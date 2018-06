(P) Călătorie exotică în țara faraonilor, Egipt

Cea mai veche destinație turistică din lume, Egipt este un tărâm al misterelor încă nedeslușite, unde măreția arhitecturală se întrepătrunde cu peisajele exotice de la Marea Roșie, iar tradițiile arăbești sunt bine păstrate chiar și în stațiunile exclusiviste.

Dincolo de legendele despre zei, enigmele piramidelor aliniate după planete și construcțiile mortuare impozante, Egipt este și o destinație exotică unde te poți relaxa la plajă. Profită de ofertele speciale pregătie de turoperatorul Europa Travel, și alege un circuit de 11 zile pe Tărâmul Faraonilor, unde vei bifa atracții importante din Cairo, Luxor sau Aswan, să faci o croazieră pe Nil și să te relaxezi în Hurghada. Totodată, Europa Travel îți pune la dispoziție numeroase excursii opționale în descoperirea Alexandriei, Valea Regilor sau Insula Gifton.

Cairo, o metropolă vastă

Amestec între nou și vechi, spiritual și aglomerat, modern și antic – Cairo este unic! Fă un tur complet al orașului, alături de Europa Travel, în care vei admira arhitectura islamică și cea arăbească, turnurile moderne și bulevardele largi. Din Piața Tahrir mergi la Muzeul de Egiptologie ce găzduiește cea mai mare colecție de artefacte egiptene din întreaga lume, inclusiv imensa Sală a lui Tuthankamoon, cel mai tânăr faraon al Egiptului Antic și singurul mormând descoperit intact în Valea Regilor. Dacă ești pasionat de shopping, te poți pierde pe străduțele șerpuitoare ale marelui bazar Khan al-Khalili.

Cele trei piramide ce sfidează regulile timpului

Aventurează-te într-un safari spre platoul Giza, unde vei vizita cele mai importante piramide ale lumii. Marea Piramidă a lui Keops este singura minune a lumii antice ce a rezistat fiind parte din UNESCO. Multă vremea a fost cea mai mare construcție de pe glob, ocupând o suprafață de până la 5,3 ha. Pe platou se găsesc și Piramidele lui Kefren și Mykerinos, dar și Sfinxul fără nas – simbol al Egiptului.

Un alt loc de legendă al Egiptului este Alexandria care găzduia cea mai impresionantă bibliotecă antică a lumii. Acest oraș este încărcat de mister, mai ales în zona portului unde safandrii cercetători continuă să descopere artefacte din vremurile faraonilor. Nu rata nici Muzeul și Amfiteatrul Roman sau Palatul cu Grădinile Montazah.

Cu felucca pe Nil, firul cel dătător de viață

Aswan, mult mai liniștit decât Cairo, este orașul celebru pentru că aici se află cel mai mare obelisc antic cunoscut vreodată. Poți explora Aswan și într-o plimbare cu dromaderul, însă nu poate lipsi nici o croazieră cu felucca spre Insula Elephantine, cu simbolul locului Templul Philae, dedicat Zeiței Isis și parte din UNESCO.

Croaziera de la Europa Travel, continuă cu Kom Ombo unicul templu egiptean unde fiecare construcție se vede dublu exact ca într-o oglindă. Această magnifică reprezentare arheologică plină de simboluri și hieroglife, este împărțită în două zone: partea lui Horus, zeul cu cap de șoim și partea lui Sobek, zeul cu cap de crocodil. Un alt loc ce întrece orice închipuire este Templul Edfu închinat lui Horus, considerat una dintre cele mai bine păstrate structuri antice din Egipt.

Cel mai mare muzeu în aer liber

Un circuit în Egipt fără vizitarea orașului Luxor nu poate fi completă. Aici se află templul ridicat de către Ramses al II lea celebru pentru Camera Hipostilă a lui Amenhotep, cu lacul sacru unde se săvârșeau ritualuri și aleea păzită de sfincși și obeliscuri.

Fă o excursie opțională pe Valea Regilor unde au fost descoperite numeroase morminte de faraoni și nobili și Valea Reginelor, aproape de care se găsește și impresionantul Templu Hatchepsut, singura femeie faraon din Egipt, pe care fiul său vitreg a încercat să o șteargă din istorie.

După atâtea lecții de istorie și vizite spirituale în templele de pe malul Nilului, te poți relaxa pe cele mai generoase plaje de la Marea Roșie, în stațiunea Hurghada fostul sat pescăresc.

De Mădălina Isar

Sursa foto: pixabay.com

