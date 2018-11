O problema sexuala sau o disfunctie sexuala se refera la o problema in timpul oricarei faze a ciclului de reactie sexuala care impiedica barbatul sau cuplul sa experimenteze satisfactia. Ciclul de raspuns sexual are patru faze: excitare, platou, orgasm si rezolutie.

In timp ce cercetarile sugereaza ca disfunctia sexuala este obisnuita (43% dintre femei si 31% dintre barbati raporteaza un anumit grad de dificultate), este un subiect pe care multi oameni ezita sa il discute. Din fericire, majoritatea cazurilor de disfunctie sexuala sunt tratabile, deci este important sa va impartasiti ingrijorarile cu partenerul si medicul dumneavoastra . Pe piata din Romania se pot gasi tablete sau fiole TOOT UP, aceste ajutand la functia sexuala sa isi mentina apetitul sexual, erectia si ejacularea normala.

Ce cauzeaza problemele sexuale masculine?

Disfunctia sexuala la barbati poate fi rezultatul unei probleme fizice sau psihologice.

Cauze fizice: Multe conditii fizice si medicale pot provoca probleme cu functia sexuala. Aceste afectiuni includ diabetul, boala vasculara (vase de sange), tulburarile neurologice, dezechilibrele hormonale, bolile cronice cum ar fi insuficienta renala sau hepatica si alcoolismul si abuzul de droguri. In plus, efectele secundare ale anumitor medicamente, inclusiv unele medicamente antidepresive, pot afecta dorinta si functia sexuala.

Cauze psihologice: Acestea includ stresul si anxietatea legata de locul de munca, preocuparea privind performanta sexuala, problemele maritale sau de relatie, depresia, sentimentele de vinovatie si efectele unui traumatism sexual trecut.

Cine este afectat de probleme sexuale si pentru cine este indicat TOOT UP?

Atât barbatii, cât si femeile sunt afectati de probleme sexuale. Probleme sexuale apar la adulti de toate vârstele. Printre cei care sunt afectati in mod obisnuit sunt cei din populatia geriatrica, care pot fi legati de o scadere a sanatatii asociata cu imbatrânirea. Toot up nu sunt recomandate celor cu probleme cardiace, hepatice, renale, neurologice sau psihice. Sunt interzise, de asemenea, sportivilor.

Cum ii afecteaza pe barbati problemele sexuale?

Cele mai frecvente probleme sexuale la barbati sunt tulburarile de ejaculare, disfunctia erectila si inhibarea dorintei sexuale. Exact pentru aceste probleme sunt eficiente pastilele sau fiolele TOOT UP.

Ce sunt tulburarile de ejaculare?

Exista diferite tipuri de tulburari de ejaculare la barbati, inclusiv:

Ejacularea prematura: Aceasta se refera la ejacularea care apare inainte sau imediat dupa penetrare.

Ejacularea inhibata sau intârziata: atunci când ejacularea este lenta.

Ejacularea retrograda: Acest lucru se intâmpla atunci când, la orgasm, ejacularea este fortata inapoi in vezica, mai degraba decât prin uretra si prin capatul penisului.

In unele cazuri, ejacularea prematura si inhibata este cauzata de factori psihologici, inclusiv de un context religios strict care determina persoana sa considere sexul ca fiind pacatos, lipsa de atractie pentru un partener si evenimentele traumatice din trecut. Ejacularea prematura, cea mai frecventa forma de disfunctie sexuala la barbati, se datoreaza adesea nervozitatii fata de cât de bine va presta in timpul sexului. Anumite medicamente, inclusiv unele antidepresive, pot afecta ejacularea, la fel cum pot afecta nervii maduvei spinarii sau spatelui.

Ejacularea retrograda este frecventa la barbatii cu diabet zaharat care sufera de neuropatie diabetica (leziuni ale nervilor). In plus, anumite medicamente, in special cele utilizate pentru tratarea tulburarilor de dispozitie, pot cauza probleme cu ejacularea.

Urmarea unui tratament cu TOOT UP poate salva relatia cu partenerul. Pot ajuta la reducerea anxietatii legata de performanta si gasirea de modalitati mai bune de a face fata stresului.

Cu TOOT UP nu veti simti ca mai pierdeti apropierea impartasita cu un partener sexual. De asemenea, partenerul dvs. ar putea fi fericit de schimbarea intimitatii sexuale.

