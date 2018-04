Suntem fascinati de mare pentru libertatea pe care ne-o ofera. Cantecul ei misterios si valurile inspumate care se izbesc de stanci ne vrajesc iremediabil. Pe acelasi fir al imaginatiei, un marinar ridica ancora si pleaca in larg de la primele ore ale diminetii. Asa a luat nastere povestea Old Skipper, o inspiratie din sanul naturii.

Bratarile din franghie nautica se adreseaza tuturor stilurilor, de la clasic la indraznet. Datorita versatilitatii ce definesc bratarile din colectia OFFICE, acestea pot fi integrate cu usurinta in orice tinuta datorita culorilor simple si neutre. La polul opus, o petrecere impune de regula un cod vestimentar iar bratarile in culori traznite destinate acestor ocazii sunt accesoriile care ofera oricarei tinute de petrecere un aer electrizant. Cele casual vin si echilibreaza extremele intr-o diversitate de modele si culori. Accesorizarea devine o reala provocare atunci cand combinatiile de culori contrastante incanta vazul tuturor. Fiind confectionate manual din franghii nautice deosebit de rezistente, bratarile sunt finisate cu elemente atent impletite. Au un design unic, iar sistemul de inchidere acompaniaza unicitatea – o ancora realizata din otel inoxidabil. Asadar, este eliminat riscul de ruginire chiar si atunci cand bratara este introdusa in apa pe o durata mai mare de timp.

Integrate strategic intr-o tinuta, bratarile nautice pot fi exact acele detalii care te scot din anonimat. Posibilitatea de a configura bratara in functie de culori, marime si sistemul de inchidere (ancora din otel inoxidabil, brida sau ancora placata cu aur) a pozitionat brand-ul OLD SKIPPER pe lista celor mai exigente persoane care doresc o bratara facuta pe mana lor, la propriu.

Colectia de bratari „Charm” a devenit o reala incantare atat pentru femei, cat si pentru barbati. O veste buna pentru cuplurile de indragostiti, bratarile de la Old Skipper sunt unisex, asadar pot fi achizionate 2 produse identice, similare sau in combinatii de culori complementare. Acestea pot fi confectionate si din piele, un material durabil care nu se altereaza odata cu trecerea timpului. Charmurile cu pietre semipretioase denota eleganta, fiind detaliul de efect al unei tinute impecabile.

Bratarile Old Skipper sunt potrivite copiilor?

Misiunea brand-ului Old Skipper s-a extins si la categoria „copii”. Bratarile in miniatura au un aspect mai deosebit, in ton cu energia lor debordanta. Culorile vii si tineresti sunt potrivite tuturor copiilor, indiferent de sex. La fel ca si in colectia pentru adulti, atentia se orienteaza in principal catre franghia nautica. Nu sunt deranjante, cumuland toate conditiile de calitate si de siguranta pentru copiii nostri. Se aliniaza perfect cu tendintele si pot fi purtate cu incredere in orice sezon.

Brelocurile de la Old Skipper

Odata atasate cheilor de la casa sau de la masina, riscul de a le pierde sau de a le uita undeva scade considerabil datorita petei de culoare ce le este specifica. Deci nu au doar rol estetic, ci au devenit o adevarata utilitate pentru persoanele dezorganizate sau mereu pe fuga. In egala masura si gentile se pot bucura de aceste accesorii stilish care au capatat o popularitate considerabila in ultima perioada.

Bratarile Old Skiper pot fi cheia unei tinute desavarsite, cu un minim de efort. Ele sunt menite sa asigure o tusa de efect chiar si atunci cand suntem in impas, fara pic de inspiratie. Sunt intrigante si controversate, deoarece reusesc sa evidentieze feminitatea unei doamne si in acelasi timp puterea unui barbat.