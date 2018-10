Orice femeie, cu siguranţă, are nevoie de momentele ei de strălucire, iar anul acesta îngrijirea delicată este cea care promite elementul surpriză, atât de necesar doamnelor. De aceea, Wash & Go lansează noua gamă de produse Wash & Go Ultra Delicate, alături de campania “Delicate is the new WOW”, dedicată în totalitate doamnelor şi momentelor acestora de strălucire.

Fiecare tip de păr necesită o îngrijire aparte. Fie că vorbim despre părul uscat, fragil sau cu tendinţe de îngrăşare, acesta merită o atenţie deosebită şi un tratament adecvat. Nimic mai simplu, fiindcă noua gamă Wash & Go Ultra Delicate este potrivit tuturor acestor probleme. Noua formulă pe bază de Apă şi Uleiuri Micelare va curăţa impurităţile acumulate pe scalp şi îţi va oferi un păr strălucitor şi mătăsos.

Misiunea Wash & Go Ultra Delicate este ca fiecare femeie să se privească în oglindă cu mândrie şi să se poată bucura de un păr cu adevărat WOW.

Campania Wash & Go “Delicate is the new WOW” se va desfăşura în perioada 1 Octombrie – 30 Noiembrie atât în mediul online, pe pagina de Facebook Wash & Go România şi pe platforma www.thenewwow.ro , cât şi în marile hypermarketuri din ţară și te pune față în față cu o mulțime de premii precum aparate foto instant, halate de baie super pufoase sau marele premiu, o excursie la Viena pentru tine și familia ta, iar tot ce trebuie să faci e să achiziționezi oricare 2 produse Wash & Go din orice punct de vânzare din țară și să înscrii bonul fiscal pe www.thenewwow.ro sau prin SMS la numărul 1846 cu textul ”WOW” urmat de numărul bonului fiscal și ești automat înscris pentru tombola de la sfârșitul anului.

Şamponul Wash & Go Ultra Delicate este disponibil în trei variante, 200, 400 şi 750 de ml. Noua formulă bazată pe proprietăţile apei micelare este perfectă pentru toate tipurile de păr, de la cel fragil şi uscat, până la cel cu tendinţe de îngrăşare. Formula delicată a noului şampon este perfectă pentru un scalp curat şi 100% hidratat. Datorită îngrijirii delicate, şamponul Wash & Go Ultra Delicate este perfect atât pentru adulţi cât şi pentru copii.

Balsamul Wash & Go Ultra Delicate cu Ulei Micelar vine în varianta de 200 de ml şi este perfect pentru un păr uşor de descurcat şi rezistent. Balsamul acţionează delicat asupra firelor de păr, ajutând la o pieptănare mai uşoară şi mai puţine fire de păr rupte la fiecare periere. Produsul se poate folosi zilnic, iar după utilizarea acestuia nu este nevoie de clătire.

Spune adio tuturor problemelor cu care se confruntă părul tău şi bucură-te de o îngrijire delicată şi de durată. Obţine un păr perfect în doar doi paşi cu noua gamă Wash & Go Ultra Delicate cu Apă şi Uleiuri Micelare.