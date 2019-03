(P) Călătorie de neuitat în Iran, țara din 1001 de nopți

Descoperă orașele cu domuri mozaicate, ascultă poveștile din 1001 de nopți în grădinile de portocali și trandafiri, află secretele vechilor padișahi vizitând Palatele Regale și traversează celebrul ”Drum al Mătăsii”, totul într-un tur cultural de 10 zile alături de Europa Travel. Profită de reducerea Early Booking de 8% și rezervă acum circuitul în Iran la tariful de 1324 euro/persoană!

Cu o istorie de peste 4000 de ani, Iranul se laudă cu un bogat patrimoniu cultural din care fac parte monumentele grandioase ale mezilor, perșilor și ruinele clădirilor construite de Alexandru Macedon – aici totul este fascinant. Călătoria în Iran este de făcut măcar o dată în viață, iar turoperatorul Europa Travel îți oferă ocazia perfectă să descoperi această bijuterie a Orientului Mijlociu.

Teheran, între tradiție și modernitate

Primul contact cu lumea fantastică a perșilor va fi în Teheran. Capitala vibrantă a Iranului cu o poziție fantastică la intersecția dintre drumurile comerciale pe care le străbăteau arabii și europenii, este un adevărat magnet pentru cei care iubesc istoria și cultura.

Descoperă cele mai emblematice construcții de patrimoniu din Teheran. Străbate la pas bulevardele largi înțesate de parcuri și grădini exotice, cu palate mozaicate și edificii de cult pline de vitralii ce formează un adevărat caleidoscop de culoare. Simbolul orașului este Palatul Golesta – fostul Palat Regal Qajar, o capodoperă arhitectural iraniană cu fațadă mozaicată și interior grandios, ce face parte din UNESCO. Cele mai somptuoase camere sunt Sala Diamantelor, Sala de Fildeș și Tronul de Marmură, toate împodobite cu picturi și sculpturi deosebite.

Teheran este un oraș cultural, iar o vizită la Muzeul Național și cel al Bijuteriilor nu trebuie să lipsească din itinerariul tău. Aici vei putea admira colecții impresionante de obiecte preistorice și bijuterii rare, dintre care și cel mai mare diamant roz netăiat din lume.

Kashan, orașul ”covoarelor zburătoare”

Fă o călătorie în timp în orașul Kashan, care se află pe vechea rută a caravanelor, fiind o destinație copleșitoare plină de bijuterii istorice, mărturii lăsate de vechii elamiți și kasiani. Kashan mai esre cunoscut și ca fiind un important centru comercial, unde vei găsi cele mai frumoase covoare persane, șaluri și mătăsuri delicate.

Relaxarea o poți găsi foarte ușor în acest oraș, iar o plimbare în romanticele grădini Shah Garden, un complex grandios ce ocupă 2 ha de trandafiri, arbori de iasomie, portocali, fântâni arteziene, ce face parte din patrimoniul mondial UNESCO. Circuitul de la Europa Travel include și o vizită la Băile Sultanului Amir Ahmad, de pe terasa cărora vei putea capta cele mai bune panorame asupra clădirilor cu domuri albastre și ferestre cu vitralii.

Caleidoscop de culoare

Isfahan este supranumit Orașul Cupolelor datorită impresionantei Moschei Regale renumită pentru domul său acoperit de milioane de țigle în nuanțe de albastru electric, fiind vizibil din toate punctele orașului. Multitudinea de minarete și cupole mozaicate îi dau orașului un șarm aparte desprins din basmele persane.

Deslușește misterele Orientului vizitând grandiosul Palat Regal Chehel Sotun, amplasat idilic într-o oază exotică și cunoscut pentru cele 20 de coloane ce se oglindesc în apele unei fântâni arteziene, de la care edificiul și-a primit numele de ”Palatul celor 40 de coloane”. Nu rata nici Moschea Jameh – o construcție începută în anul 771 și finalizată în totalitate în secolul XX care a deținut cel mai mare dom, fiind parte din UNESCO.

Circuitul de la Europa Travel continuă cu descoperirea orașului Yazd, centrul civilizației Zoroastrian aflat într-o oază la marginea deseturilor Dasht e-Kavir și e-Lut. Aici vei cunoaște partea religioasă a Iranului, dat fiind și faptul că în Yazd s-au pus bazele primei religii monoteiste din lume. Vechi de 3000 de ani, orașul Yazd găzduiește o seamă de edificii de patrimoniu dintre care Templul de Foc ce păstrează flacăra sacră.

Nestamenta Orientului și Orașul Poeților, Shiraz este cu siguranță cel mai artistic loc din Iran. Fosta capitală a Persiei trebuie să se afle pe lista cu locuri de văzut a oricărui pasionat de călătorii. Aici tradiția islamică se întrepătrunde perfect cu istoria și exotismul, fiind o destinație a edificiilor de cult, a grădinilor de trandafiri și a palatelor regale. Nu rata Moscheea Nasir al Mulk ce poartă supranumele de Moscheea Roz, fiind ornată cu mozaicuri fine în nuanțe de trandafiriu. Și relaxează-te în Grădinile Botanice Eram, ce au o vechime de 900 de ani, unde se află și Monumentul Poetului Hafez.

De Mădălina Isar

Sursa foto: pixabay.com

