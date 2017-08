(P) BikeFest, locul de intalnire pentru gasca ta, 2-3 septembrie, 2017

Asociatia Green Revolution, in parteneriat cu Raiffeisen Bank, va invita in 2 si 3 septembrie la cea de-a saptea editie a BikeFest, locul de intalnire pentru gasca ta de biciclisti.

In data de 2 septembrie 2017, pentru al doilea an consecutiv, Green Revolution si NoMad invita biciclistii la URBAN RACE, singurul concurs de bicicleta care porneste si se incheie in curtea Palatului Parlamentului. Competitia este realizata cu sprijinul Camerei Deputatilor. Biciclistii vor putea participa la una dintre cele doua curse: Urban Race MTB, dedicata mountain biker-ilor si Urban Race ROAD, pentru iubitorii curselor de sosea. Cele doua curse au ora de start si premii diferite. Detalii despre concurs si inscriere, aici: http://bikefest.ro/inscrie-te/

BikeFest este locul unde gasesti cele mai distractive competitii, activitati de relaxare, super concerte si multe, multe premii. BikeFest inseamna distractie, adrenalina, energie, timp placut petrecut alaturi de cei dragi.

„In 2009 am inceput sa investim in proiectul I’Velo pentru ca eram convinsi ca Bucurestiul are nevoie de o schimbare de mentalitate in ceea ce priveste transportul urban. De atunci sarbatorim, in fiecare toamna, impreuna cu voi mersul pe bicicleta. Vino si tu alaturi de prietenii tai la BikeFest 2017 si sustine transportul alternativ si sustenabil!”, a declarat Corina Vasile, Director Comunicare si Relatii Publice Raiffeisen Bank.

“Ne bucuram sa organizam, pentru al saptelea an consecutiv, un eveniment pentru gasca de biciclisti. BikeFest este un eveniment despre biciclistii pentru care ziua incepe cu bicicleta si se termina tot cu ea, pentru care «pe doua roti» inseamna un stil de viata, locul unde se intalnesc cu gasca lor. Continuitatea lui nu face decat sa ne consolideze convingerea ca Biciclistul urban este noul locuitor al Bucurestilor. Am pregatit impreuna cu partenerii nostri un adevarat festival al biciclistului urban, cu doua curse interesante, cu activitati diverse, care se adreseaza unui public variat. Va asteptam in numar cat mai mare si anul acesta sa ne bucuram de un adevarat festival al bicicletei si biciclistilor“, a declarat Raluca Fiser, presedintele Asociatiei Green Revolution.

Programul BikeFest 2017 vine cu multe noutati, activitati cu si despre biciclete, dedicate tuturor iubitorilor acestui sport:

1. Urban Race MTB si Urban Race Road: doua curse dedicate mountain biker-ilor si iubitorilor curselor de sosea. Cele doua curse au ora de start si premii diferite. Startul si finish-ul se vor face in curtea Palatului Parlamentului. Competitiile se vor desfasura atat pe aleile cu dale din curtea Palatului Parlamentului, care presupun urcari si coborari solicitante, cat si pe bulevardele din jurul acestuia si din Parcul Izvor. Este un traseu complex si virajat, astfel incat sa evidentieze si tehnica, nu doar puterea. Spre deosebire de editiile anterioare, anul acesta cursa va avea un traseu unic.

Cursa Urban MTB va incepe la ora 9:00 si se va incheia la 10:00, plus o tura. Traseul va avea 5.9 km. Cursa Urban Race ROAD va incepe la ora 11:00 si se va incheia la 12:00, plus o tura. O tura va avea 5,5 km. Criteriul de baza pentru finalizarea competitiei este parcurgerea traseului intr-o ora, plus un tur.

Inscrierea este gratuita iar formularul il puteti gasi si completa aici http://bikefest.ro/inscrie-te. Ridicarea kit-urilor de concurs se va face in zilele de joi si vineri, 31 august si 1 septembrie, intre orele 17:00 si 21:00, din Parcul Izvor.

2. Cel mai mare maraton de ciclism din Romania: organizat de World Class Romania. 200 de biciclete si cei mai buni instructori de ciclism si aerobic sunt pregatiti sa ofere o atmosfera plina de energie pe durata celor 5 ore de maraton. Inscrierile se fac pe worldclass.ro.

3. Tur ciclist caritabil : va fi organizat duminica, 3 septembrie, incepand cu ora 17:00, pentru o cauza buna. Pentru al patrulea an consecutiv, Asociatia Green Revolution, doneaza biciclete tinerilor sau copiilor care au nevoie. Ne bazam, din nou, pe intreaga comunitate de biciclisti sa se alature acestei cauze nobile. Pentru fiecare 20 de biciclisti prezenti in tur, vom dona o bicicleta unui copil care are nevoie de ea pentru a merge in fiecare zi la scoala.

4. Speed Race: cei care au nevoie sa-si testeze nivelul adrenalinei, pot participa la cea mai rapida competitie.

5. Doi pe bicicleta: cea mai amuzanta competitie dedicata cuplurilor, prietenilor sau familiei. Doi pe bicicleta inseamna distractie si energie pozitiva si aduce laolalta prieteni si membri ai familiei intr-un spatiu unic si distractiv.

6. X-treme Bike: Scoala de Pedalat, Alex, Mihai si Alex te invita sa descoperi latura extrema a sportului pe bicicleta. Vino sa vezi cele mai tari trick-uri si sarituri cu bicicleta peste obstacole.

7. BikeFest Expo: aduce cele mai importante magazine si cei mai cunoscuti producatori de biciclete cu super oferte la biciclete si accesorii.

8. Amsterdam Stories/Talcioc: un proiect prin care prezinta biciclete cu poveste, aduse din Amsterdam. Cele mai multe dintre ele sunt Gazelle si Batavus, marci cunoscute si de calitate. Amsterdam Stories este despre pasiunea pentru biciclete.

9. Zone si competitii pentru copii: in cele doua zile ale evenimentului, copiilor le sunt dedicate o serie de activitati, la care pot participa pentru a invata lucruri noi, precum: ateliere de pictura si desen, facepainting, workshop-uri, creatii handmade, reciclare creativa, modelaj, design textile.

10. Super concerte cu The Motans, The Kryptonite Sparks, Gramofone.

Pentru orice detalii despre BikeFest 2017, accesati: www.bikefest.ro

BikeFest este un eveniment organizat in scopul consolidarii comunitatii de biciclisti si promovarii bicicletei ca mijloc de transport alternativ. Astfel, in cadrul celor doua zile de eveniment vor fi organizate activitati cu si despre biciclete, dedicate tuturor iubitorilor acestui sport. BikeFest este un eveniment organizat de Asociatia Green Revolution in parteneriat cu Raiffeisen Bank.