, o stimă de sine scăzută, o predispoziție spre îngrijorare, vinovăție.

