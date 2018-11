Renovarea este o activitate tot mai la moda si in randul romanilor. Acestia urmaresc sa sporeasca confortul sau, pur si simplu, sa faca o schimbare in bine in viata lor. Si in acest domeniu exista tot mai multe trenduri pe care toate lumea vrea sa le urmareasca pentru a fi la moda si a se ralia tendintelor moderne aduse din occidentul european sau de peste ocean.

Fie ca este vorba despre materialele de constructie, fie despre culori sau despre designul general alegerile sunt variate, iar rezultatul poate fi o incantare pentru ochi sau, din contra, un dezastru. Din aceasta cauza, optiunile trebuie sa fie facute in mod inteligent, o idee buna fiind informarea cu privire la tendintele de anul viitor, inainte de a procura materialele necesare renovarii.

Iata cateva tendinte de care sa tii cont cand iti renovezi casa:

etc. Aceste materiale nu doar ca vor oferi o imagine moderna, dar vor fi si mai confortabile pentru picioarele tuturor membrilor familiei, in special ale copiilor care prefera sa stea desculti si sa se joace pe podea;

In privinta podelelor casei, tendinta in anul 2019 este inlocuirea materialelor reci, cum ar fi: gresia, piatra, marmura – cu materiale calde, cum este de exemplu: scandura,

Culorile la moda in 2019, fie ca este vorba despre pereti, fie de mobilier sau accesorii, sunt cele inspirate din natura. Verdele, mai ales nuantele inchise, este optiunea care nu da gres niciodata. Acesta poate fi usor completat cu accente de negru mat, iar, in privinta accesoriilor, o pata de culoare aurie poate intregi imaginea unei camere moderne, in concordanta cu trendurile anului urmator;

Mobilierul trebuie sa fie ales, in primul rand, in ton cu dimensiunile camerei in care va fi montat. Nu este indicata supraaglomerarea camerelor de dimensiuni mici prin masivitatea mobilierului sau prin numarul prea mare de piese. Alegerile trebuie sa fie indreptate catre piese confortabile si minimaliste;

Oglinzile fac parte integranta din trendurile anului viitor, contribuind la impresia de spatiu deschis. Se va tine cont de dimensiunile acesteia, dar si de forma. O oglinda rotunda se potriveste doar in anumite spatii, preferabil ar fi oglinzile dreptunghiulare de dimensiuni relativ mari, asezate in asa fel incat sa reflecte lumina naturala sau cea artificiala;

Accesoriile contribuie din plin la formarea unui design unitar, acestea fiind alese nu doar dupa placerile proprietarului, ci dupa camera si mobilierul in care vor fi incluse. Lampile, veiozele si plafonierele sunt vedetele anului viitor in aceasta privinta, avand in acelasi timp o latura practica prin iluminatul optim, dar si o parte estetica, multe dintre aceste produse fiind adevarate opere de arta;